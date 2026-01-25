مرادآباد میں بین المذاہب جوڑے کا قتل، خاتون کے بھائی گرفتار

Last Updated on January 25, 2026 12:30 am by INDIAN AWAAZ
AMN / NEWS
اتر پردیش کے شہر مرادآباد میں غیرت کے نام پر قتل کا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک مسلمان نوجوان اور اس کی ہندو محبوبہ کو مبینہ طور پر خاتون کے بھائیوں نے باندھ کر بے رحمی سے قتل کر دیا اور بعد ازاں دونوں کی لاشیں زمین میں دفن کر دیں۔ پولیس نے معاملے کا انکشاف کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔
پولیس کے مطابق مقتول نوجوان کی شناخت 27 سالہ ارمان کے طور پر ہوئی ہے، جو سعودی عرب میں ملازمت کرتا تھا اور گزشتہ چند ماہ سے مورادآباد میں مقیم تھا۔ اسی دوران اس کی ملاقات 22 سالہ کاجل سے ہوئی، جس کے بعد دونوں کے درمیان قریبی تعلقات قائم ہو گئے۔ یہ تعلق دونوں مذاہب سے تعلق رکھنے کی وجہ سے کاجل کے خاندان، خصوصاً اس کے بھائیوں کو ناگوار گزرا۔
اہل خانہ کے مطابق کاجل کے بھائیوں نے متعدد بار اسے ارمان سے تعلق ختم کرنے کی ہدایت دی تھی، مگر دونوں نے اپنا رشتہ برقرار رکھا۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً تین روز قبل ارمان اور کاجل اچانک لاپتہ ہو گئے، جس پر ارمان کے والد حنیف نے مقامی تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔
پولیس کی کارروائی اور انکشاف
گمشدگی کی رپورٹ کے بعد پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ کاجل بھی اپنے گھر سے لاپتہ ہے۔ اس پر پولیس نے کاجل کے بھائیوں سے پوچھ گچھ کی، جس دوران انہوں نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ملزمان نے پولیس کو وہ مقام بھی دکھایا جہاں دونوں کی لاشیں دفن کی گئی تھیں۔
پولیس نے موقع پر پہنچ کر زمین کھدوائی، جہاں سے دونوں کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان نے پہلے ارمان اور کاجل کے ہاتھ پاؤں باندھے اور پھر انہیں تیز دھار ہتھیاروں سے قتل کر دیا۔ قتل کے بعد لاشوں کو چھپانے کے لیے انہیں زمین میں دفن کر دیا گیا۔
غیرت کے نام پر قتل کا پہلو
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ غیرت کے نام پر قتل کا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کاجل کے بھائی بین المذاہب تعلقات کے سخت خلاف تھے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف قتل، سازش اور شواہد چھپانے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور انہیں عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔
ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قتل کی منصوبہ بندی کب اور کیسے کی گئی۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم کیا جا رہا ہے کہ آیا اس جرم میں مزید افراد بھی شامل تھے یا نہیں۔
معاشرتی پس منظر اور سوالات
یہ واقعہ ایک بار پھر ہندوستانی معاشرے میں بین المذاہب تعلقات اور غیرت کے نام پر قتل جیسے سنگین مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ ایسے واقعات نہ صرف انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں بلکہ سماج میں نفرت، عدم برداشت اور تشدد کو بھی فروغ دیتے ہیں۔
ماہرین سماجیات کے مطابق بین المذاہب شادیوں اور تعلقات کو لے کر معاشرے میں پائی جانے والی سخت سوچ اور خاندانی دباؤ اکثر نوجوانوں کو خطرناک حالات سے دوچار کر دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے نہ صرف قانون کو سختی سے نافذ کرنا ضروری ہے بلکہ سماجی سطح پر بھی برداشت اور ہم آہنگی کو فروغ دینا ہوگا۔
خاندانوں کا ردعمل
ارمان کے خاندان نے واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو سخت ترین سزا دی جائے۔ ارمان کے والد کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا صرف محبت کرنے کی سزا پا گیا۔ دوسری جانب کاجل کے خاندان کی جانب سے اس معاملے پر کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ خاندان کے دیگر افراد سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
مورادآباد کا یہ واقعہ نہ صرف ایک سنگین جرائم کی کہانی ہے بلکہ یہ معاشرے کے لیے ایک لمحۂ فکریہ بھی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے یہ ایک بڑا امتحان ہے کہ وہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور انصاف کو یقینی بنائیں، تاکہ مستقبل میں ایسے لرزہ خیز واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے