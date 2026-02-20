اے آئی کے دور میں ہندوستان کا نوجوان طبقہ

Last Updated on February 20, 2026 1:04 am by INDIAN AWAAZ
|کلیدی نکات ہندوستان کا آبادیاتی فائدہ اس کی اے آئی تبدیلی کو تقویت دے رہا ہے، جس میں 35 سال سے کم عمر کی 65 فیصد آبادی ملک کی ڈجیٹل اور اختراعی حکمت عملی کے مرکز میں ہے۔ اے آئی ہنر مندی بڑے پیمانے پر تیز ہو رہی ہے، جس کی حمایت اسکولوں، پیشہ ورانہ پلیٹ فارمز، ووکیشنل پلیٹ فارمز ،جدید تحقیقی فیلو شپ اور صنعتی شراکتوں پر محیط قومی اقدامات سے کی جاتی ہے۔انڈیا اے آئی مشن کے تحت سستی اےآئی انفراسٹرکچر اور پالیسی سپورٹ میٹروپولیٹن شہروں سے باہر کمپیوٹ، ڈیٹا اور اختراعی مواقع تک رسائی کو جمہوری بنا رہی ہے۔نوجوانوں کی قیادت میں جدت طرازی تجربات سے عالمی اثرات کی طرف بڑھ رہی ہے، ہندوستان کو ذمہ دار، جامع اور استعمال کے معاملہ سے چلنے والی اے آئی قیادت کے لیے ابھرتے ہوئے مرکز کے طور پر پوزیشن میں لے رہا ہے۔
تعارف
انڈیا- اے آئی امپیکٹ سمٹ- 2026 کا آغاز 16 فروری 2026 کو ایک طاقتور وژن کے ساتھ ہوا، جس نے ہندوستان کے نوجوانوں کو ملک کے مصنوعی ذہانت (اے آئی) سفر کے مرکز میں رکھا۔ مستقبل کے خواب سے دور، سمٹ اے آئی کو ایک تبدیلی کی قوت کے طور پر نمایاں کرتا ہے جو پہلے سے ہی ملازمتوں اور معاش کو نئی شکل دے رہی ہے۔ ہندوستان میں دنیا میں نوجوانوں کی سب سے بڑی آبادی ہے، جس کی 65 فیصدسے زیادہ آبادی 35 سال سے کم عمر کی ہے، جو اس آبادیاتی پاور ہاؤس کو معاشی رفتار کے انجن کے طور پر رکھتا ہے۔
یہ سمٹ پیسیولرننگ سے ایکٹیو پارٹیسپیشن کی طرف تبدیلی، مختلف شعبوں میں روزگار کی نئی تعریف، نئی مہارتوں کو نمایاں کرنے اور تعلیم کو صنعت کی ضروریات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی فوری ضرورت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ توجہ روزگار کو بڑھانے، پیداواری صلاحیت کو بڑھانے اور کلاس رومز سے لے کراے آئی سے چلنے والے کریئر تک ہموار پل بنانے پر ہے۔
انڈیا- اے آئی امپیکٹ سمٹ- 2026 میں، نوجوان اختراع کار ایجنڈے کو ہینڈ آن پلیٹ فارمز جیسے کہ اختراعی چیلنجز، اسٹارٹ اپ پچز اور لائیو حل کے مظاہروں کے ذریعے آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ منظم مصروفیات مہارتوں کو مارکیٹ کی ضروریات سے جوڑتی ہیں اور ہندوستان کے نوجوانوں کی صلاحیت کو پیداواری صلاحیت میں تبدیل کرتی ہیں۔ یہ سمٹ ابھرتے ہوئے شعبوں جس میں اینیمیشن، ویژوول ایفیکٹس، گیمنگ اور کامکس میں ملازمتوں کی تخلیق کو تیز کرنے کے لیے ایک تحریک کے طور پر کام کرتا ہے، جس سے 2030 تک تقریباً 20 لاکھ ملازمتیں پیدا ہونے کا امکان ہے۔
ہندوستان کے ٹیلنٹ پول کے لیے اے آئی ایک موقع
اے آئی تیزی سے ہندوستان کے وسیع ٹیلنٹ پول کے لیے ایک تبدیلی کے موقع کے طور پر ابھر رہا ہے۔ روزگار کے منظر نامے کو نئی شکل دے کر اے آئی نئے کردار پیدا کر رہا ہے، پیداواری صلاحیت کو بڑھا رہا ہے اور جامع ترقی کے راستے کو بڑھا رہا ہے۔ ہندوستان اے آئی کو نوجوانوں کی ملازمتوں اور مہارتوں کو بڑھانے کے لیے ایک کلیدی لیور کے طور پر دیکھتا ہے، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کو جامع ترقی اور ہنر کی نشوونما کے ساتھ ملاتا ہے۔
اے آئی اسکلنگ کی بڑھتی ہوئی مانگ
اے آئی کی مہارتوں اور ملازمتوں کی بڑھتی ہوئی مانگ نوجوان ہندوستانیوں کے لیے مواقع کو نئی شکل دے رہی ہے۔ جنوری-2023 اور مارچ 2025 کے درمیان جنوبی ایشیا میں اےآئی سے متعلق ملازمت کی پوسٹنگ تمام آسامیوں کے 2.9 فیصدسے بڑھ کر 6.5فیصد ہو گئی، جس میں اے آئی مہارتوں کی مانگ غیر اے آئی کرداروں کے مقابلہ میں 75 فیصد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ تبدیلی ہندوستان کی لیبر مارکیٹ میں ایک ساختی تبدیلی کا اشارہ دیتی ہے — جو کہ تیزی سے ڈجیٹل روانی، جدید تکنیکی صلاحیت اور بین الضابطہ مہارت کو انعام دیتا ہے۔ ہندوستان کے نوجوانوں کے لیے اے آئی محض ایک تکنیکی رجحان نہیں ہے بلکہ ٹیکنالوجی اور ملحقہ شعبوں میں ہنر مندی، مستقبل کے لیے تیار روزگار کی جانب ایک واضح راستہ ہے۔
اے آئی- ریڈی یوتھ کی مہارتوں کے لیے پالیسی پش
اے آئی کو ایک اسٹریٹجک روزگار کے ڈرائیور کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے مرکزی بجٹ 2026-27 نے حکومت کی اے آئی ہنر مندی اور ہنر کی نشوونما پر توجہ کو تقویت دی۔ بجٹ میں اورنج اکانومی کو ترجیح دی گئی، جواے آئی سے چلنے والے شعبوں جیسے اینیمیشن، گیمنگ، ڈجیٹل مواد، اور عمیق میڈیا کے ساتھ اوور لیپ کرتی ہے۔ اس نے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف کری ایٹیو ٹیکنالوجیز (آئی آئی سی ٹی)، ممبئی کے لیے 15,000 اسکولوں اور 500 کالجوں میں اے آئی سے منسلک مواد تخلیق کار لیبز قائم کرنے کے لیے امداد فراہم کی، جو نوجوانوں کے لیے مستقبل کے لیے تیار ہنر حاصل کرنے اوراے آئی -مرکزی ملازمت کے کرداروں میں داخل ہونے کے راستے کھولنے کے لیے ہیں ۔ اس اقدام سے تقریباً 20 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا ہونے کا امکان ہے، جس سے ہندوستان بھر میں طلباء، تخلیق کاروں اور نوجوان پیشہ ور افراد کے لیے روزگار کے امکانات کو براہ راست فروغ ملے گا۔
بجٹ میں اے آئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کو تمام شعبوں میں ملازمتوں اور مہارتوں کی تشکیل کے لیے مرکزی حیثیت سے اجاگر کیا گیا ہے۔ اس نے ایجوکیشن ٹو ایمپلائمنٹ اینڈ انٹرپرائز کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی تجویز پیش کی تاکہ اس بات کا جائزہ لیا جا سکے کہ اے آئی اور متعلقہ ٹیک کس طرح ملازمتوں اور مہارت کی ضروریات کو متاثر کرتی ہے، جس کا مقصد تعلیم، کام اور انٹرپرائز کی طلب کو پورا کرنا ہے۔
اے آئی انفراسٹرکچر تک رسائی کو جمہوری بنانا
ہندوستان کے ٹیلنٹ پول کے اندر مواقع کو بڑھانے کے لیے بھی ڈجیٹل انفراسٹرکچر تک مساوی رسائی کی ضرورت ہے۔ انڈیا اے آئی مشن کے تحت حکومت نے اے آئی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے اور کمپیوٹ صلاحیت کو موجودہ 38,000 جی پی یوایس سے آگے بڑھانے کے لیے 10,300 کروڑ روپے سے زیادہ مختص کیے ہیں، جس میں اضافی 20,000 اعلی جی پی یو ایس کو شامل کیا جانا ہے۔65 روپےفی گھنٹہ کی رعایتی شرح پر پیش کردہ یہ کمپیوٹ رسائی اسٹارٹ اپس، نوجوان اختراع کاروں اور عوامی اداروں کے لیے داخلے کی رکاوٹوں کو کم کرتی ہے۔ کمپیوٹ، ڈیٹا سیٹس اور ماڈل ماحولیاتی نظام تک رسائی کو جمہوری بنا کر ہندوستان اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ اے آئی کا موقع صرف میٹروپولیٹن ہب تک محدود نہیں ہے بلکہ ملک بھر میں خواہشمند ہنرمندوں تک رسائی حاصل ہے۔ 58,000 سے زیادہ جی پی یو ایس تک منصوبہ بند توسیع اے آئی معیشت میں شمولیت، ذمہ دارانہ اختراع اور وسیع البنیاد شرکت کے قومی عزائم کو تقویت دیتی ہے۔
ہنر مندی، اختراعات اور رسائی کو ہم آہنگ کرتے ہوئے اے آئی نوجوانوں پر مبنی اقتصادی ترقی اور عالمی مسابقت کے لیے ایک طاقتور انجن بن رہا ہے۔
ایک ہنر مند اے آئی- ریڈی ٹیلنٹ پول بنانے کی قومی کوششیں
حکومت ہند اسکولی تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت، اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت میں مربوط مداخلتوں کے ذریعے ایک جامع اے آئی ٹیلنٹ پائپ لائن بنا رہی ہے۔ ان اقدامات کا مقصد نوجوانوں کو صنعت کی طلب کے مطابق بنیادی، انٹرمیڈیٹ اور جدید اے آئی صلاحیتوں سے آراستہ کرنا ہے۔
اسکولوں میں بنیادی اے آئی خواندگی
- قومی تعلیمی پالیسی(این ای پی)2020: این ای پی 2020 ڈجیٹل اور اے آئی خواندگی کو ضروری قابلیت کے طور پر ترجیح دیتا ہے، تمام تعلیمی سطحوں پر کمپیوٹیشنل سوچ اور اے آئی تصورات کو سرایت کرتا ہے تاکہ اگلی نسل کو تیز رفتار تکنیکی ارتقا کے لیے تیار کیا جا سکے۔ یہ جامع نقطہ نظر ڈیٹا پر مبنی فیصلہ سازی اور اخلاقی اے آئی اصولوں کی جلد نمائش کو یقینی بناتا ہے، پرائمری اسکولنگ کے بعد سے جدت کی ثقافت کو فروغ دیتا ہے اور ہندوستانی طلباء کو عالمی اے آئی ماحولیاتی نظام میں مستقبل کے لیے تیار شراکت داروں کے طور پر پوزیشن دیتا ہے۔
- مصنوعی ذہانت اور کمپیوٹیشنل تھنکنگ(اے آئی اینڈ سی ٹی) اے آئی ایند سی ٹی پہل، گریڈ 3 سے شروع ہونے والے اور بتدریج ‘‘ عوامی بھلائی کے لیے اے آئی’’ کی طرف بڑھتے ہوئے سیکھنے، سوچنے اور سکھانے کے طریق کار کو تقویت دے کر تعلیمی نمونوں کی نئی تعریف کرتا ہے۔ یہ بنیادی اقدام اخلاقی اے آئی طریقوں کو نصاب میں باضابطہ طور پر ضم کرتا ہے، جو نوجوان سیکھنے والوں کو الگورتھم، مسئلہ حل کرنے اور سماجی ایپلی کیشنز کو جلد سمجھنے کے قابل بناتا ہے، اس طرح اے آئی کے زیر تسلط مستقبل کے لیے علمی لچک پیدا کرتا ہے۔
- وائی یو وی اے آئی (یوتھ فاراُنّتی ود اے آئی) ، جو نیشنل ای گورننس ڈویژن (این ای جی ڈی) کے ساتھ شروع کیا گیا ہے، کلاس 8-12 کے طلباء کو آٹھ موضوعاتی شعبوں میں عملی اے آئی سلوشن ڈیزائن کرنے کا اختیار دیتا ہے۔
- یووا اے آئی فار آل(وائی یو وی اے اے آئی): سب کے لیے 11 زبانوں (آسامی، بنگالی، گجراتی، ہندی، کنڑ، ملیالم، مراٹھی، اوڈیہ، پنجابی، تمل، تیلگو) میں ایک مفت قومی اے آئی خواندگی کورس پیش کرتا ہے جو‘دیکشا’،‘کرم یوگی’، ‘آئی گاٹ’ اور‘فیوچر اسکلز پرائم’ کے ذریعے قابل رسائی ہے، جس کا ہدف 1 کروڑ اے آئی شہریوں کے لیے ہے۔ بڑے پیمانے پر یہ اقدام علم کو جمہوری بناتا ہے، شہری اور دیہی تقسیم کو ختم کرتا ہے، اور اے آئی کو بنیادی زندگی کی مہارت کے طور پر ابھارتا ہے، جس سے عوامی مشغولیت اور وسیع پیمانے پر ٹیکنالوجی کو اپنانے کی تیاری میں اضافہ ہوتا ہے۔
پیشہ ورانہ اور صنعت سے منسلک تربیت
- اسکل انڈیا مشن اور ایس او اے آر پہل: ہنر مندی کے فروغ اور صنعت کاری کی وزارت (ایم ایس ڈی ای) کی قیادت میں اسکل انڈیا مشن، ایس او اے آر(اسکلنگ فار اے آئی ریڈینیس) پہل کے ساتھ اے آئی کو پیشہ ورانہ تربیت میں ضم کرتا ہے۔ دسمبر 2025 تک 1.34 لاکھ طلباء اور اساتذہ کا اندراج کر رہا ہے۔ صدر کے‘اسکل دی نیشن #’چیلنج کی تکمیل کے ساتھ یہ بنیادی اور لاگو اے آئی کورسز فراہم کرتا ہے، افرادی قوت کی منتقلی کو تیز کرتا ہے اور اعلیٰ طلب ٹیک سیکٹرز میں روزگار کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔
- فیوچر اسکلز پرائم انی شی ایٹیو: پہل، ایم ای آئی ٹی وائی اور این اے ایس ایس سی او ایم-نیسکوم کے درمیان تعاون، سی آئی بگ ڈیٹا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور دیگر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں پیشہ ور افراد کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس اقدام کو قومی پیشہ ورانہ معیارات (این او ایس) اور قومی ہنر کی اہلیت کے فریم ورک (این ایس کیو ایف) کے ساتھ ہم آہنگ کیا گیا ہے، جس سے سیکھنے والوں کو طلب میں مہارت حاصل کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے جو آجروں کے لیے انتہائی قابل قدر ہیں۔ 25.3 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ سیکھنے والوں اور 3,000 سے زیادہ کورسز اور اسٹریم کے ساتھ یہ پلیٹ فارم افرادی قوت کی تبدیلی میں براہ راست تعاون کرتا ہے، تمام شعبوں میں روزگار اور پیداواری صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔
- اسکل انڈیا ڈجیٹل ہب (ایس آئی ڈی ایچ): ایم ایس ڈی ای ایک واحد ڈجیٹل پلیٹ فارم پر مہارت کی نشوونما کو یکجا کرتا ہے، جس میں اےآئی اور مشین لرننگ کورسز تعارفی سے لے کر ایڈوانس لیول تک فراہم کیے جاتے ہیں جو سیکھنے والوں کی متنوع مہارتوں کے لیے موزوں ہیں۔ معیاری تربیت تک رسائی کو ہموار کرتے ہوئے یہ زندگی بھر سیکھنے، علاقائی شمولیت اور قابل توسیع مہارت کو سپورٹ کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر خواہش مند پیشہ ور پس منظر یا مقام سے قطع نظر اے آئی-مرکزی کریئر کی طرف محور ہو۔
ایڈوانسڈ اے آئی ٹیلنٹ اور ریسرچ ایکو سسٹم
انڈیااے آئی فیوچر اسکلز : انڈیااے آئی فیوچر اسکلز مشن کے تحت انڈرگریجویٹس، پوسٹ گریجویٹس، اور پی ایچ ڈیز کے لیے فیلوشپس کے ساتھ ساتھ مہارت بڑھانے کے خصوصی کورسز کے ذریعے ایک ایلیٹ اے آئی AI ایکو سسٹم بناتا ہے، جو 500 پی ایچ ڈی اسکالرز، 5000 پوسٹ گریجویٹس، اور دسمبر 2020 سے کم عمر کے ٹارگٹیڈ 500 افراد کی مدد کرتا ہے۔ مداخلت تحقیقی ٹیلنٹ کو فروغ دیتی ہے، اختراع کو فروغ دیتی ہے اور جدید ترین اے آئی ماہرین کی پائیدار فراہمی پیدا کرتی ہے تاکہ جدید ٹیکنالوجی میں ہندوستان کی قیادت کو برقرار رکھا جا سکے۔
انڈیا اے آئی ڈیٹا اور اے آئی لیبز: انڈیا اے آئی ڈیٹا اور اے آئی لیبز، ٹیئر-2/3 شہروں میں این آئی ای ایل آئی ٹی کی طرف سے تیار کردہ 27 سہولیات کے ساتھ اور 27 ریاستوں/مرکز کے زیر کنٹرول علاقوں میں آئی ٹی آئیز اور پولی ٹیکنک میں مزید 174 لیبز کے لیے منظوری، اے آئی کورس ورک، ڈیٹا کیوریشن، تشریح، صفائی، اور اپلائیڈ ڈیٹا سائنس پر توجہ مرکوز ہے۔ یہ مرکز اعلیٰ درجے کے وسائل کو غیر مرکزی بناتے ہیں، نچلی سطح پر تحقیق کو فروغ دیتے ہیں اور عملی تربیت کو فعال کرتے ہیں، میٹرو شہروں سے باہراے آئی صلاحیتوں کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتے ہیں۔
کلاس رومز سے لے کر جدید لیبز تک، یہ کثیر سطحی فن تعمیر زیادہ رسائی، علاقائی مساوات اور صنعت کی صف بندی کی ضمانت دیتا ہے جو ہندوستان کے نوجوانوں کو اخلاقی اے آئی اختراعات اور اے آئی سے چلنے والی معیشت میں فعال شرکت کے لیے بااختیار بناتا ہے۔
|انڈیا اے آئی- امپیکٹ سمٹ- 2026 میں نوجوانوں کو بااختیار بناناانڈیااے آئی- امپیکٹ سمٹ- 2026 نے نوجوانوں اور جامع ہنر کی نشوونما کو ہندوستان کے AI تبدیلی کے سفر کے مرکز میں رکھا ہے۔ عالمی چیلنجز، اختراعی نمائشوں، اور پالیسی مکالموں کے ذریعے، سمٹ اس بات کو اجاگر کر رہا ہے کہ کس طرح نوجوان اختراع کار اور خواتین کاروباری افراد عوامی بھلائی کے لیے ذمہ دار، توسیع پذیر اے آئی حل تشکیل دے رہے ہیں۔ہندوستان کے خودمختار اے آئی ویژن کے مرکز میں نوجوان:انڈیااے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 میں، نوجوانوں کو بااختیار بنانا ،ہندوستان کی خودمختار اے آئی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کے وسیع تر ویژن کے اندر شامل ہے۔‘‘ہندوستان کے خودمختار اے آئی اور ڈیٹا سے اسکیلنگ امپیکٹ’’ پر سیشن نے گہری تحقیقی صلاحیتوں، پائیدار اختراعی ماحولیاتی نظام اور ہندوستان کے لسانی اور ترقیاتی سیاق و سباق کے مطابق بنائے گئے مقامی اے آئی ماڈلز کو فروغ دینے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ نوجوان اختراع کرنے والوں کو شفاف، قابل وضاحت اور قومی سطح پر منسلک اے آئی نظام بنانے کے لیے لیس ہونا چاہیے جو حقیقی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں۔ اعلی درجے کی اے آئی تحقیق کو ترجیحی شعبوں جیسے زراعت، صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور مالی شمولیت سے جوڑ کر یہ سمٹ ہندوستان کے نوجوانوں کو عالمی سطح پر مسابقتی اور سماجی طور پر اثر انگیز اے آئی حل کے کلیدی ڈرائیور کے طور پر پوزیشن دے رہا ہے۔الگورتھم سے نتائج تک:سمٹ میں، نوجوانوں کی مصروفیت کو اے آئی کی تعمیر پر زور دے کر تقویت دی جا رہی ہے جو قابل پیمائش عوامی اثرات فراہم کرتی ہے۔ ‘‘الگورتھمز سے نتائج تک’’ سیشن میں، جناب ایس کرشنن، سکریٹری، ایم ای آئی ٹی وائی ، نے روشنی ڈالی کہ انڈیا اے آئی مشن کو کمپیوٹ، ماڈلز اور ڈیٹا کو قابل اطلاق ایپلی کیشنز میں ترجمہ کرکے حقیقی دنیا کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 600 سے زیادہ اسٹارٹ ایپس اور کمپنیاں صحت کی دیکھ بھال، زراعت، تعلیم اور مینوفیکچرنگ میں اے آئی سلوشنز کی نمائش کے ساتھ، سمٹ نوجوان اختراع کاروں کو قابل توسیع استعمال کے معاملات اور پبلک سیکٹر کے مسائل کے حل کے لیے براہ راست نمائش پیش کرتا ہے۔ عالمی ماہرین کے ساتھ بات چیت نے سخت تشخیص، ذمہ دارانہ پیمانے اور شواہد پر مبنی عمل درآمد کی اہمیت کو اجاگر کیا، نوجوانوں کو صرف تکنیکی ماہرین کے طور پر نہیں، بلکہ نتائج پر مبنی اور شہری-مرکزی اے آئی نظاموں میں شراکت داروں کے طور پر پوزیشن دینا۔وائی یو وی اے آئی-یوا آئی گلوبل یوتھ چیلنج:وائی یو وی اے آئی-یوا آئی گلوبل یوتھ چیلنج ، انڈیا اے آئی مشن کے تحت ایک اہم پہل، 13-21 سال کے درمیان کی عمر کے نوجوان اختراع کاروں کو بااختیار بنا رہا ہے تاکہ مقاصد – لوگ، سیارہ اور ترقی کے ساتھ ہم آہنگ اے آئی حل تیار کیا جا سکے۔ 38 ممالک سے 2,500 سے زیادہ ایپلی کیشنز کے ساتھ چیلنج نے 70 اعلی ممکنہ ٹیموں کی نمائش کی جو صحت کی دیکھ بھال، زراعت، موسمیاتی لچک، رسائی، ڈجیٹل اعتماد اور اسمارٹ موبلیٹی جیسے اہم شعبوں سے خطاب کرتی ہیں۔ جیتنے والی ٹیموں کو مالیاتی ایوارڈز اور اسٹرکچرڈ ایکو سسٹم سپورٹ کے ساتھ قومی شناخت ملی، جس میں مینٹرشپ، انکیوبیشن اور انڈسٹری روابط شامل ہیں۔ تکنیکی مضبوطی، تعیناتی کی تیاری اور سماجی اثرات پر مرکوز سخت تشخیص کے ذریعے، سمٹ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کس طرح نوجوانوں کی قیادت میں اے آئی جدت طرازی پروٹوٹائپ سے توسیع پذیر عوامی اچھے حل کی طرف منتقل ہو سکتی ہے، ذمہ دار اور جامع اے آئی میں ہندوستان کی قیادت کو مضبوط بناتی ہے۔اے آئی بذریعہ ایچ ای آر گلوبل امپیکٹ چیلنج: اے آئی بذریعہ ایچ ای آر گلوبل امپیکٹ چیلنج: نے خواتین اور نوجوان اختراع کاروں کو ہندوستان کی ذمہ دار اے آئی تحریک میں سب سے آگے رکھا۔ پینل ڈسکشنز، اسٹارٹ اپ شوکیسز اور تیز رفتار اسپاٹ لائٹ پچز کے ذریعے پروگرام نے یہ ظاہر کیا کہ کس طرح ہمدردی سے چلنے والی جدت صحت کی دیکھ بھال، موسمیاتی لچک، تعلیم، فنٹیک، سکیورٹی، اور ڈجیٹل پبلک انفراسٹرکچر میں توسیع پذیر حلوں میں ترجمہ کر سکتی ہے۔ اسکول کی سطح کے مسائل حل کرنے والوں سے لے کر گہری تکنیکی بانیوں تک، شرکاء نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کس طرح اے آئی اعتماد، شعبے کے مخصوص ڈیزائن، اور مضبوط ڈجیٹل پبلک انفراسٹرکچر میں قابل پیمائش سماجی نتائج فراہم کر سکتا ہے۔ خواتین کی قیادت میں 150 اے آئی اسٹارٹ اپس کے لیے ایک وقف صلاحیت سازی کے پروگرام کے اعلان نے سمٹ کی رسائی سے سرعت کی طرف بڑھنے کے عزم کو مزید تقویت بخشی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ نوجوانوں اور خواتین کے اختراع کاروں کو نظریات سے لے کر پیمانے تک مدد فراہم کی جائے۔اے آئی کے استعمال پر عالمی مکالمہ – لیبر مارکیٹ کی لچک کے لیے ڈیٹا:انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 کے دوسرے دن ‘‘اے آئی کے استعمال پر عالمی مکالمہ – لیبر مارکیٹ کی لچک کے لیے ڈیٹا ’’کے سیشن میں مصنوعی ذہانت کو اپنانے کو تیز کرنے کے تناظر میں کام کی بدلتی ہوئی نوعیت اور ملازمت کے منظرناموں پر توجہ مرکوز کی گئی اور اس منتقلی کو منظم کرنے کے لیے درکار پالیسی کے انتخاب، ابھرتے ہوئے بین الاقوامی شواہد پر روشنی ڈالتے ہوئے مباحثہ نے عمر کے گروپوں، شعبوں اور جغرافیوں میں مختلف اثرات کو نوٹ کیا، ابتدائی رجحانات نوجوان کارکنوں کے لیے ملازمت کے دباؤ کی نشاندہی کرتے ہیں جو زیادہ اے آئی کی نمائش کے ساتھ کردار ادا کرتے ہیں۔اے آئی امپیکٹ اسٹارٹ اپ بک:اے آئی امپیکٹ اسٹارٹ اپ بک کے اجراء نے پورے ہندوستان میں تیار کیے گئے 100 سے زیادہ اے آئی سلوشنز کا ایک مربوط ذخیرہ فراہم کرکے نوجوان کاروباریوں کو بااختیار بنانے میں ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ کمپنڈیم صحت کی دیکھ بھال، زراعت، تعلیم، فاؤنڈیشن ماڈلز اور ایج اے آئی میں جدت کو نمایاں کرتا ہے، جو ہندوستانی اسٹارٹ اپس کی بڑھتی ہوئی پختگی اور عالمی نقش کو ظاہر کرتا ہے۔ وزارتوں اور ریاستوں میں اثر انگیز استعمال کے معاملات کا جائزہ لینے اور اسکیل کرنے کے لیے ایک منظم طریق کار تشکیل دے کر، یہ اقدام نوجوان اختراع کاروں کو پائلٹ پروجیکٹس سے آبادی کے پیمانے پر تعیناتی کی طرف منتقل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اگلے 12-18 مہینوں کے دوران ہندوستان کو‘‘استعمال کی صورت میں کیپٹل’’ بنانے کے ہدف پر زور دیتے ہوئے، سمٹ نے نوجوانوں کی قیادت میں اے آئی اختراعات کو قابل پیمائش، حقیقی دنیا کے نتائج میں تبدیل کرنے کے اپنے عزم کو تقویت دی۔اجتماعی طور پر، یہ اقدامات نوجوانوں کی قیادت اور صنفی تنوع سے تقویت یافتہ مستقبل کے لیے تیار، جامع اے آئی ماحولیاتی نظام کی تعمیر کے لیے ہندوستان کے عزم کی تصدیق کرتے ہیں۔ جدت طرازی کے پلیٹ فارمز کو پالیسی کی مشغولیت اور ایکو سسٹم سپورٹ کے ساتھ جوڑ کر سمٹ نے پائیدار ترقی اور عالمی اے آئی اثرات کو آگے بڑھانے کے لیے نوجوان ٹیلنٹ کے لیے راستے مضبوط کیے ہیں۔
اے آئی میں ہندوستان کی ٹیلنٹ پول لیڈرشپ کے عالمی اشارے
ہندوستان، ویژن کی راہ پر گامزن ہے- 2047 تک وکست بھارت میں اب 50 فیصد سے زیادہ اسٹارٹ اپ میٹروپولیٹن شہروں سے باہر نکل رہے ہیں، جس سے اس افسانے کو ختم کیا گیا ہے کہ اختراع صرف ہندوستان کے میٹروپولیٹن شہروں تک ہی محدود ہے۔
نوجوانوں کی قیادت میں اے آئی قیادت کی عکاسی کرنے والے عالمی اشارے:
اے آئی مہارتوں کی زدیادپ پہنچ: اسٹین فورڈ گلوبل اے آئی انڈیکس رپورٹ 2025 کے مطابق ہندوستان کی AI مہارتوں کی رسائی تقابلی پیشوں میں عالمی اوسط سے 2.5 گنا زیادہ ہے، جو ابتدائی اور وسیع البنیاد مہارت کے اقدامات کے اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔
وسیع پیمانے پر انٹرپرائز اپنانا: این اے ایس ایس سی او ایم اے آئی اپنانے کے انڈیکس کے مطابق، ہندوستان میں 87فیصد انٹرپرائزز فعال طور پر اے آئی سلوشنز کا استعمال کر رہے ہیں، جس سے اے آئی کے لیے تیار نوجوانوں کی مستقل مانگ پیدا ہو رہی ہے اور اسکول سے کام کے روابط کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔
آبادیاتی فائدہ: ہندوستان کے پاس ڈجیٹل طور پر موافقت پذیر نوجوانوں کے دنیا کی سب سے بڑی تعداد میں سے ایک ہے، جو اے آئی سیکھنے اور اختراعی پروگراموں ‘جیسے یووائی’ میں بڑے پیمانے پر شرکت کو قابل بناتا ہے۔
|انڈیا-AI امپیکٹ سمٹ میں گنیز ورلڈ ریکارڈنوجوانوں کی مصروفیت جدت سے بڑھ کر ذمہ دار اے آئی کو اپنانے تک پھیل گئی ہے، کیونکہ ہندوستان نے 24 گھنٹوں میں 2.5 لاکھ سے زیادہ اے آئی ذمہ داری کے وعدوں کے ساتھ گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ انٹیل انڈیا کے تعاون سے انڈیا اے آئی مشن کے تحت ملک گیر مہم نے طلباء اور شہریوں کو اخلاقی، شفاف، اور جوابدہ اے آئی کے استعمال کا عہد کرنے کے لیے متحرک کیا۔ انٹرایکٹیو منظرناموں کے ذریعے ڈیٹا پرائیویسی، غلط معلومات اور جوابدہی پر غور کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، اس اقدام نے نوجوانوں کو قابل اعتماد AI کے ذمہ داروں کے طور پر جگہ دی۔ یہ زبردست شرکت ذمہ دار ڈجیٹل شہریت کے بڑھتے ہوئے کلچر کی نشاندہی کرتی ہے، جس سے ہندوستان کے انسانی اور اخلاقی بنیادوں پر مبنی اے آئی ماحولیاتی نظام کے وژن کو تقویت ملتی ہے۔
بہرحال، یہ اشارے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کس طرح ‘ یووائی’ ایک وسیع تر قومی ماحولیاتی نظام کے اندر کام کرتا ہے جو عالمی سطح پر مسابقتی اور مستقبل پر مبنی ہے۔ ابتدائی اے آئی نمائش کو مضبوط عالمی درجہ بندی، انٹرپرائز اپنانے اور آبادیاتی پیمانے کے ساتھ جوڑ کر، ہندوستان اپنے نوجوانوں کو عالمی اے آئی منظر نامے میں فعال شرکاء اور مستقبل کے لیڈروں کے طور پر پیش کر رہا ہے، جس سے ذمہ دار اور جامع مصنوعی ذہانت کے لیے ایک قابل اعتماد مرکز کے طور پر ملک کے کردار کو تقویت ملتی ہے۔
خلاصہ
مصنوعی ذہانت کے دور میں ہندوستان کا یوتھ ڈیویڈنڈ ایک واضح طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ مستقل پالیسی سپورٹ، بڑے پیمانے پر ہنر مندی کے اقدامات، اور جمہوری ڈجیٹل انفراسٹرکچر کے ذریعہ، ملک اپنے ڈیموگرافک فائدہ کو عالمی سطح پر مسابقتی ٹیلنٹ ایکو سسٹم میں تبدیل کر رہا ہے۔ انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کس طرح نوجوانوں کی قیادت میں جدت طرازی، ذمہ دارانہ اے آئی کو اپنانا اور صنعت کی صف بندی جامع اور نتائج پر مبنی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جیسا کہ ہندوستان ایک وکست بھارت کی طرف بڑھ رہا ہے، اپنی نوجوان آبادی کواے آئی صلاحیتوں کے ساتھ بااختیار بنانا طویل مدتی پیداواری صلاحیت، لچک اور عالمی قیادت کے لیے مرکزی حیثیت رکھے گا۔