جنوری 15 کی خاص خاص خبریں

Last Updated on January 15, 2026 11:52 pm by INDIAN AWAAZ
ٹرمپ نے خلیجی دباؤ پر ایران پر کارروائی مؤخر کر دی، دی ٹیلی گراف کا دعویٰ
برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر ممکنہ فوجی حملے کا فیصلہ عین آخری لمحوں میں تبدیل کر دیا۔ اخبار کے مطابق یہ اچانک تبدیلی خلیجی ممالک کی بھرپور سفارتی مداخلت کا نتیجہ تھی۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب، قطر اور عمان نے واشنگٹن سے ہنگامی رابطے قائم کیے اور صدر ٹرمپ کو فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر آمادہ کیا۔ ان ممالک کا مؤقف تھا کہ ایران کو اپنے رویّے میں بہتری اور ’’اچھے عمل‘‘ کا مظاہرہ کرنے کا ایک اور موقع دیا جانا چاہیے۔
اس سے قبل صدر ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ’’مدد آ رہی ہے‘‘، تاہم بدھ کی شب انہوں نے یہ کہتے ہوئے یقینی حملے کے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کا عندیہ دیا کہ ایران میں ہلاکتوں کا سلسلہ رک رہا ہے۔ قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے اس فیصلے سے کچھ ہی دیر قبل ایران نے احتجاج میں ملوث افراد کو پھانسی دینے کے فیصلے پر عملدرآمد روک دیا تھا۔
ایک سینئر سعودی عہدیدار نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ خلیجی ممالک نے آخری لمحات میں طویل اور نہایت تھکا دینے والی سفارتی کوششوں کے ذریعے صدر ٹرمپ کو قائل کیا کہ ایران کو ایک اور موقع دیا جائے۔ ان ممالک نے یہ انتباہ بھی دیا تھا کہ ایران پر حملے کے خطے کے لیے انتہائی سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ سعودی عہدیدار کے مطابق یہ ایک ایسی رات تھی جس کا مقصد ’’بموں کو ڈی فیوز کرنا‘‘ تھا۔
دی ٹیلی گراف کے مطابق ترکیے اور مصر نے بھی امریکی صدر سے تحمل اختیار کرنے کی اپیل کی اور خبردار کیا کہ ایران پر امریکی حملے کے منفی اثرات اس کے ہمسایہ ممالک تک پھیل سکتے ہیں، جبکہ عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتوں میں بھی شدید اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔
اخبار نے مزید دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ نے اپنی نیشنل سکیورٹی ٹیم کو واضح ہدایت دی ہے کہ ایران پر حملہ صرف اسی صورت میں کیا جائے جب اس کے ایرانی نظام پر فیصلہ کن اثرات مرتب ہوں۔
دوسری جانب امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے کہا ہے کہ ایران پر امریکی حملے کا امکان ابھی ختم نہیں ہوا اور لوگوں کو صورتحال پر نظر رکھنی چاہیے۔ عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران پر امریکی کارروائی کا خطرہ بدستور موجود ہے۔ اطلاعات کے مطابق پینٹاگون نے کروز میزائلوں، جنگی بحری جہازوں اور لڑاکا طیاروں سے لیس بحری بیڑہ مشرقِ وسطیٰ روانہ کر دیا ہے جو آئندہ ایک ہفتے میں علاقے میں پہنچ جائے گا۔
امریکی اور برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایک مختصر مگر فیصلہ کن کارروائی کے خواہاں ہیں، جس میں ایرانی پاسدارانِ انقلاب، بسیج فورس اور پولیس کے ٹھکانوں کو کروز میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔
ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس
اقوام متحدہ سلامتی کونسل آج ایران کی صورتحال پر بریفنگ کے لیے اجلاس کرے گی۔ حالیہ مظاہروں اور کریک ڈاؤن کے بعد ایران نے چند گھنٹوں کے لیے فضائی حدود بند کی تھی، جسے بعد میں بحال کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ ہلاکتوں میں کمی آئی ہے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ نے سزائے موت کے منصوبوں کی تردید کی ہے۔
عالمی جنوب کے مسائل ہر عالمی فورم پر بھرپور انداز میں اٹھا رہے ہیں: وزیر اعظم مودی
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی جنوب (گلوبل ساؤتھ) کے خدشات اور ترجیحات کو ہر عالمی پلیٹ فارم پر مضبوطی سے اجاگر کر رہا ہے۔ سمویدھان سدن، نئی دہلی میں دولتِ مشترکہ کے اسپیکرز اور پریزائیڈنگ آفیسرز کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت نے اپنی جی-20 صدارت کے دوران بھی عالمی جنوب کے مسائل کو عالمی ایجنڈے کے مرکز میں رکھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کی آواز کو عالمی فیصلوں میں شامل کرنا بھارت کی خارجہ پالیسی کی اہم ترجیح ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مضبوط جمہوری ادارے اور شفاف جمہوری عمل استحکام، رفتار اور بڑے پیمانے پر ترقی کو ممکن بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اپنے تنوع کو جمہوریت کی طاقت میں تبدیل کیا ہے۔ وزیر اعظم کے مطابق بھارت میں جمہوریت کا مطلب آخری فرد تک سہولتوں کی فراہمی ہے اور حکومت بلا امتیاز ہر شہری کی فلاح کے جذبے سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ چند برسوں میں تقریباً 25 کروڑ افراد غربت سے باہر نکلے ہیں۔
عوام سب سے مقدم، بھارت دنیا کی تیز ترین بڑی معیشت بن کر ابھرا: وزیر اعظم مودی
وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت میں عوام کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور ان کی امنگوں کو پالیسی سازی کا مرکز بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اپنے تنوع کو طاقت میں بدل کر خود کو دنیا کی تیز ترین ترقی کرنے والی بڑی معیشت کے طور پر منوایا ہے۔ وزیر اعظم نے اس پیش رفت کو عوامی شمولیت اور مضبوط جمہوری نظام کا نتیجہ قرار دیا۔
سپریم کورٹ نے ای ڈی افسران کے خلاف درج ایف آئی آرز پر روک لگا دی
سپریم کورٹ نے مغربی بنگال پولیس کی جانب سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے افسران کے خلاف درج ایف آئی آرز پر روک لگا دی ہے۔ یہ ایف آئی آرز کولکاتا میں سیاسی مشاورتی ادارے آئی-پیک اور اس کے شریک بانی پرتیک جین کے گھروں پر چھاپوں کے سلسلے میں درج کی گئی تھیں۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ان عرضیوں میں مرکزی تفتیش میں ریاستی ایجنسیوں کی مبینہ مداخلت سے متعلق سنگین سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ جسٹس پرشانت کمار مشرا اور جسٹس وپل پنجولی کی بنچ نے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، ڈی جی پی راجیو کمار، کولکاتا پولیس کمشنر سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دو ہفتوں میں جواب داخل کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت نے سی سی ٹی وی فوٹیج محفوظ رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔
سپریم کورٹ کا فیصلہ ممتا بنرجی کے لیے بڑا جھٹکا: بی جے پی
ای ڈی افسران کے خلاف ایف آئی آر پر سپریم کورٹ کی جانب سے روک لگائے جانے کے بعد بی جے پی نے اسے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے لیے بڑا جھٹکا قرار دیا ہے۔ نئی دہلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی ترجمان گورو بھاٹیہ نے کہا کہ یہ فیصلہ ترنمول کانگریس کی سربراہ کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ممتا بنرجی قانون شکنی اور بدانتظامی کی علامت بن چکی ہیں۔
2047 تک دنیا کی مضبوط ترین افواج میں شامل ہوگا بھارت: راج ناتھ سنگھ
وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ مسلح افواج کو جدید بنانے کے لیے کئی اصلاحات نافذ کی گئی ہیں اور اگرچہ اتنی بڑی تنظیم میں تبدیلیاں مشکل ہوتی ہیں، لیکن یہ ناگزیر ہیں۔ جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں شوریہ دیوس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت 2047 تک دنیا کی مضبوط ترین افواج میں شامل ہونے کے واضح روڈ میپ پر آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے بدلتے عالمی سلامتی کے ماحول کے پیش نظر جدید اور ٹیکنالوجی سے لیس افواج کی ضرورت پر زور دیا۔
جے پور میں 78واں یومِ فوج، پہلی بار چھاؤنی سے باہر شاندار پریڈ
جے پور میں آج 78ویں یومِ فوج کے موقع پر شاندار پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ جگت پورہ کے محل روڈ پر منعقدہ اس پریڈ میں بھارتی فوج کی بہادری، جرأت اور جدید عسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آرمی ڈے کی پریڈ کسی فوجی چھاؤنی کے بجائے براہِ راست عوام کے درمیان منعقد کی گئی۔
چھتیس گڑھ میں 52 ماؤ نوازوں نے سیکورٹی فورسز کے سامنے ہتھیار ڈال دیے
چھتیس گڑھ کے بیجاپور ضلع میں آج 52 ماؤ نوازوں نے سیکورٹی فورسز کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ان پر مجموعی طور پر ایک کروڑ 45 لاکھ روپے کا انعام مقرر تھا۔ ہتھیار ڈالنے والوں میں 21 خواتین ماؤ نواز بھی شامل ہیں۔ یہ تمام افراد ساؤتھ سب زونل بیورو اور بھیرم گڑھ ایریا کمیٹی سے وابستہ تھے۔ ریاستی حکومت کی بازآبادکاری پالیسی کے تحت ہر ماؤ نواز کو 50 ہزار روپے کی مالی امداد دی گئی ہے۔
آیوش اور جڑی بوٹیوں کی برآمدات میں 6 فیصد سے زائد اضافہ: جے پی نڈا
مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈا نے کہا ہے کہ بھارت کی آیوش اور جڑی بوٹیوں کی برآمدات میں 6 فیصد سے زائد اضافہ ہوا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے بتایا کہ 2023-24 میں 649 ملین ڈالر سے بڑھ کر 2024-25 میں یہ برآمدات 688 ملین ڈالر سے تجاوز کر گئیں۔ انہوں نے کہا کہ آیوش ایکسپورٹ پروموشن کونسل کے قیام سے عالمی سطح پر بھارتی روایتی طب کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔
یورپی یونین کے اعلیٰ رہنما 77ویں یومِ جمہوریہ کے مہمانِ خصوصی
یورپی کونسل کے صدر انتونیو لُوئس سانتوس دا کوسٹا اور یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیئن 26 جنوری کو 77ویں یومِ جمہوریہ کی تقریبات میں مہمانِ خصوصی ہوں گے۔ دونوں رہنما 25 جنوری سے تین روزہ سرکاری دورے پر بھارت آئیں گے اور 27 جنوری کو 16ویں بھارت-یورپی یونین سربراہی اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔
محکمہ موسمیات کے خودکار موسمی اسٹیشنوں میں بڑی توسیع
مرکزی وزیر برائے ارضیاتی سائنسز ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اعلان کیا ہے کہ محکمہ موسمیات اس سال دہلی، ممبئی، چنئی اور پونے میں 50-50 خودکار موسمی اسٹیشن نصب کرے گا۔ نئی دہلی میں آئی ایم ڈی کے 151ویں یومِ تاسیس پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موسمی پیش گوئی کی درستگی میں 40 سے 50 فیصد تک بہتری آئی ہے۔
مہاراشٹر کی 29 میونسپل کارپوریشنوں میں ووٹنگ پُرامن
مہاراشٹر کی 29 میونسپل کارپوریشنوں، بشمول بریہن ممبئی میونسپل کارپوریشن، میں آج ووٹنگ پُرامن طریقے سے مکمل ہوئی۔ تقریباً 50 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے سیاہی کے آسانی سے مٹنے کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ ووٹوں کی گنتی کل صبح 10 بجے شروع ہوگی۔
کیرالہ میں ووٹر لسٹ سے خارج نام شائع کرنے کا سپریم کورٹ کا حکم
سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ہدایت دی ہے کہ کیرالہ میں خصوصی نظرثانی کے بعد ووٹر لسٹ سے خارج کیے گئے افراد کے نام شائع کیے جائیں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئمالیہ باگچی کی بنچ نے کہا کہ یہ نام گرام پنچایت اور دیگر عوامی دفاتر کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی ظاہر کیے جائیں۔
ایران کا سفر نہ کرنے کا بھارتی شہریوں کو مشورہ
بھارت نے اپنے شہریوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کا سخت مشورہ دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق ایران میں بگڑتی ہوئی سلامتی صورتحال کے پیش نظر یہ ہدایت جاری کی گئی ہے۔ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے ہنگامی رابطہ نمبرز بھی جاری کیے ہیں۔
ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس
اقوام متحدہ سلامتی کونسل آج ایران کی صورتحال پر بریفنگ کے لیے اجلاس کرے گی۔ حالیہ مظاہروں اور کریک ڈاؤن کے بعد ایران نے چند گھنٹوں کے لیے فضائی حدود بند کی تھی، جسے بعد میں بحال کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ ہلاکتوں میں کمی آئی ہے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ نے سزائے موت کے منصوبوں کی تردید کی ہے۔
انڈیا اوپن بیڈمنٹن میں لکشے سین کوارٹر فائنل میں
بھارت کے صفِ اول کے بیڈمنٹن کھلاڑی لکشے سین نے جاپان کے نشیموتو کینٹا کو شکست دے کر انڈیا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے مردوں کے سنگلز کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ لکشے نے یہ میچ 21-19، 21-10 سے جیتا۔ تاہم ایچ ایس پرنئے، کدامبی سری کانت اور مالویکا بنسوڈ ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔
Source: AMN NEWS DESK