The Indian Awaaz

The Real Voice of India

URDU SECTION

جنوری 16 کی خاص خاص خبریں

Jan 17, 2026

Last Updated on January 17, 2026 12:32 am by INDIAN AWAAZ

کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، ایران پر حملہ نہ کرنے کیلئے میں نے اپنے آپ کو قائل کیا: ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملہ نہ کرنے کے فیصلے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی نے انہیں ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے قائل نہیں کیا۔

وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک صحافی نے ٹرمپ سے سوال کیا کہ کیا عرب اور اسرائیلی حکام نے آپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے قائل کیا؟

اس کے جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، میں نے خود اپنے آپ کو قائل کیا۔

ٹرمپ نے مزید کہا کہ گزشتہ ایران میں 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی لیکن کسی کو پھانسی نہیں دی گئی، اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔

Related Post

URDU SECTION

ٹرمپ نے خلیجی دباؤ پر ایران پر کارروائی مؤخر کر دی، دی ٹیلی گراف کا دعویٰ

Jan 15, 2026
URDU SECTION

جنوری 15 کی خاص خاص خبریں

Jan 15, 2026
URDU SECTION

لوک سبھا اسپیکر نے دولتِ مشترکہ کانفرنس میں اے آئی اور سوشل میڈیا کے چیلنجز اجاگر کیا

Jan 15, 2026

You missed

URDU SECTION

جنوری 16 کی خاص خاص خبریں

17 January 2026 12:32 AM INDIAN AWAAZ No Comments
REGIONAL AWAAZ TOP AWAAZ

BJP Ends Thackeray Era in Mumbai, Sweeps Maharashtra Civic Polls

17 January 2026 12:21 AM INDIAN AWAAZ No Comments
BUSINESS AWAAZ HINDI SECTION

Share Bazar Jan 16: सेंसेक्स, निफ्टी हल्की बढ़त के साथ बंद; IT शेयरों में उछाल, रुपया निचले स्तर के करीब

16 January 2026 11:27 PM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN BUSINESS AWAAZ

Final Trade Jan 16: Sensex Rises 188 Points, Nifty Holds Above 25,690 Amid Mixed Cues

16 January 2026 11:25 PM INDIAN AWAAZ No Comments