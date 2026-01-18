दिल्ली-NCR में तत्काल प्रभाव से ‘ग्रैप’ का चौथा चरण लागू

Last Updated on January 18, 2026 1:49 pm by INDIAN AWAAZ

राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एन.सी.आर. में तत्काल प्रभाव से ग्रैप का चौथा चरण लागू कर दिया है। यह निर्णय दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक के कल 400 तक पहुंचने के बाद लिया गया है। जो कि वायु की बेहद खराब श्रेणी है।

इन प्रतिबंधों के तहत, आवश्यक वस्तुओं या आवश्यक सेवाओं को ढोने वाले वाहनों को छोड़कर, बी.एस-फोर ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ग्रैप के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के अंतर्गत सभी उपाय लागू रहेंगे।