भारत ने 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 47 अरब डॉलर का रिकॉर्ड हासिल किया

Last Updated on January 19, 2026 11:15 pm by INDIAN AWAAZ

AMN/ WEB DESK

भारत ने 2025 में 47 अरब डॉलर का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात हासिल किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि लगभग 30 अरब डॉलर उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन से संचालित स्मार्टफोन के निर्यात से प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स देश का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात है। उन्‍होंने कहा कि 2015 से इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 11 गुना वृद्धि हुई है। श्री वैष्‍णव ने बताया कि महिलाओं की मजबूत भागीदारी, सूक्ष्‍म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अवसरों और युवाओं के दीर्घकालिक कौशल विकास के साथ 25 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं।