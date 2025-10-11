फर्मेंटेड सोया से बुज़ुर्गों की याददाश्त में सुधार: अध्ययन

Last Updated on October 11, 2025 2:05 pm by INDIAN AWAAZ

HEALTH DESK

एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि फर्मेंटेड सोया (खमीरयुक्त सोया) का नियमित सेवन बुज़ुर्गों की याददाश्त को बेहतर बना सकता है। यह प्रभाव विशेष रूप से 70 वर्ष से अधिक आयु की रजोनिवृत्त (पोस्टमेनोपॉज़ल) महिलाओं में अधिक देखा गया।

‘न्यूट्रिएंट्स’ पत्रिका में प्रकाशित इस शोध के अनुसार, मानसिक रूप से स्वस्थ बुज़ुर्ग व्यक्तियों में फर्मेंटेड सोया के सेवन से संज्ञानात्मक (कॉग्निटिव) क्षमता और मेमोरी में सुधार हुआ। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक संभावित आहार संबंधी रणनीति हो सकती है जो बढ़ती उम्र में मस्तिष्क के स्वास्थ्य को सहारा देती है।

जैसे-जैसे जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, डिमेंशिया और भूलने की बीमारी के मामले विश्वभर में बढ़ रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर भोजन ऑक्सीडेटिव तनाव और न्यूरोइन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं — जो उम्र संबंधी मानसिक क्षरण के प्रमुख कारण हैं।

सोया में पाए जाने वाले आइसोफ्लेवोन्स एंटीऑक्सीडेंट और एस्ट्रोजन जैसे गुणों के कारण हृदय और मस्तिष्क दोनों के लिए लाभदायक माने जाते हैं। फर्मेंटेशन (खमीर प्रक्रिया) के बाद इन तत्वों की जैव सक्रियता और अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है, जिससे इसका न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रभाव और मज़बूत होता है।

12 सप्ताह के ट्रिपल-ब्लाइंड, प्लेसिबो नियंत्रित परीक्षण में 65 वर्ष से अधिक आयु के 61 स्वस्थ वयस्क शामिल थे। अध्ययन के अंत में, फर्मेंटेड सोया लेने वाले प्रतिभागियों में याददाश्त में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सुधार देखा गया।

शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि नियमित रूप से फर्मेंटेड सोया का सेवन बुज़ुर्गों में स्मृति प्रदर्शन को हल्के स्तर पर बढ़ा सकता है।

(स्रोत: News-Medical.net, 9 अक्तूबर 2025)