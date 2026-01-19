جنوری 18 کی خاص خاص خبریں

Last Updated on January 19, 2026 12:22 am by INDIAN AWAAZ
آسام اور مغربی بنگال میں 7,780 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا سنگِ بنیاد، پانچ امرت بھارت ایکسپریس ٹرینیں روانہ
وزیر اعظم نریندر مودی نے آج آسام اور مغربی بنگال میں 7 ہزار 780 کروڑ روپے سے زائد لاگت کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگِ بنیاد رکھا اور دونوں ریاستوں سے پانچ امرت بھارت ایکسپریس ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔
آسام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کالیابور میں 6 ہزار 950 کروڑ روپے سے زائد لاگت والے کازیرنگا ایلیویٹڈ کوریڈور پروجیکٹ کا سنگِ بنیاد رکھا۔ یہ ایلیویٹڈ وائلڈ لائف کوریڈور جانوروں کی بلا رکاوٹ نقل و حرکت کو یقینی بنائے گا اور انسانی و جنگلی حیات کے درمیان تصادم کو کم کرنے میں مدد دے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 86 کلومیٹر طویل یہ کوریڈور ماحول دوست ہے اور قدرتی توازن کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرے گا۔
آسام سے دو نئی امرت بھارت ایکسپریس ٹرینوں کا آغاز
وزیر اعظم نے کاماکھیا سے روہتک اور ڈبروگڑھ سے لکھنؤ کے درمیان دو نئی امرت بھارت ایکسپریس ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریل رابطے میں توسیع سماجی اور معاشی دونوں سطحوں پر فائدہ پہنچاتی ہے اور عوام کی روزمرہ زندگی کو آسان بناتی ہے۔
مغربی بنگال میں 830 کروڑ روپے کے منصوبوں کا سنگِ بنیاد، تین امرت بھارت ٹرینیں روانہ
مغربی بنگال میں وزیر اعظم نریندر مودی نے 830 کروڑ روپے سے زائد لاگت کے ترقیاتی منصوبوں کا سنگِ بنیاد رکھا اور کولکاتا کو ملک کے مختلف حصوں سے جوڑنے والی تین امرت بھارت ایکسپریس ٹرینوں کو روانہ کیا۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مرکزی حکومت کے تمام منصوبے مغربی بنگال کی ترقی کو رفتار دیں گے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایک ترقی یافتہ بھارت کے لیے مشرقی بھارت کی ترقی نہایت ضروری ہے اور اسی مقصد کے تحت مرکزی حکومت مسلسل کام کر رہی ہے۔
کراچی: گل پلازہ میں آتشزدگی کے بعد متعدد افراد تاحال لاپتا، اہل خانہ پریشان
کراچی کی ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازہ میں تیسرے درجے کی آگ لگنے کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہوگئے، کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی آگ پر قابو نہ پایا جاسکا، آگ کی شدت سے عمارت کے کئی حصے گرگئے، وزیراعلیٰ سندھ کے مطابق سانحہ 6 افراد کی جان لےگیا،22 زخمی ہوئے ہیں جب کہ تقریباً60 افراد لاپتہ ہیں۔
ہفتے کی رات سوا 10 بجے کے قریب گل پلازہ کے گراؤنڈ فلور پر آگ لگی جو دیکھتے ہی دیکھتے تیسری منزل تک پہنچ گئی۔
ریسکیو ذرائع کا کہنا ہےکہ آگ لگنے کے باعث ایک فائر فائٹر سمیت 6 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 22افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ، ان کی حالت بھی تشویشناک بتائی جارہی ہے۔
فائر بریگیڈ حکام کے مطابق20فائر ٹینڈرز اور 4اسنارکلز کی مدد سے آگ پرقابو پانے کی کوششیں جاری ہیں، پانی اور فوم کا استعمال کیا جارہا ہے۔پاک بحریہ کے فائرٹینڈرز بھی آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔
حکام کے مطابق عمارت انتہائی مخدوش ہوگئی ہے اب اس کے اندر جاکر ریسکیو کا کام خطرناک ہے، آگ پر مکمل قابو پانےکے بعد ہی سرچ آپریشن کیاجائےگا، ڈیڑھ سو سے زائد فائر فائٹر کام کر رہے ہيں۔
مشرقی بھارت کی ترقی، وکست بھارت کے لیے ناگزیر: وزیر اعظم
وزیر اعظم نے کہا کہ آسام اور مغربی بنگال کا ان کا دو روزہ دورہ اس عزم کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنگال میں آبی گزرگاہوں کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے اور مرکزی حکومت اس سمت میں بھی سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی وہ ستون ہیں جن کی بنیاد پر مغربی بنگال کو مینوفیکچرنگ، تجارت اور لاجسٹکس کا بڑا مرکز بنایا جا سکتا ہے۔
بلاغڑھ میں ایکسٹینڈڈ پورٹ گیٹ سسٹم، کولکاتا میں جدید الیکٹرک کیٹاماران لانچ
وزیر اعظم نے بلاغڑھ میں ایکسٹینڈڈ پورٹ گیٹ سسٹم کا سنگِ بنیاد رکھا، جس میں ان لینڈ واٹر ٹرانسپورٹ ٹرمینل اور روڈ اوور برج شامل ہیں۔ انہوں نے کولکاتا میں جدید ترین الیکٹرک کیٹاماران کا آغاز بھی کیا۔ یہ کشتی ہوگلی ندی کے ساتھ شہری آبی نقل و حرکت، ایکو ٹورزم اور آخری میل مسافر رابطے میں مدد فراہم کرے گی۔
وزیر اعظم نے جے رام باٹی – باروگوپیناتھ پور – ماین پور نئی ریلوے لائن کا افتتاح کیا اور ماین پور سے جے رام باٹی کے درمیان نئی ٹرین سروس کو بھی ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔
سنگور میں پریورتن سنکلپ سبھا، ٹی ایم سی حکومت پر شدید تنقید
بعد ازاں سنگور میں پریورتن سنکلپ سبھا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے حکمراں ترنمول کانگریس پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ریاستی حکومت مرکزی اسکیموں کے نفاذ میں رکاوٹ بن رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام کو ان اسکیموں کا فائدہ نہیں مل پا رہا۔
وزیر اعظم نے زور دیا کہ ترقیاتی اقدامات کو سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر عوام کی ضروریات پر مرکوز ہونا چاہیے۔
وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ، بنگال کی ثقافتی عظمت کو خراج
وزیر اعظم نے کہا کہ پارلیمنٹ اور ملک کے عوام نے بنکم چندر چٹرجی کی تصنیف ’وندے ماترم‘ کی 150ویں سالگرہ منائی، اور اسے ’وکست بھارت‘ کی تعمیر کے لیے رہنمائی کرنے والا منتر قرار دیا۔
دفاعی پیداوار میں خود انحصاری بھارت کا بنیادی ہدف: راج ناتھ سنگھ
مرکزی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کا بنیادی مقصد دفاعی پیداوار میں خود کفالت حاصل کرنا ہے۔ وہ ناگپور میں سولر انڈسٹریز کے ذریعے قائم میڈیم کیلیبر ایمونیشن فیسلٹی میں ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر پنکا گائیڈیڈ راکٹ کی پہلی پیداواری کھیپ روانہ کی گئی۔
انہوں نے کہا کہ اس فیسلٹی میں تیار کیے گئے پنکا میزائل کی برآمدات شروع ہو چکی ہیں اور کئی ممالک نے ان کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔
بی جے پی قومی صدر کے انتخاب کے لیے نامزدگیاں کل داخل ہوں گی
بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی صدر کے انتخاب کے لیے کل نامزدگیاں داخل کی جائیں گی۔ پارٹی کے قومی ریٹرننگ آفیسر کے لکشمن کے مطابق دوپہر 2 بجے سے 4 بجے تک نامزدگیاں داخل ہوں گی۔ 4 سے 5 بجے تک جانچ ہوگی اور شام 6 بجے تک نام واپس لینے کا وقت دیا جائے گا۔ ضرورت پڑنے پر منگل کو ووٹنگ ہوگی۔
چھتیس گڑھ: بیجاپور انکاؤنٹر میں مزید دو لاشیں برآمد، ہلاک ماؤ نوازوں کی تعداد 6
چھتیس گڑھ کے بیجاپور ضلع میں سکیورٹی فورسز اور ماؤ نوازوں کے درمیان گزشتہ روز سے انکاؤنٹر جاری ہے۔ آج انکاؤنٹر مقام سے مزید دو لاشیں برآمد ہوئیں، جس کے بعد ہلاک ماؤ نوازوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے، جن میں چار خواتین شامل ہیں۔
سکیورٹی فورسز نے موقع سے چھ رائفلیں بھی برآمد کی ہیں، جن میں دو اے کے-47، ایک انساز رائفل، دو .303 رائفلیں اور ایک کاربین شامل ہے۔
وکست بھارت روزگار مشن پر وائرل ویڈیو گمراہ کن: پی آئی بی
حکومت نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو کی تردید کی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وکست بھارت – گارنٹی برائے روزگار و اجیویکا مشن (دیہی) ایکٹ کے تحت قانونی کم از کم اجرت طے نہیں کی جائے گی۔
پریس انفارمیشن بیورو کی فیکٹ چیک یونٹ نے کہا ہے کہ یہ دعویٰ گمراہ کن ہے۔ یونٹ نے واضح کیا کہ مزدوروں کی اجرت میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور روزگار کی قانونی گارنٹی پہلے کی طرح برقرار رہے گی۔
دہلی پولیس نے بین ریاستی سرمایہ کاری فراڈ گینگ کا انکشاف کیا
دہلی پولیس کی سائبر ٹیم نے بین ریاستی سرمایہ کاری فراڈ سنڈیکیٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے آٹھ بدنام سائبر ٹھگوں کو گرفتار کیا ہے۔ ایڈیشنل ڈی سی پی ابھیمنیو پوسوال کے مطابق یہ گینگ واٹس ایپ کالز کے ذریعے جعلی سرمایہ کاری اسکیموں کا جھانسہ دیتا تھا۔ گینگ کے مرکزی ہینڈلرز کمبوڈیا سے کام کر رہے تھے۔
پولیس نے ملزمان سے 10 موبائل فون، 13 سم کارڈز اور متعدد بینک اکاؤنٹس ضبط کیے ہیں۔
دہلی میں بین الاقوامی منشیات گینگ بے نقاب، 5 کروڑ کی نفسیاتی ادویات ضبط
دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے ایک بین الاقوامی منشیات سنڈیکیٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے تقریباً 5 کروڑ روپے مالیت کی نفسیاتی ادویات ضبط کی ہیں۔ گرفتار افراد نائجیرین شہری ہیں۔
تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزمان دہلی اور آس پاس کی ریاستوں میں منشیات سپلائی کر رہے تھے۔ مزید تفتیش جاری ہے تاکہ نیٹ ورک کے دیگر ارکان کو گرفتار کیا جا سکے۔
یو اے ای صدر شیخ محمد بن زاید النہیان کل بھارت کے سرکاری دورے پر
متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر کل بھارت کے سرکاری دورے پر آئیں گے۔ صدر بننے کے بعد یہ ان کا تیسرا اور گزشتہ ایک دہائی میں پانچواں بھارت دورہ ہوگا۔
گرین لینڈ تنازع: امریکی ٹیرف کے اعلان پر یورپی یونین کا ہنگامی اجلاس
یورپی یونین آج برسلز میں ہنگامی اجلاس منعقد کر رہی ہے، جب کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کے ممکنہ امریکی حصول کی مخالفت پر آٹھ یورپی ممالک پر ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ یکم اگلے ماہ سے ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فرانس، جرمنی، برطانیہ، نیدرلینڈز اور فن لینڈ پر 10 فیصد ٹیرف نافذ ہوگا، جو یکم جون سے بڑھا کر 25 فیصد کر دیا جائے گا، اور یہ اس وقت تک نافذ رہے گا جب تک گرین لینڈ امریکہ کو فروخت نہیں ہو جاتا۔
برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے اس اقدام کو مکمل طور پر غلط قرار دیا، جبکہ فرانسیسی صدر ایمانوئیل میکرون نے اسے ناقابل قبول کہا۔ یورپی کمیشن کی صدر ارزولا فان ڈر لیین نے خبردار کیا کہ یہ اقدام ٹرانس اٹلانٹک تعلقات کو نقصان پہنچائے گا۔
کئی ریاستوں میں شدید دھند کی پیش گوئی: محکمہ موسمیات
محکمہ موسمیات نے اتر پردیش میں شدید سے انتہائی شدید دھند جبکہ دہلی، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، بہار، مغربی راجستھان، سب ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں گھنی دھند کی پیش گوئی کی ہے۔
تیسرا ون ڈے: وراٹ کوہلی کی سنچری، بھارت مشکلات میں
مردوں کے کرکٹ میں نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے ون ڈے میں 338 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارت نے 43.2 اوورز میں 277 رنز پر 6 وکٹیں گنوا دی تھیں۔ وراٹ کوہلی سنچری کے ساتھ بھارت کی اننگز کو سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ ابتدائی 13 اوورز میں چار وکٹیں گرنے سے ٹیم دباؤ میں آ گئی۔
53 عالمی کتب میلہ اختتام پذیر، ہزاروں قارئین کی شرکت
نیشنل بک ٹرسٹ کے زیر اہتمام 53واں عالمی کتب میلہ آج اختتام پذیر ہو گیا۔ نو روزہ میلے میں 35 سے زائد ممالک کے ایک ہزار سے زیادہ ناشرین نے شرکت کی۔ میلے میں بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں سمیت ہر عمر کے قارئین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔