جنوری 20کی خاص خاص خبریں

Last Updated on January 21, 2026 12:08 am by INDIAN AWAAZ
اماراتی صدر نے ٹرمپ کے ’بورڈ آف پیس‘ میں شمولیت کی دعوت قبول کرلی
متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کی گئی ’بورڈ آف پیس‘ میں شمولیت کی دعوت قبول کرلی ہے۔
امراتی وزارتِ خارجہ کے بیان کے مطابق ’متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے امریکا کی جانب سے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کرلی ہے‘۔
خبررساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ بورڈ کے چارٹر کے مطابق، رکن ممالک کی مدتِ رکنیت زیادہ سے زیادہ 3 سال ہوگی، جس کی تجدید چیئرمین کی منظوری سے مشروط ہوگی۔
خبررساں ایجنسی کے مطابق اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زاید نے کہا ہے کہ ’بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کے لیے پیش کردہ 20 نکاتی امن منصوبے کے مکمل نفاذ کی اہمیت کی عکاسی کرتا ہے، جو فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے حصول کے لیے نہایت اہم ہے‘۔
غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق امریکا مختلف عالمی رہنماؤں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ ٹرمپ کی سربراہی میں قائم اس بورڈ کا حصہ بنیں، جس میں مستقل نشست کے لیے ایک ارب ڈالر فیس مقرر کی گئی ہے۔
اگرچہ ابتدائی طور پر اس بورڈ کا مقصد غزہ کی بحالی کے امور کی نگرانی بتایا گیا تھا، تاہم اس کے چارٹر میں اس کے دائرۂ کار کو صرف غزہ تک محدود نہیں کیا گیا۔ خبررساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ دستاویزات کے مطابق یہ ادارہ اقوامِ متحدہ کے متبادل یا حریف کے طور پر ابھرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔
نتن نابن بھارتیہ جنتا پارٹی کے نئے قومی صدر منتخب
بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ورکنگ صدر نتن نابن کو پارٹی کا نیا قومی صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ پارٹی کے قومی ریٹرننگ آفیسر ڈاکٹر کے لکشمن نے آج نئی دہلی میں بی جے پی ہیڈکوارٹر میں منعقدہ سنگٹھن پرو کے موقع پر ان کے تقرر کا اعلان کیا اور انہیں انتخابی سرٹیفکیٹ پیش کیا۔
اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور سینئر بی جے پی رہنماؤں و مرکزی وزراء امیت شاہ، راج ناتھ سنگھ، جے پی نڈا اور نتن گڈکری نے نتن نابن کو مبارکباد دی۔
وزیر اعظم مودی کی نتن نابن کو مبارکباد
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے نتن نابن کو بی جے پی کا قومی صدر مقرر ہونے پر مبارکباد دی اور پارٹی کو دنیا کی سب سے بڑی سیاسی جماعت قرار دیا۔
وزیر اعظم نے کہا کہ نتن نابن پارٹی کی وراثت کو آگے بڑھائیں گے۔
درانداز ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ: وزیر اعظم مودی
وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت کبھی بھی دراندازوں کو عوام اور غریبوں کے حقوق و خدمات لوٹنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ درانداز ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں اور انہیں واپس بھیجا جانا چاہیے۔
نتن نابن کا وزیر اعظم مودی سے اظہار تشکر
اس موقع پر نومنتخب بی جے پی قومی صدر نتن نابن نے پارٹی میں اعلیٰ ترین عہدے تک پہنچنے کا موقع دینے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔
کمبھل گڑھ وائلڈ لائف سینکچری کو ایکو سینسیٹو زون قرار دیا گیا
وزارت ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی نے اراؤلی پہاڑی سلسلے میں واقع کمبھل گڑھ وائلڈ لائف سینکچری کو ایکو سینسیٹو زون قرار دینے کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔
سوشل میڈیا پوسٹ میں مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے کہا کہ اس زون کا اعلان نہ صرف علاقے کے نباتات و حیوانات کے تحفظ میں مدد دے گا بلکہ سینکچری کے آس پاس رہنے والی مقامی آبادی کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔
انہوں نے بتایا ensure کہ سینکچری کے گرد صفر سے ایک کلومیٹر کے علاقے میں چیتا، دھاری دار لگڑبگھا، جنگلی بلی، انڈین پینگولن، نیل گائے، چنکارا اور کئی پرندوں کی اقسام پائی جاتی ہیں۔
بھارت-یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدہ حتمی مرحلے میں: ارسولا فان ڈر لیین
یورپی کمیشن کی صدر ارسولا فان ڈر لیین نے کہا ہے کہ بھارت اور یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے (FTA) پر دستخط کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اسے تمام معاہدوں کی ماں قرار دیا۔
ڈاووس میں عالمی اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈاووس کے بعد اگلے ہفتے وہ بھارت کا دورہ کریں گی، تاہم ابھی کچھ کام باقی ہے۔
یورپی قیادت کا بھارت کا سرکاری دورہ 25 تا 27 جنوری
یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا اور ارسولا فان ڈر لیین 25 سے 27 جنوری تک بھارت کے سرکاری دورے پر ہوں گے۔ وہ یومِ جمہوریہ کی تقریبات میں مہمانِ خصوصی ہوں گے اور بعد ازاں مشترکہ طور پر بھارت-یورپی یونین سمٹ کی صدارت کریں گے۔
ڈاووس میں پائیدار ترقی پر پرہلاد جوشی کا خطاب
مرکزی وزیر برائے نئی اور قابلِ تجدید توانائی پرہلاد جوشی نے ڈاووس میں منعقدہ گول میز اجلاس ’’Delivering Sustainability at Scale‘‘ میں کلیدی خطاب کیا۔
انہوں نے کہا کہ بھارت میں پائیداری اقتصادی ترقی کا مرکز بن چکی ہے۔ خطاب میں انہوں نے 2030 تک 500 گیگا واٹ غیر فوسل توانائی صلاحیت کے ہدف کی جانب پیش رفت کو اجاگر کیا۔
بھارت میں پہلی عالمی اے آئی امپیکٹ سمٹ فروری میں
بھارت 16 سے 20 فروری تک نئی دہلی کے بھارت منڈپم میں اے آئی امپیکٹ سمٹ کی میزبانی کرے گا۔ یہ گلوبل ساؤتھ میں منعقد ہونے والی پہلی عالمی اے آئی سمٹ ہوگی۔
سمٹ میں عالمی رہنما، پالیسی ساز، ٹیکنالوجی کمپنیاں اور ماہرین شرکت کریں گے۔
کشتواڑ میں دہشت گردوں کے خلاف سرچ آپریشن تیسرے دن بھی جاری
جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ کے بالائی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن تیسرے دن بھی جاری رہا۔ اس دوران کئی افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا۔
سونار گاؤں میں اتوار کو شروع ہونے والی کارروائی کے دوران ایک پیراٹروپر شہید اور سات دیگر زخمی ہوئے۔
پولیس کے اعلیٰ افسران موقع پر موجود ہیں۔ دہشت گرد جنگل میں فرار ہو گئے تاہم ان کا مضبوط ٹھکانہ تباہ کر دیا گیا۔
ٹول فیس ادائیگی سخت بنانے کے لیے موٹر وہیکل قوانین میں ترمیم
مرکزی حکومت نے سنٹرل موٹر وہیکلز (سیکنڈ امینڈمنٹ) رولز 2026 کو نافذ کر دیا ہے تاکہ قومی شاہراہوں پر ٹول فیس کی ادائیگی میں سختی لائی جا سکے۔
وزارت سڑک ٹرانسپورٹ نے کہا کہ اب کسی بھی گاڑی کی ملکیت یا ریاست کی تبدیلی سے پہلے بقایا ٹول فیس ادا کرنا لازمی ہوگا۔
سینسیکس اور نفٹی میں ایک فیصد سے زائد گراوٹ
آج شیئر بازار میں زبردست مندی دیکھی گئی۔ سینسیکس 1066 پوائنٹس گر کر 82,180 پر بند ہوا جبکہ نفٹی 353 پوائنٹس گر کر 25,233 پر بند ہوا۔
روپیہ بھی امریکی ڈالر کے مقابلے میں 6 پیسے کمزور ہو کر 90.97 پر بند ہوا۔
کھیلو انڈیا ونٹر گیمز 2026 کا آغاز لیہہ میں
کھیلو انڈیا ونٹر گیمز 2026 کا چھٹا ایڈیشن لیہہ کے این ڈی ایس اسٹیڈیم میں شروع ہو گیا۔
21 ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے آئس ہاکی اور اسکیٹنگ مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں، جن میں 472 کھلاڑیوں سمیت 1000 شرکاء شامل ہیں۔
نائب صدر نے رام جنم بھومی پر کتاب کی رسم اجرا انجام دی
نائب صدر ڈاکٹر سی پی رادھا کرشنن نے نئی دہلی میں کتاب Chalice of Ambrosia: Ram Janmabhoomi – Challenge and Response کا اجرا کیا۔
انہوں نے کہا کہ ایودھیا کا رام مندر بھارت کی تہذیبی تاریخ کا ایک فیصلہ کن لمحہ ہے۔
شمالی بھارت میں شدید کہر اور سرد لہر کی پیش گوئی
محکمہ موسمیات نے ہریانہ، پنجاب اور چندی گڑھ میں شدید کہر کی پیش گوئی کی ہے۔
ہماچل پردیش میں سرد لہر جبکہ جموں و کشمیر اور مغربی ہمالیائی خطے میں بارش اور گرج چمک کا امکان ہے۔