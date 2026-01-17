The Indian Awaaz

The Real Voice of India

URDU SECTION

حج کی ادائیگی کے لیے ضروری کارروائیوں کی تاریخ میں 25 جنوری تک توسیع

Jan 17, 2026

Last Updated on January 17, 2026 11:53 pm by INDIAN AWAAZ

حج کی ادائیگی کے لیے ضروری کارروائیوں کی آخری تاریخ میں اس ماہ کی 25 تاریخ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ وزارتِ اقلیتی امور نے وضاحت کی ہے کہ اس تاریخ کے بعد کسی قسم کی مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔ وزارت نے عازمینِ حج سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی حج بکنگ اور دیگر ضروری دستاویزی کارروائیاں بروقت مکمل کر لیں۔ عازمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے درست پاسپورٹ اپنے منتخب کردہ حج گروپ آرگنائزر یا متعلقہ دفتر میں جمع کروائیں اور نُسک (Nusuk) پورٹل پر اپنی رجسٹریشن کی تفصیلات درج کریں۔

Related Post

URDU SECTION

جنوری 17 کی خاص خاص خبریں

Jan 17, 2026
URDU SECTION

سمندروں میں حیاتیاتی تحفظ کا اہم معاہدہ نافذالعمل ہو گیا

Jan 17, 2026
URDU SECTION

جنوری 16 کی خاص خاص خبریں

Jan 17, 2026

You missed

HINDI SECTION

चीनी युक्त पेय और शराब पर ‘कर’ वृद्धि से बचाए जा सकते हैं जीवन, WHO

18 January 2026 12:15 AM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION

समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए, ऐतिहासिक अन्तरराष्ट्रीय समझौता (BBNJ) लागू

18 January 2026 12:12 AM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION

काशी अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण कर रही है: CM योगी आदित्यनाथ

18 January 2026 12:02 AM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION

जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ने दिल्ली मेट्रो में यात्रा की

17 January 2026 11:59 PM INDIAN AWAAZ No Comments