इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्‍यामिन नेतन्‍याहू ने मिस्र के साथ 35 अरब डॉलर के गैस समझौते की घोषणा की है। श्री नेतन्‍याहू ने इसे इस्राइल के इतिहास का अब तक का सबसे बडा गैस समझौता बताया है। इस समझौते के अंतर्गत एक अमरीकी ऊर्जा कंपनी अपने इस्राइली साझेदारों के साथ मिलकर मिस्र को गैस की आपूर्ति करेगी।

श्री नेतन्‍याहू ने कहा है कि यह समझौता क्षेंत्रीय ऊर्जा शाक्ति के रूप में इस्राइल की स्थिति मजबूत करेगा और क्षेत्र में स्थिरता बढाने में योगदान देगा। उन्‍होंने कहा कि इससे इस्राइल के आर्थिक जलक्षेत्र में गैस भंडारों का पता लगाने के लिए अन्‍य कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्‍साहन मिलेगा।