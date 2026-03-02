ख़ामेनेई की मौत के बाद अयातुल्ला अली रज़ा अराफी को सौंपी गई ईरान की अंतरिम कमान

Last Updated on March 2, 2026 12:10 am by INDIAN AWAAZ

ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु अयातुल्ला अली रज़ा अराफी को देश का अंतरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है। यह फैसला उस समय लिया गया जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली ख़ामेनेई संयुक्त अमेरिका–इज़राइल हवाई हमलों में मारे गए। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, ख़ामेनेई की मृत्यु के बाद संविधान के अनुच्छेद 111 को सक्रिय कर दिया गया है, जिसके तहत स्थायी उत्तराधिकारी चुने जाने तक सर्वोच्च नेता की शक्तियाँ तीन सदस्यीय अंतरिम परिषद को सौंप दी जाती हैं। अयातुल्ला अली रज़ा अराफी को इस अंतरिम नेतृत्व परिषद में फक़ीह सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है और वे संक्रमण काल में सर्वोच्च नेता के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

रिपोर्टों के अनुसार, तेहरान में सैन्य और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए बड़े अमेरिकी–इज़राइली हमलों में अयातुल्ला अली ख़ामेनेई सहित कई शीर्ष ईरानी नेता मारे गए। ईरान सरकार ने देश में 40 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। हमलों में ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अब्दोल रहीम मौसवी और रक्षा मंत्री जनरल अज़ीज़ नासिरज़ादेह भी मारे गए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इन हवाई हमलों में कम से कम 200 लोगों की मौत हुई है और 700 से अधिक घायल हुए हैं।

इस बीच, सर्वोच्च नेता की मौत के बाद ईरान और इज़राइल के बीच नए सिरे से हमले शुरू हो गए। तेहरान में विस्फोटों की खबरें सामने आईं, जबकि इज़राइल ने दावा किया कि उसने ईरानी राजधानी के केंद्र तक अपनी कार्रवाई का विस्तार कर दिया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इज़राइल और पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इज़राइली आपातकालीन सेवाओं के अनुसार, बेत शेमेश शहर पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है।

संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ईरानी हमलों में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। अबू धाबी और दुबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ड्रोन हमलों से नुकसान पहुंचा है। कतर, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत—जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं—ने भी अपनी ओर दागी गई मिसाइलों को रोकने का दावा किया, हालांकि गिरते मलबे से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर तेहरान को चेतावनी दी कि यदि ईरान ने हमले जारी रखे तो अमेरिका और कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता की मृत्यु ईरानी जनता के लिए अपने देश को वापस लेने का सबसे बड़ा अवसर है।

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर सहित कई खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की और तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति पर जोर दिया।

पश्चिम एशिया में स्थित भारतीय दूतावासों ने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों से जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। कुवैत में भारतीय दूतावास अस्थायी रूप से हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण फंसे भारतीयों की सहायता कर रहा है।

इधर, पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के चलते भारतीय घरेलू एयरलाइनों की 350 उड़ानें आज रद्द कर दी गईं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों से अपनी उड़ान की स्थिति संबंधित एयरलाइन से जांचने और आवश्यक सहायता के लिए संपर्क में रहने को कहा है। दिल्ली हवाई अड्डे ने भी एडवाइजरी जारी कर बताया कि पश्चिम की ओर जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के समय में देरी या बदलाव हो सकता है।

इस बीच, Central Board of Secondary Education (सीबीएसई) ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में कल होने वाली कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं स्थगित करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने कहा है कि नई तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी।