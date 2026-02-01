جنوری 31کی خاص خاص خبریں

Last Updated on February 1, 2026 12:12 am by INDIAN AWAAZ
سیتا رمن بجٹ پیش کرنے کو تیار
وفاقی وزیرِ خزانہ نرملا سیتا رمن اتوار کے روز اپنا نویں لگاتار یونین بجٹ پیش کریں گی، جو کہ 2019 میں عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ایک ریکارڈ ہے۔ بجٹ تقریر میں حکومت کی آمدنی اور اخراجات کا خاکہ پیش کیا جائے گا۔ یہ نریندر مودی حکومت کی تیسری مدت کا تیسرا بجٹ ہوگا۔ بجٹ کی تیاری سے قبل وزیرِ خزانہ نے مختلف اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی، جبکہ وزیرِ زراعت شیو راج سنگھ چوہان نے زرعی اور دیہی ترقی سے متعلق جامع تجاویز بھی پیش کیں۔
بجٹ میں ترقی، روزگار کے مواقع اور مالی استحکام پر زور دیا جائے گا۔ شہریوں خصوصاً نوجوانوں کی تجاویز بھی اس بجٹ میں شامل ہوں گی۔ بجٹ دستاویزات موبائل ایپ اور ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی۔ بجٹ پیش کرنے کے بعد وزیرِ خزانہ ملک بھر کے مختلف کالجوں کے طلبہ سے ملاقات کریں گی۔ بجٹ اجلاس 28 جنوری سے شروع ہو کر 2 اپریل تک جاری رہے گا۔
اسی دوران، معمول سے ہٹ کر بمبئی اسٹاک ایکسچینج اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج اتوار کے روز بھی لائیو ٹریڈنگ سیشن منعقد کریں گے۔
ہند-عرب وزرائے خارجہ اجلاس نئی دہلی میں
نئی دہلی میں دوسرا ہند-عرب وزرائے خارجہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس میں تمام 22 عرب ممالک کے رہنما شریک ہیں۔ یہ اجلاس بھارت پہلی بار میزبان کے طور پر کر رہا ہے اور دس سال بعد منعقد ہو رہا ہے۔
وزیرِ اعظم نریندر مودی نے عرب ممالک کے وزرائے خارجہ، عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل اور وفود کے سربراہان سے ملاقات کی۔ انہوں نے فلسطینی عوام کی حمایت اور غزہ امن منصوبے کا خیر مقدم کیا۔ مودی نے بھارت اور عرب دنیا کے تاریخی عوامی تعلقات کو اجاگر کیا۔
وزیرِ خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے افتتاحی کلمات میں دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پر زور دیا اور کہا کہ دہشت گردی بھارت اور عرب ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے۔
امیت شاہ کا ممتا بنرجی پر سخت حملہ
وفاقی وزیرِ داخلہ امیت شاہ نے مغربی بنگال کی وزیرِ اعلیٰ ممتا بنرجی اور ترنمول کانگریس پر الزام لگایا کہ وہ معاشرے کو تقسیم کر رہے ہیں اور ریاست کو کمزور بنا رہے ہیں۔ بگڈوگرا میں بی جے پی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے شاہ نے کہا کہ ممتا حکومت نے بنگال کی سماجی یکجہتی کو نقصان پہنچایا ہے۔
برہان پور میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے شاہ نے کہا کہ ریاست میں SIR عمل جاری رہے گا۔ نذیر آباد کے گودام میں آتشزدگی کے واقعے میں 27 افراد کی ہلاکت پر انہوں نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا اور اسے حکمران جماعت کی بدعنوانی کا نتیجہ قرار دیا۔
سنیترہ پوار مہاراشٹر کی پہلی خاتون نائب وزیرِ اعلیٰ
راجیہ سبھا کی رکن سنیترہ پوار نے آج مہاراشٹر کی نائب وزیرِ اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا۔ 62 سالہ پوار ریاست کی پہلی خاتون نائب وزیرِ اعلیٰ ہیں۔ یہ عہدہ انہیں اپنے شوہر اجیت پوار کی طیارہ حادثے میں اچانک موت کے بعد ملا۔
آج صبح انہیں این سی پی لیجسلیچر پارٹی کا قائد متفقہ طور پر منتخب کیا گیا۔ ان کا نام دلیپ والسے پاٹل نے تجویز کیا جبکہ چھگن بھجبل نے تائید کی۔
دو نئے بھارتی مقامات ریمسر نیٹ ورک میں شامل
اتر پردیش کے ایٹہ ضلع میں پتنا برڈ سینکچری اور گجرات کے کَچھ ضلع میں چھری-دھنڈ کو بھارت کے ریمسر نیٹ ورک میں شامل کر لیا گیا ہے۔ وزیرِ ماحولیات بھوپندر یادو نے اعلان کیا کہ یہ دونوں علاقے سیکڑوں مہاجر اور مقامی پرندوں کا مسکن ہیں۔ یہاں چنکارا، بھیڑیا، کاراکل، صحرائی بلی اور صحرائی لومڑی سمیت نایاب جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ وزیرِ اعظم نریندر مودی نے اس شمولیت پر خوشی کا اظہار کیا اور مقامی شہریوں کو مبارکباد دی۔
غزہ میں اسرائیلی حملوں سے 23 فلسطینی جاں بحق
غزہ کے اسپتالوں نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں آج کم از کم 23 فلسطینی جاں بحق ہوئے، جو اکتوبر کے جنگ بندی کے بعد سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ ہلاک شدگان میں دو خواتین اور چھ بچے شامل ہیں۔
شِفا اسپتال کے ڈائریکٹر محمد ابو سلمیہ نے بتایا کہ ایک فضائی حملہ غزہ شہر کے پولیس اسٹیشن پر بھی ہوا، جس میں 11 افراد مارے گئے۔ یہ حملے اس وقت ہوئے جب رفح کراسنگ مصر کی سرحد پر کھلنے والی ہے۔
چندر بابو نائیڈو کا عالمی ریکارڈ: 5555 ای-سائیکلیں تقسیم
آندھرا پردیش کے وزیرِ اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے آج 24 گھنٹوں کے اندر 5555 ای-سائیکلیں خواتین اور طالبات میں تقسیم کر کے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔
اس موقع پر نائیڈو نے کہا کہ یہ ای-سائیکلیں خواتین کو ماہانہ 1000 سے 1500 روپے بچانے میں مدد دیں گی، ماحول دوست ہوں گی اور خواتین کے اعتماد میں اضافہ کریں گی۔