हरियाणा, पंजाब, और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में आज शीतलहर जारी रहने की संभावना : IMD

Jan 16, 2026

Last Updated on January 16, 2026 12:02 am

AMN

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कहा कि आज गुरुवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में शीतलहर की स्थिति जारी रहने की बहुत संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आएगी।

आईएमडी ने बुधवार को एक बयान जारी कर देश के विभिन्न भागों के मौसम के बारे में जानकारी दी हैं, जिसके अनुसार, अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है। वहीं आज गुरुवार को पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति रहने की बहुत संभावना है।

वहीं, अगले 2 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और कराईकल, केरल और माहे तथा तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के आस-पास के इलाकों में उत्तर-पूर्वी मानसून की बारिश बंद होने के लिए स्थितियां अनुकूल हो रही हैं।

इन क्षेत्रों के लिए घने कोहरे, शीतलहर और कोल्ड डे की चेतावनी

  • 16 तारीख तक उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलग-अलग/कुछ हिस्सों में सुबह/रात के घंटों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है और 19 जनवरी 2026 तक अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा रहेगा।
  • 19 जनवरी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग कुछ हिस्सों में सुबह रात के घंटों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है और 21 जनवरी 2026 तक अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा रहेगा।
  • 16-19 जनवरी के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग/कुछ हिस्सों में सुबह/रात के घंटों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है; 15, 20 और 21 जनवरी 2026 को अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा रहेगा।

इसके अलावा, जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश में 16 तारीख तकः पश्चिमी राजस्थान में 15 तारीख तकः उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 15-19 जनवरी के दौरान; बिहार में 21 तारीख तक, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 16-19 जनवरी के दौरान; असम और मेघालय में 18 जनवरी तक सुबह रात के घंटों में अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

आज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अलग-अलग इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी

आईएमडी के अनुसार, आज गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अलग-अलग इलाकों में कड़ाके की ठंड की रहेगी । इसके अतिरिक्त, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ कई हिस्सों में शील लहर से लेकर गंभीर शीत लहर की स्थिति रहने की बहुत संभावना है और 16 जनवरी को अलग-अलग इलाकों में शीत लहर की स्थिति रहेगी।

मौसम विभाग ने कहा कि 15 और 16 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अलग-अलग इलाकों में, 15 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में; 15-17 जनवरी के दौरान ओडिशा में शीत लहर चलने की बहुत संभावना है।

देश के इन हिस्सों में रहेगी बारिश और बर्फबारी की स्थिति

आपको बता दें, 16 से 20 जनवरी के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद, हिमाचल प्रदेश में हल्की एवं मध्यम छिटपुट से लेकर काफी व्यापक बारिश बर्फबारी होने की संभावना है और उत्तराखंड में अलग-अलग जगहों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। साथ ही, 18 से 20 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में और 19 और 20 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर बारिश होने की संभावना है। 

