جنوری 27کی خاص خاص خبریں

Last Updated on January 27, 2026 10:43 pm by INDIAN AWAAZ
بھارت-یورپی یونین تاریخی آزاد تجارتی معاہدہ () پر دستخط
بھارت اور یورپی یونین نے آج تاریخی آزاد تجارتی معاہدہ (FTA) پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ نئی دہلی میں وزیراعظم نریندر مودی، یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا اور یورپی کمیشن کی صدر اُرسلا فان ڈیر لاین کے درمیان سربراہی اجلاس کے بعد طے پایا۔
اس معاہدے کو “تمام تجارتی معاہدوں کی ماں” قرار دیا گیا ہے۔ اس کے تحت بھارتی محنت کش صنعتوں جیسے ٹیکسٹائل اور جوتے یورپی منڈیوں تک رسائی حاصل کریں گے، جبکہ یورپی اشیاء جیسے لگژری کاریں، شراب اور ادویات بھارت میں کم قیمت پر دستیاب ہوں گی۔
اس موقع پر سیکیورٹی، دفاعی شراکت داری، نقل و حرکت، آفات کے خطرے کے انتظام اور گرین ہائیڈروجن کے شعبوں میں بھی کئی معاہدے ہوئے۔
وزیراعظم مودی نے کہا کہ یہ سب سے بڑا تجارتی معاہدہ بھارت اور 27 رکنی یورپی یونین کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرے گا، روزگار پیدا کرے گا، عالمی سپلائی چین کو مضبوط کرے گا اور خوشحال مستقبل کی بنیاد رکھے گا۔
یورپی رہنماؤں نے بھی کہا کہ یہ معاہدہ دنیا کو واضح پیغام دیتا ہے کہ بھارت اور یورپی یونین قابلِ اعتماد شراکت دار ہیں۔ اُرسلا فان ڈیر لاین نے کہا کہ یہ معاہدہ لاکھوں بھارتی اور یورپی کارکنوں کے لیے روزگار پیدا کرے گا اور عالمی تجارتی انحصار کو کم کرے گا۔
وزیراعظم مودی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ یہ معاہدہ بھارت-یورپی یونین تعلقات میں سنگِ میل ہے۔
بھارت-یورپی یونین معاہدہ: وزراء اور صنعت کا خیرمقدم
وزیرِ تجارت پیوش گوئل نے کہا کہ یہ پیش رفت 20 سال بعد ممکن ہوئی۔ خارجہ سیکریٹری وکرم مصری نے کہا کہ بھارت-یورپی یونین دفاعی شراکت داری دہشت گردی کے خلاف تعاون کو مضبوط کرے گی۔
کئی وزراء بشمول ایس جے شنکر، راجناتھ سنگھ، اشونی ویشنو اور جے پی نڈا نے اس معاہدے کو تاریخی قرار دیا۔
صنعتی اداروں نے بھی معاہدے کا خیرمقدم کیا۔ سی آئی آئی کے ڈائریکٹر جنرل چندرجیت بنرجی نے کہا کہ 99 فیصد بھارتی برآمدات کو ترجیحی رسائی ملنا صنعت کے لیے گیم چینجر ہے۔ فکّی نے بھی حکومت کو مبارکباد دی۔
وزیراعظم مودی نے “انڈیا انرجی ویک” کا افتتاح کیا
وزیراعظم نریندر مودی نے گوا میں “انڈیا انرجی ویک” کے چوتھے ایڈیشن کا ورچوئل افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایونٹ توانائی کے شعبے میں عالمی مکالمے اور عمل کا پلیٹ فارم بن چکا ہے۔
پیٹرولیم وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے اربوں ڈالر کے معاہدوں کا اعلان کیا، جن میں بی پی سی ایل اور برازیل کی پیٹروبراس کے درمیان 12 ملین بیرل خام تیل کا معاہدہ شامل ہے جس کی مالیت تقریباً 780 ملین ڈالر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت نے یو اے ای سے سالانہ 4.5 ملین میٹرک ٹن قدرتی گیس درآمد کی ہے۔
بھارت 2035 تک سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ میں دنیا کے چار بڑے ممالک میں شامل ہوگا
الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ بھارت 2035 تک دنیا کے چار بڑے سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ ممالک میں شامل ہوگا۔ انہوں نے یہ بات نئی دہلی میں اسٹارٹ اپ اور سیمی کنڈکٹر صنعت کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس کل سے شروع ہوگا
پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس کل سے شروع ہو کر 2 اپریل تک جاری رہے گا۔ بجٹ 2026-27 یکم فروری کو لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ اجلاس کا پہلا مرحلہ 13 فروری تک اور دوسرا مرحلہ 9 مارچ سے 2 اپریل تک ہوگا۔
آل پارٹی میٹنگ میں حکومت نے دونوں ایوانوں کی ہموار کارروائی کے لیے تعاون کی اپیل کی۔ اجلاس کی صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کی۔ جے پی نڈا، کرن رجیجو، ارجن رام میگھوال، ڈاکٹر ایل مرگن سمیت کئی رہنماؤں نے شرکت کی۔
سپریم کورٹ نے ریاستوں سے تیزاب حملوں کے اعداد و شمار طلب کیے
سپریم کورٹ نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے تیزاب حملوں کے سالانہ اعداد و شمار اور مقدمات کی صورتحال طلب کی ہے۔ عدالت نے متاثرین کی بحالی کے اقدامات کی تفصیلات بھی مانگی ہیں۔ عدالت نے مرکز کو ہدایت دی کہ قانون میں سخت تر ترامیم پر غور کرے تاکہ مجرموں کو سخت سزا دی جا سکے۔
محکمہ موسمیات نے سردی کی لہر اور گھنے کہرے کی پیش گوئی کی
محکمہ موسمیات نے کل دہلی، ہریانہ، چندی گڑھ، ہماچل پردیش اور پنجاب میں سردی کی لہر کی پیش گوئی کی ہے۔ دہلی، بہار، ہریانہ، چندی گڑھ، ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش، پنجاب، راجستھان اور اتر پردیش میں گھنے کہرے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔