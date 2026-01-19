भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का अध्यक्ष बनना तय

Last Updated on January 19, 2026 11:14 pm by INDIAN AWAAZ

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष बनना तय है। पार्टी के राष्ट्रीय रिटर्निंग अधिकारी के. लक्ष्मण ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल नितिन नबीन का नाम प्रस्तावित किया गया है। हालांकि, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा कल की जाएगी। डॉ. लक्ष्मण ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन के पक्ष में नामांकन पत्रों के सभी 37 सेट प्राप्त हुए हैं। जांच करने पर सभी नामांकन पत्र निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरे हुए और वैध पाए गए।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और भाजपा के संसदीय दल बोर्ड के अन्य सदस्यों ने नितिन नबीन के नाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव रखा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषदों के प्रतिनिधियों वाले समूह द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यह पद केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के पास है। श्री नड्डा को जून 2019 में भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और बाद में जनवरी 2020 में निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुना गया, जहाँ उन्होंने तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह का स्थान लिया।