جنوری 30کی خاص خاص خبریں

Last Updated on January 30, 2026 11:48 pm by INDIAN AWAAZ
وینزویلا بھیجے گئے بیڑے سے بھی بڑا بحری بیڑا ایران کی جانب جارہا ہے: ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کی جانب امریکی جنگی جہازوں کی روانگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیڑا اس بحری بیڑے سے بھی کہیں بڑا ہے جو وینزویلا پر امریکی حملے سے قبل روانہ کیا گیا تھا۔
وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ’ہمارا ایک بڑا بحری بیڑا، یا فلوٹیلا، یا جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں، اس وقت ایران کی طرف جا رہا ہے اور یہ وینزویلا کے لیے بھیجے گئے بیڑے سے بھی بڑا ہے‘۔
جب ان سے خطے میں امریکی فوجی موجودگی کے منصوبے کے بارے میں پوچھا گیا تو ٹرمپ نے کہا کہ ’ہم دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے آگے بڑھتا ہے۔ انہیں [بحری بیڑے کو] کہیں نہ کہیں تو رہنا ہی ہے، تو بہتر ہے کہ وہ ایران کے قریب ہی رہیں‘۔
خیال رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اس سے قبل بھی ایران کی جانب سے ایک بڑا بحری بیڑا بھیجنے کا ذکر کرچکے ہیں۔
اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے بتایا تھا کہ ایک بحری بیڑا تیزی سے بھرپور طاقت، جوش اور واضح مقصد کے ساتھ ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔
امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھاکہ ایک بہت بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے، وینیزویلا بھیجے گئے بیڑے سے بھی بڑے بیڑے کی قیادت عظیم طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن کر رہا ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ وینزویلا کی طرح، یہ بحری بیڑا بھی ضرورت پڑنے پر طاقت، تشدد سے اپنے مشن کو فوری مکمل کرنے کا اہل ہے۔
امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ ایران جلد از جلد مذاکرات کی میز پر آئے گا، امید ہے ایران منصفانہ اور مساوی معاہدے پر بات چیت کرے گا، کوئی جوہری ہتھیار نہیں، ایسا معاہدہ جو تمام فریقین کے لیے بہتر ہو۔
یہ تمام خبریں الگ الگ سرخیوں کے ساتھ اردو میں پیش کی جا رہی ہیں، اور مواد کو کم کیے بغیر مکمل ترجمہ کیا گیا ہے:
بھارت-عرب وزرائے خارجہ اجلاس کل دہلی میں
دوسرا بھارت-عرب وزرائے خارجہ اجلاس کل نئی دہلی میں منعقد ہوگا۔ اس اجلاس کی مشترکہ صدارت بھارت اور متحدہ عرب امارات کریں گے۔ عرب لیگ کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ بھارت نئی دہلی میں بھارت-عرب وزرائے خارجہ اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے، جس میں تمام 22 عرب ممالک شریک ہوں گے۔
ہمارے نمائندے کے مطابق یہ اجلاس موجودہ تعاون کو مزید وسعت دینے اور شراکت داری کو گہرا کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔
بھارت اور عرب دنیا کے تعلقات قدیم زمانے سے دوستانہ اور قریبی رہے ہیں۔ تاجر، علما اور سفارتکار اکثر بحیرہ عرب اور زمینی راستوں کے ذریعے بھارت کو مغربی ایشیا اور عرب خطے سے جوڑتے رہے ہیں۔ آج عرب لیگ کے ممالک بھارت کے توسیعی پڑوس کا حصہ ہیں۔ عرب لیگ 22 مارچ 1945 کو قاہرہ میں قائم ہوئی تھی اور اس وقت اس کے 22 رکن ممالک ہیں، جن میں شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے ممالک شامل ہیں۔ اس کے کئی مبصر ممالک بھی ہیں، جن میں آرمینیا، برازیل، یونان، بھارت اور وینزویلا شامل ہیں۔ عرب لیگ کا مقصد اپنے رکن ممالک کے سیاسی، ثقافتی، اقتصادی اور سماجی پروگراموں کو مضبوط اور مربوط کرنا اور تنازعات کو حل کرنا ہے۔
جے شنکر کی فلسطین، لیبیا اور کوموروس کے وزرائے خارجہ سے ملاقات
وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دہلی میں فلسطین، لیبیا اور کوموروس کے وزرائے خارجہ اور عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابو الغیط سے ملاقات کی۔ سماجی میڈیا پر اپنی ملاقاتوں کی اطلاع دیتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے ترقی اور تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور نئے اقدامات پر اتفاق کیا۔ فلسطینی ہم منصب کے ساتھ انہوں نے غزہ امن منصوبے اور علاقائی حالات پر بات چیت کی۔
مسٹر ابو الغیط کے ساتھ انہوں نے مختلف شعبوں میں تعاون اور مضبوطی پر جامع گفتگو کی۔ لیبیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ تجارت، کاروبار، انفراسٹرکچر اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوئی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے لیبیا کی صورتحال پر بریفنگ کی تعریف کی اور کہا کہ بھارت پائیدار امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی وکالت کرتا ہے۔
بھارت-اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 نئی دہلی میں
بھارت-اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 اس سال 16 سے 20 فروری تک نئی دہلی کے بھارت منڈپم میں منعقد ہوگا۔ یہ پہلا عالمی اے آئی اجلاس ہوگا جس کی میزبانی گلوبل ساؤتھ کرے گا۔ اجلاس کا مقصد مصنوعی ذہانت کی عالمی جمہوریت کو فروغ دینا، اے آئی تقسیم کو کم کرنا اور مقامی و ملکی حل تیار کرنا ہے۔
یہ اجلاس صحت، زراعت اور حکمرانی سمیت مختلف شعبوں میں “اے آئی فار گڈ” حل پر توجہ دے گا اور ترقی پذیر دنیا کی ضروریات کے مطابق عالمی معیارات اور ماڈلز کو ہم آہنگ کرے گا۔
مرکزی وزیر برائے الیکٹرانکس و انفارمیشن ٹیکنالوجی اشونی ویشنو نے کہا کہ بھارت اے آئی امپیکٹ سمٹ کو دنیا بھر سے غیر معمولی ردعمل ملا ہے اور یہ اب تک کا سب سے بڑا عالمی اے آئی اجلاس بننے جا رہا ہے۔
بھارت-یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدہ: پیوش گوئل
وزیر تجارت و صنعت پیوش گوئل نے آج کہا کہ بھارت-یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدہ دنیا کی ایک تہائی آبادی کو محیط ہے اور عالمی جی ڈی پی کے 25 فیصد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ گریٹر نوئیڈا میں ورلڈ فورم آف اکاؤنٹنٹس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یورپی منڈی کی وسیع صلاحیت پر روشنی ڈالی۔
انہوں نے کہا کہ یورپی یونین ہر سال تقریباً 7 ٹریلین ڈالر کے مال اور 3 ٹریلین ڈالر کی خدمات درآمد کرتا ہے، جو مجموعی طور پر 10 ٹریلین ڈالر کی منڈی ہے۔ بھارت کی موجودہ برآمدات اس صلاحیت کا صرف ایک چھوٹا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ چار برسوں میں آٹھ آزاد تجارتی معاہدے کیے ہیں، جو عالمی معیشت کے ساتھ بھارت کی شراکت داری میں بنیادی تبدیلی کی علامت ہے۔
آسام میں امیت شاہ کے ترقیاتی منصوبے
وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج آسام کے ڈبروگڑھ میں 1715 کروڑ روپے کے منصوبے شروع کیے، جن میں دوسرا قانون ساز اسمبلی کمپلیکس بھی شامل ہے۔ عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت-یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدہ آسام کی چائے کی برآمدات کو یورپی ممالک تک بڑھا دے گا۔
انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو ووٹ دیں تاکہ ریاست میں ترقی، امن، سلامتی، صنعت اور سیلاب سے نجات حاصل ہو۔
انہوں نے سابقہ کانگریس حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے آسام کو نظرانداز کیا اور ووٹ بینک سیاست کے لیے دراندازی کو ہتھیار بنایا۔ امیت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت ریاست کی ترقی کے لیے انفراسٹرکچر منصوبے لا رہی ہے۔
بھارتی شیئر بازار میں گراوٹ
بینچ مارک گھریلو ایکویٹی انڈیکس، سینسیکس اور نِفٹی آج تقریباً 0.4 فیصد نیچے بند ہوئے، تین دن کی بڑھت کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ بازار منفی رجحان کے ساتھ کھلا اور پورے دن کمزوری میں رہا۔ آخری گھنٹے میں کچھ نقصان کم ہوا لیکن انڈیکس سرخ نشان پر بند ہوئے۔
سینسیکس 297 پوائنٹس گر کر 82,270 پر بند ہوا جبکہ نِفٹی 98 پوائنٹس گر کر 25,321 پر آ گیا۔ فاریکس مارکیٹ میں روپیہ چار پیسے کم ہو کر 91.99 فی ڈالر پر بند ہوا۔
سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی
بھارتی بلین مارکیٹ میں 24 قیراط سونا 5.3 فیصد گر کر 1,61,440 روپے فی 10 گرام پر ٹریڈ ہو رہا تھا۔ چاندی 12.4 فیصد نیچے آ کر 3,52,640 روپے فی کلوگرام پر ٹریڈ ہو رہی تھی۔
امریکی صدر ٹرمپ کی نامزدگی
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سابق فیڈرل ریزرو گورنر کیون وارش کو موجودہ چیئرمین جیروم پاول کے جانشین کے طور پر نامزد کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم “ٹروتھ سوشل” پر اعلان کیا کہ وہ کیون وارش کو فیڈرل ریزرو سسٹم کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین کے طور پر نامزد کر رہے ہیں۔
اپنی پوسٹ میں ٹرمپ نے وارش کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ وارش بہترین چیئرمینوں میں شمار ہوں گے۔