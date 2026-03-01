امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں کے بعد جنگ کا آغاز، خطے میں ہنگامی صورتحال

Last Updated on March 1, 2026 1:37 am by INDIAN AWAAZ
امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے مختلف شہروں پر ہفتہ کے روز کیے گئے مربوط فضائی اور میزائل حملوں کے بعد خطے میں باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہفتے کی صبح شروع ہونے والی اس بڑی فوجی کارروائی نے پورے مغربی ایشیا کو شدید کشیدگی کی لپیٹ میں لے لیا ہے اور کئی ممالک نے ہنگامی اقدامات کا اعلان کر دیا ہے۔
امریکی صدر Donald Trump نے سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو پیغام میں تصدیق کی کہ امریکہ نے ایران میں فوجی مہم شروع کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی افواج ایک وسیع اور مسلسل آپریشن کر رہی ہیں جس کا مقصد ایرانی حکومت کو امریکہ اور اس کے بنیادی قومی سلامتی کے مفادات کے لیے خطرہ بننے سے روکنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی امریکی عوام کے دفاع اور مبینہ فوری خطرات کے خاتمے کے لیے کی جا رہی ہے۔
اسرائیلی وزیر اعظم Benjamin Netanyahu نے بھی قوم سے خطاب میں تصدیق کی کہ اسرائیل اور امریکہ نے مشترکہ فوجی آپریشن، جسے “آپریشن لائنز روئر” کا نام دیا گیا ہے، انجام دیا ہے۔ ان کے بقول یہ اقدام ایرانی حکومت کی جانب سے لاحق “وجودی خطرے” کو ختم کرنے کے لیے ناگزیر تھا۔
اسرائیل کے وزیر دفاع Israel Katz نے اعلان کیا کہ ایران کے خلاف پیشگی حملہ کیا گیا ہے اور ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق مغربی ایران میں ایرانی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران سمیت متعدد ایرانی شہروں میں زور دار دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔
عینی شاہدین کے مطابق تہران کے مرکزی علاقے میں ایک بڑا دھماکہ ہوا اور آسمان پر دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ اطلاعات کے مطابق حملہ ایرانی سپریم لیڈر Ali Khamenei کے دفتر کے قریب ہوا۔ حملوں کے بعد ایران نے اپنی فضائی حدود بند کر دیں جبکہ موبائل فون سروس بھی متاثر ہوئی۔ یونیورسٹی اسٹریٹ اور جمہوریہ ضلع میں میزائل گرنے کی اطلاعات ہیں، تاہم جانی و مالی نقصان کی مکمل تفصیلات فوری طور پر سامنے نہیں آ سکیں۔
بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے مطابق ایرانی دفاعی قیادت کے بعض اعلیٰ عہدیداروں کی ہلاکت کی غیر مصدقہ اطلاعات بھی گردش کر رہی ہیں، اگرچہ سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔
جوابی کارروائی میں ایران نے اسرائیل اور خلیجی خطے میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی کہ ایران نے ہفتے کی صبح سے اب تک تقریباً 35 بیلسٹک میزائل داغے۔ کچھ میزائل فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیے جبکہ چند کھلے علاقوں میں گرے، جس کے نتیجے میں کم از کم ایک شخص کے معمولی زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ شمالی اسرائیل میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔
بحرین نے تصدیق کی کہ منامہ میں موجود امریکی بحریہ کے پانچویں بیڑے کے ہیڈکوارٹر کو میزائل حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ قطر کی وزارت دفاع کے مطابق ملک کی جانب داغے گئے میزائل پیٹریاٹ دفاعی نظام کے ذریعے روک لیے گئے۔ ابوظہبی میں بھی زوردار دھماکے کی اطلاع ملی ہے۔ قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں جبکہ دبئی ایئرپورٹ پر تمام پروازیں اگلے حکم تک معطل کر دی گئی ہیں۔
ایران کی پاسدارانِ انقلاب نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں میزائل اور ڈرون داغے ہیں اور خطے میں موجود تمام امریکی و اسرائیلی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے مشترکہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے خودمختاری اور علاقائی سالمیت پر حملہ قرار دیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
دوسری جانب قطر اور کویت نے بھی اپنی خودمختاری کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ہفتے کے روز شروع ہونے والی اس جنگ کے بعد پورا خطہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے اور وسیع پیمانے پر فوجی تصادم کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔