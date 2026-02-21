The Indian Awaaz

امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کے ٹیرف کالعدم قرار دے دیے

Feb 21, 2026

Last Updated on February 21, 2026

امریکا کی اعلیٰ ترین عدالت، Supreme Court of the United States نے جمعہ کے روز سابق صدر Donald Trump کی جانب سے عائد کیے گئے وسیع عالمی ٹیرف (درآمدی محصولات) کو کالعدم قرار دے دیا۔ یہ فیصلہ ٹرمپ کی نمایاں معاشی پالیسیوں میں سے ایک کے لیے بڑا دھچکا تصور کیا جا رہا ہے۔

فیصلے کے بعد ٹرمپ نے سخت ردِعمل دیتے ہوئے کہا:
“ٹیرف کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہایت مایوس کن ہے۔ میں عدالت کے بعض ارکان سے شرمندہ ہوں کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کے لیے درست قدم اٹھانے کا حوصلہ نہیں دکھایا۔”

6 کے مقابلے میں 3 ججوں کی اکثریت سے دیے گئے فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ ٹرمپ نے وفاقی ہنگامی قانون کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ یہ قانون International Emergency Economic Powers Act کہلاتا ہے، جس کے تحت صدر قومی ہنگامی حالت کا اعلان کر کے “کسی غیر معمولی اور غیر متوقع خطرے” سے نمٹنے کے لیے درآمدات اور برآمدات کو منظم کر سکتے ہیں۔

یہ فیصلہ ٹرمپ کے بیشتر ٹیرف پر لاگو ہوتا ہے، جن میں متعدد ممالک اور خطوں سے درآمد ہونے والی اشیا شامل ہیں، بشمول India۔ اس کے علاوہ چین، کینیڈا اور میکسیکو پر فینٹانل کے مسئلے سے متعلق عائد اضافی محصولات بھی اس فیصلے کے دائرے میں آتے ہیں۔

تاہم عدالت نے گاڑیوں اور آٹو پارٹس، اسٹیل اور ایلومینیم پر عائد ڈیوٹی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا کیونکہ وہ الگ قوانین کے تحت نافذ کی گئی تھیں۔

یہ مقدمہ اس وقت سپریم کورٹ تک پہنچا جب نچلی عدالتوں نے بھی ان ٹیرف کے خلاف فیصلے سنائے تھے۔ اس بڑی قانونی شکست کے بعد اب ٹرمپ انتظامیہ کو وصول شدہ محصولات کی ممکنہ واپسی (ریفنڈ) کے معاملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

اس کے باوجود ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے 10 فیصد نیا عالمی ٹیرف نافذ کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں، اور اس سے قبل اشارہ دیا تھا کہ یہ اقدام کسی دوسرے قانون کے تحت کیا جائے گا۔

