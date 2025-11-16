प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का किया दौरा

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा के लिए गुजरात के सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का आज दौरा किया। प्रधानमंत्री सुबह अंत्रोली में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन पहुंचे। श्री मोदी ने अधिकारियों से बातचीत की और कार्यों की समीक्षा की। भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में से एक यह रेल कॉरीडोर लगभग 508 किलोमीटर लंबा है। इसमें गुजरात और दादरा और नगर हवेली में 352 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर शामिल हैं। यह कॉरिडोर साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई सहित प्रमुख शहरों को जोड़ेगा।

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों से निर्मित इस परियोजना में 465 किलोमीटर मार्ग पुलों पर आधारित है। इससे न्यूनतम व्यवधान और बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अब तक 326 किलोमीटर दूरी के पुलों का काम पूरा हो चुका है और 25 में से 17 नदी पुलों का निर्माण हो चुका है।

यह बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा के समय को कम कर सिर्फ दो घंटे का कर देगी। इस परियोजना से पूरे कॉरिडोर पर व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

लगभग 47 किलोमीटर लंबा सूरत-बिलिमोरा खंड निर्माण के अंतिम चरण में है। इसमें सिविल कार्य और ट्रैक बिछाने का काम पूरी तरह से पूरा हो चुका है। सूरत स्टेशन का डिज़ाइन शहर के विश्व प्रसिद्ध हीरा उद्योग से प्रेरित है। स्टेशन को यात्रियों के आराम पर विशेष ध्यान देते हुए डिज़ाइन किया गया है। इसमें विशाल प्रतीक्षालय, शौचालय और खुदरा दुकानें हैं। यह सूरत मेट्रो, सिटी बसों और भारतीय रेलवे नेटवर्क के साथ निर्बाध मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा।

बाद में श्री मोदी आदिवासी बहुल नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा शहर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नौ हजार 700 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली बुनियादी ढाँचे और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।

श्री मोदी ने सागबारा तालुका के देवमोगरा गांव में आदिवासी समुदाय की कुल देवी पंडोरी माता के मंदिर में पूजा-अर्चना की।