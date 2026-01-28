جنوری 28کی خاص خاص خبریں

Last Updated on January 28, 2026 10:55 pm by INDIAN AWAAZ
پارلیمنٹ بجٹ اجلاس کا آغاز، صدر دروپدی مرمو کا خطاب
پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس آج صدر دروپدی مرمو کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے روایتی خطاب کے ساتھ شروع ہوا۔ صدر نے اس موقع پر مرکزی حکومت کی عوامی صحت کے نظام کو مضبوط بنانے پر مسلسل توجہ کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے تحت اب تک 11 کروڑ سے زائد افراد کو مفت علاج فراہم کیا جا چکا ہے۔
وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کل پارلیمنٹ میں اقتصادی جائزہ 2025-26 پیش کریں گی۔ یونین بجٹ 2026-27 اتوار کو پیش کیا جائے گا۔ اجلاس کا پہلا مرحلہ اگلے ماہ کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا، جبکہ دوسرا مرحلہ 9 مارچ سے 2 اپریل تک ہوگا۔
نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے سوشل میڈیا پر کہا کہ صدر مرمو کا خطاب جامع، مستقبل بین اور بصیرت افروز تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی کہا کہ صدر کا خطاب حالیہ برسوں میں بھارت کی شاندار ترقیاتی سفر کی عکاسی کرتا ہے۔
اپوزیشن کے رویے پر کیرن رجیجو کی تنقید
یونین پارلیمانی امور کے وزیر کیرن رجیجو نے صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کے رویے پر سخت تنقید کی۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آج اپوزیشن نے جس طرح کا رویہ اختیار کیا وہ پارلیمانی روایات کے لیے شرمناک ہے۔
مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار طیارہ حادثے میں جاں بحق
مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اور این سی پی کے صدر اجیت پوار آج صبح پونے ضلع کے بارامتی کے قریب طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ لیئر جیٹ 45 (VT-SSK) طیارہ، جو وی ایس آر وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے زیرِ انتظام تھا، پانچ افراد کو لے جا رہا تھا جن میں نائب وزیر اعلیٰ، دو دیگر اہلکار اور دو عملے کے ارکان شامل تھے۔ کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ حادثے کی تحقیقات ایئرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹی گیشن بیورو کرے گا۔
اجیت پوار کی آخری رسومات کل صبح 11 بجے بارامتی میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ صدر، نائب صدر، وزیر اعظم، لوک سبھا اسپیکر اور کئی مرکزی وزراء نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ گورنر آچاریہ دیوورت، وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس اور نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے بارامتی جا کر اجیت پوار کو خراج عقیدت پیش کیا اور اہلِ خانہ سے ملاقات کی۔ ریاستی حکومت نے تین روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔
اجیت پوار تقریباً چار دہائیوں پر محیط سیاسی کیریئر میں چھ بار نائب وزیر اعلیٰ رہے۔ انہوں نے مختلف وزارتوں کی ذمہ داری سنبھالی، بشمول خزانہ، اور 11 بار ریاستی بجٹ پیش کیا۔ وہ کوآپریٹو اور کھیلوں کے اداروں سے بھی سرگرم وابستگی رکھتے تھے۔
ایران نے اب میری وارننگ نظرانداز کی تو پہلے سے بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؛ ٹرمپ
ایران کے لیے وقت تیزی سے نکل رہا ہے، فوری جوہری مذاکرات کیلیے میز پر آئے؛ امریکی صدر
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے پہلے بھی میرے انتباہ کو نظرانداز کیا تھا جس کا خمیازہ آپریشن مڈنائٹ ہیمر کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے پھر ان کی وارننگ کو نظرانداز کیا تو مڈنائٹ ہیمر سے بھی بڑے اور خطرناک حملے کے لیے تیار رہے۔
انھوں نے مزید کہا کہ ایران کے لیے وقت تیزی سے نکل رہا ہے اور اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ وہ فوری طور پر جوہری معاہدے کے لیے مذاکرات کی میز پر واپس آئے۔
صدر ٹرمپ نے ایران پر زور دیا کہ اس بار ایسا معاہدہ کرے جس میں جوہری ہتھیار نہ ہوں۔
دوسری جانب ایرانی وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ دھمکیوں کے ماحول میں مذاکرات نہیں ہوسکتے۔ بات چیت اسی وقت ممکن ہے جب دباؤ اور غیر معمولی مطالبات ختم ہوں۔
انہوں نے واضح کیا کہ حالیہ دنوں میں ان کا امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تاہم ثالث ممالک کے ذریعے مشاورت جاری ہے۔
خیال رہے کہ ایران پہلے بھی خبردار کرچکا ہے کہ اگر امریکا نے حملہ کیا تو وہ خطے میں امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بناسکتا ہے۔
ترک وزیرِ خارجہ ہاکان فیدان نے بھی امریکا پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرے۔
ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ مسائل کو پیکیج کی صورت نہ دیکھا جائے بلکہ ایک ایک کرکے حل کیا جائے جس کی ابتدا جوہری معاملے سے کی جائے تاکہ پیش رفت ممکن ہو۔
ادھر اسرائیلی وزیرِاعظم نیتن یاہو خبردار کرچکے ہیں کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسے ایسی طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔
یاد رہے کہ امریکا کا بحری بیڑہ مشرق وسطیٰ کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے جو ممکنہ طور پر ایران پر حملے کے لیے ہے۔
بھارت–یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدہ نوجوانوں کے لیے مواقع
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حالیہ بھارت–یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدہ بھارتی اسٹارٹ اپس کو فنڈنگ تک بہتر رسائی دے گا اور تخلیقی معیشت کو فروغ دے گا۔ وہ آج دہلی میں کریاپا پریڈ گراؤنڈ پر این سی سی وزیر اعظم ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔
انہوں نے کہا کہ بھارت نے پہلے ہی عمان، نیوزی لینڈ، برطانیہ، متحدہ عرب امارات، آسٹریلیا اور ماریشس سمیت کئی ممالک کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کیے ہیں، جو لاکھوں نوجوانوں کے لیے وسیع مواقع پیدا کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ این سی سی ایک تحریک ہے جو نوجوانوں کو پراعتماد، نظم و ضبط والا اور حساس شہری بناتی ہے۔ این سی سی پی ایم ریلی، ایک ماہ طویل ریپبلک ڈے کیمپ 2026 کا شاندار اختتام تھا۔
بھارتی ہوابازی شعبے میں تاریخی تبدیلی
وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا ہوابازی شعبہ گزشتہ دہائی میں تاریخی تبدیلی سے گزرا ہے اور اب دنیا کی تیسری سب سے بڑی گھریلو ایوی ایشن مارکیٹ بن چکا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج حیدرآباد کے بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر شروع ہونے والے ونگز انڈیا 2026 ایونٹ میں ویڈیو پیغام کے ذریعے کہی۔
انہوں نے یاد دلایا کہ کبھی فضائی سفر صرف مخصوص طبقے تک محدود تھا لیکن اب بھارت میں یہ سب کے لیے قابلِ رسائی ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت خود کو ہوابازی کے مواقع کی سرزمین کے طور پر پیش کر رہا ہے، جس میں طیارہ سازی، جدید فضائی نقل و حرکت اور طیارہ لیزنگ شامل ہیں۔
ایشیا کا سب سے بڑا سول ایوی ایشن ایونٹ “ونگز انڈیا 2026” ہفتے تک جاری رہے گا، جو بھارتی ایوی ایشن کے عروج اور عالمی پرواز کے مستقبل کو اجاگر کرے گا۔
صنعتی پیداوار میں دو سال کی بلند ترین شرح
بھارت کی صنعتی پیداوار میں دسمبر 2025 میں سالانہ بنیاد پر 7.8 فیصد اضافہ ہوا، جو دو سال سے زائد عرصے کی بلند ترین شرح ہے۔ یہ اعداد و شمار آج وزارتِ شماریات و پروگرام نفاذ نے جاری کیے۔ مینوفیکچرنگ آؤٹ پٹ، جو انڈیکس میں سب سے زیادہ وزن رکھتا ہے، 8.1 فیصد بڑھا، جس کی قیادت مختلف صنعتوں میں نمایاں اضافے نے کی۔