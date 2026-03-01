अमेरिका और इज़रायल का ईरान के कई शहरों पर संयुक्त हमला, पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर

Last Updated on March 1, 2026 1:31 am by INDIAN AWAAZ

अमेरिका और इज़रायल ने ईरान के कई शहरों पर समन्वित सैन्य हमले किए, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव गंभीर रूप से बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने एक सोशल मीडिया वीडियो संदेश में पुष्टि की कि वॉशिंगटन ने ईरान में सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना एक व्यापक और लगातार चलने वाला ऑपरेशन चला रही है, जिसका उद्देश्य मौजूदा ईरानी शासन को अमेरिका और उसके राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए खतरा बनने से रोकना है।

ट्रंप ने कहा कि इस हमले का लक्ष्य अमेरिकी नागरिकों की रक्षा करना और ईरानी शासन से उत्पन्न आसन्न खतरों को समाप्त करना है। उनके अनुसार, ईरान की गतिविधियां अमेरिका, उसके सैनिकों, विदेशों में स्थित ठिकानों और सहयोगी देशों के लिए सीधा खतरा हैं।

इज़रायल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu ने भी पुष्टि की कि इज़रायल और अमेरिका ने “ऑपरेशन लायन’स रोअर” नामक संयुक्त सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने इसे ईरानी शासन से उत्पन्न “अस्तित्वगत खतरे” को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम बताया।

इज़रायल के रक्षा मंत्री Israel Katz ने कहा कि उनके देश ने ईरान के खिलाफ पूर्व-emptive हमला किया है और पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इससे पहले इज़रायली सेना ने बयान जारी कर बताया कि पश्चिमी ईरान में ईरानी शासन से जुड़े कई सैन्य ठिकानों पर व्यापक हमले किए जा रहे हैं। राजधानी तेहरान सहित कई शहरों में विस्फोटों की खबर है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के अनुसार, इज़रायली हमलों में ईरान के रक्षा मंत्री अमीर नसीरजादेह और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपोर के मारे जाने की आशंका जताई गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेहरान के डाउनटाउन इलाके में जोरदार विस्फोट हुआ और आसमान में घना धुआं देखा गया। यह हमला सर्वोच्च नेता Ali Khamenei के कार्यालय के पास हुआ। हमलों के बाद ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और मोबाइल सेवाएं बाधित कर दी गईं। राजधानी में कई स्थानों, विशेषकर यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जomhouri जिले में मिसाइलें गिरने की सूचना है। नुकसान और हताहतों की संख्या फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पड़ोसी देश इराक ने भी एहतियातन अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है।

जवाबी कार्रवाई में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र के कई ठिकानों को निशाना बनाया। अबू धाबी, बहरीन और कुवैत में विस्फोटों की खबर है। इज़रायली सेना ने पुष्टि की कि ईरान ने इज़रायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, सुबह से अब तक करीब 35 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से कुछ को वायु रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया, जबकि कुछ खुले इलाकों में गिरीं। एक व्यक्ति के हल्का घायल होने की सूचना है।

बहरीन ने पुष्टि की कि मनामा स्थित अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय को मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया। कतर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश की ओर दागी गई मिसाइलों को पैट्रियट रक्षा प्रणाली ने रोक लिया। अबू धाबी में भी जोरदार विस्फोट की आवाज सुनी गई। कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, जबकि दुबई हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें अगली सूचना तक निलंबित कर दी गई हैं।

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बयान जारी कर कहा कि उसने अमेरिका-इज़रायल हमलों के जवाब में मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। ईरान ने दावा किया कि क्षेत्र में स्थित सभी अमेरिकी और इज़रायली ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने संयुक्त हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे आक्रामक कार्रवाई बताया और संयुक्त राष्ट्र तथा सुरक्षा परिषद से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

वहीं कतर और कुवैत ने भी अपनी संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करते हुए कहा है कि वे अपनी रक्षा का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। क्षेत्र में हालात अत्यंत तनावपूर्ण बने हुए हैं और व्यापक सैन्य टकराव की आशंका बढ़ गई है।