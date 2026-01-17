حج کی ادائیگی کے لیے ضروری کارروائیوں کی تاریخ میں 25 جنوری تک توسیع

Last Updated on January 17, 2026 11:53 pm by INDIAN AWAAZ
حج کی ادائیگی کے لیے ضروری کارروائیوں کی آخری تاریخ میں اس ماہ کی 25 تاریخ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ وزارتِ اقلیتی امور نے وضاحت کی ہے کہ اس تاریخ کے بعد کسی قسم کی مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔ وزارت نے عازمینِ حج سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی حج بکنگ اور دیگر ضروری دستاویزی کارروائیاں بروقت مکمل کر لیں۔ عازمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے درست پاسپورٹ اپنے منتخب کردہ حج گروپ آرگنائزر یا متعلقہ دفتر میں جمع کروائیں اور نُسک (Nusuk) پورٹل پر اپنی رجسٹریشن کی تفصیلات درج کریں۔