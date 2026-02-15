The Indian Awaaz

विदेश मंत्री जयशंकर ने जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष से बातचीत की

Feb 15, 2026

AMN

विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्‍यम जयशंकर ने आज जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष वोल्फगैंग इचिंगर से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 ने विचार प्रस्तुत करने और दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान करने का बेहतरीन अवसर प्रदान किया।

डॉ. जयशंकर ने सम्मेलन के दौरान रोमानिया की विदेश मंत्री ओआना-सिल्विया टोइउ से भी मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने भारत-रोमानिया द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। साथ ही संभावनओं को और बेहतर ढंग से साकार करने पर सहमति व्यक्त की।

विदेश मंत्री ने जर्मन संसद बुंडेस्टैग में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता जेन्स स्पैन और उनकी टीम से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत-जर्मनी संबंधों को गहरा करने में उनके समर्थन की सराहना की और समकालीन वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया।

डॉ. जयशंकर, एपीएम टर्मिनल्स के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी कीथ स्वेन्डसेन से भी मिले और भारत के साथ समुद्री अवसंरचना तथा गतिविधियों को आगे बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की।

