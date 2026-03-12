The Indian Awaaz

سلامتی کونسل: مشرق وسطیٰ بحران پر روس اور بحرین کی قراردادوں پر بحث شروع

Mar 12, 2026

Last Updated on March 12, 2026 1:42 am by INDIAN AWAAZ

خلیجی ریاست بحرین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد کا مسودہ پیش کیا ہے جس میں اس سمیت خطے کے دوسرے ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت اور ان کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ روس نے ایک الگ قرارداد کا مسودہ پیش کیا ہے جو بقول اس کے کسی خلیجی ملک کے مفادات سے متصادم نہیں اور صورتحال کی علاقائی جہت کو ذہن میں رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔

مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے اجلاس کی کارروائی براہ راست دیکھیے

https://news.un.org/ur/story/2026/03/19593

