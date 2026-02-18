केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विनिर्माण में एआई के लिए भारत की प्राथमिकताएं प्रस्तुत कीं

Last Updated on February 18, 2026 7:58 pm by INDIAN AWAAZ
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विनिर्माण अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी के लिए भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की है। उन्होंने नई दिल्ली में आज इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के दौरान उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, वैश्विक शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। श्री वैष्णव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा का एक आधारभूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में एआई को एकीकृत करके भारत उत्पादकता बढ़ा सकता है, प्रतिस्पर्धा को मजबूत कर सकता है और नवाचार तथा उद्यमिता के नए अवसर खोल सकता है।