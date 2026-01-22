गर्भावस्था में पैरासिटामोल लेने से बच्चे में ऑटिज़्म और बौद्धिक अक्षमता का जोखिम नहीं बढ़ता

Last Updated on January 22, 2026 2:03 am by INDIAN AWAAZ

एक अध्ययन में पाया गया है कि गर्भावस्था के दौरान पैरासिटामोल लेने से बच्चे में ऑटिज़्म और बौद्धिक अक्षमता का खतरा नहीं बढ़ता है। यह अध्ययन ‘द लैंसेट ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी एंड विमेंस हेल्थ’ पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। शोध बताते हैं कि गर्भावस्था में पैरासिटामोल और तंत्रिका विकास संबंधी विकार के जोखिम के बीच पहले बताए गए संबंध मातृ कारकों के कारण हो सकते हैं। पिछले वर्ष सितंबर में अमरीकी प्रशासन ने एक स्वास्थ्य दिशानिर्देश जारी किया था, जिसमें गर्भावस्था के दौरान एसिटामिनोफेन-पैरासिटामोल के उपयोग और ऑटिज़्म के बीच संबंध दर्शाने वाले बढ़ते साक्ष्यों की ओर इशारा किया गया था। पैरासिटामोल बिना डॉक्टर की सलाह के मिलने वाली दवा है, जिसे आमतौर पर शरीर में दर्द और बुखार जैसे लक्षणों के इलाज के लिए लिया जाता है।