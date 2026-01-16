ईरान के हालात पर जयशंकर-अराघची की बातचीत, भारत ने जारी की नई ट्रैवल एडवाइजरी

Last Updated on January 16, 2026 12:05 am by INDIAN AWAAZ

ईरान और उसके आसपास बनते हालात को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के बीच बुधवार देर शाम फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने ईरान में तेजी से बदलती स्थिति और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की।

इस बातचीत की जानकारी विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने लिखा, “ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची का फोन आया। हमने ईरान और उसके आसपास की उभरती स्थिति पर चर्चा की।”

भारत सरकार ने जारी की नई ट्रैवल एडवाइजरी

यह बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब भारत सरकार ने ईरान में हालिया घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक और यात्रा परामर्श जारी किया है। सरकारी एडवाइजरी में कहा गया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिक अगली सूचना तक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की यात्रा से सख्ती से बचें।

इससे पहले 5 जनवरी को भी भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी थी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

ईरान में मौजूद भारतीयों से सतर्क रहने की अपील

विदेश मंत्रालय ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों से विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। एडवाइजरी में कहा गया है कि वे प्रदर्शन और विरोध स्थलों से दूर रहें, स्थानीय हालात पर नजर बनाए रखें और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स को नियमित रूप से फॉलो करें।

दूतावास में पंजीकरण की भी सलाह

इसके साथ ही ईरान में रेजिडेंट वीजा पर रह रहे भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि यदि उन्होंने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है, तो वे जल्द से जल्द भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें।

ईरान में हिंसक प्रदर्शनों से बढ़ा तनाव

गौरतलब है कि ईरान के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं। इससे न केवल देश के भीतर, बल्कि पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई है।

अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने को कहा

इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को “तुरंत ईरान छोड़ने” की सलाह दी है। अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि नागरिक आर्मेनिया या तुर्की के रास्ते ईरान से बाहर निकलने पर विचार करें।

ईरान में स्थित अमेरिकी वर्चुअल एंबेसी की ओर से जारी सुरक्षा अलर्ट में कहा गया है कि देशभर में प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और ये हिंसक रूप ले सकते हैं। इसके चलते गिरफ्तारी, चोट, सुरक्षा सख्ती, सड़कों के बंद होने, सार्वजनिक परिवहन में बाधा और इंटरनेट सेवाओं पर रोक जैसी स्थितियां बनी हुई हैं।

उड़ानों पर भी पड़ा असर

सुरक्षा अलर्ट में यह भी बताया गया है कि कई एयरलाइंस ने ईरान आने-जाने वाली उड़ानों को सीमित या रद्द कर दिया है, जबकि कुछ ने 16 जनवरी तक अपनी सेवाएं निलंबित कर रखी हैं।