Last Updated on January 22, 2026 2:04 am by INDIAN AWAAZ

अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अमरीका बातचीत का इच्‍छुक है। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए ट्रम्‍प ने कहा कि अमरीका के अलावा कोई भी देश ग्रीनलैंड को सुरक्षित करने की स्थिति में नहीं है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों के प्रति सम्मान प्रदर्शित हुए उन्होंने कहा कि अमरीका ने डेनमार्क के लिए लड़ाई लड़ी और इसे वापस देने को मूर्खतापूर्ण बताया।

ग्रीनलैंड को लेकर अमरीका और यूरोपीय देशों में जारी तनाव के बीच राष्‍ट्रपति ट्रंप छह वर्ष में पहली बार विश्व आर्थिक मंच में भाग ले रहे हैं और वैश्विक नेताओं के साथ उनकी कई बैठकें निर्धारित हैं। इस दौरान नाटो महासचिव मार्क रट्ट भी ट्रंप से व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे।

आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमरीकी सरकार ने दूसरे देशों द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई के लिए इन देशों पर करों में वृद्धि की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमरीका ने कुछ बेहतरीन व्यापारिक समझौते किए हैं।

वेनेजुएला के बारे में उन्होंने कहा कि यह देश गलत नीतियों के कारण बरबादी के रास्‍ते पर है। उन्होंने कहा कि अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला समझौता करना चाहता है।