فروری13 کی خاص خاص خبریں

Last Updated on February 14, 2026 12:35 am by INDIAN AWAAZ
بنگلہ دیش انتخابات 2026: بی این پی کی بھاری اکثریت سے واپسی
بنگلہ دیش کے عام انتخابات کے تازہ ترین نتائج کے مطابق، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی () نے دو دہائیوں کے بعد اقتدار میں واپسی کا تاریخی معرکہ سر کر لیا ہے۔ طارق رحمان کی قیادت میں بی این پی اور اس کے اتحادیوں نے 299 میں سے 212 نشستیں حاصل کر کے واضح برتری ثابت کر دی ہے۔
بنگلہ دیش میں ہونے والے حالیہ عام انتخابات نے ملک کی سیاسی تاریخ میں ایک عظیم الشان تبدیلی برپا کر دی ہے جس کے نتیجے میں طارق رحمان کی قیادت میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (BNP) نے دو دہائیوں کے طویل انتظار کے بعد اقتدار میں واپسی کا معرکہ سر کر لیا ہے۔ 13 فروری 2026 کو سامنے آنے والے حتمی نتائج کے مطابق بی این پی اور اس کے اتحادیوں نے پارلیمان کی 299 نشستوں میں سے 212 پر کامیابی حاصل کر کے دو تہائی اکثریت حاصل کی ہے جو کہ عوامی لیگ کے پندرہ سالہ دورِ اقتدار کے خاتمے کا باضابطہ اعلان ہے۔ ان انتخابات کی خاص بات یہ تھی کہ شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ اس دوڑ میں شامل نہیں تھی جس کی وجہ سے انتخابی میدان میں ان کا روایتی نشان ‘کشتی’ غائب رہا اور طارق رحمان نے جلاوطنی ختم کر کے وطن واپسی کے بعد عوامی ہمدردی اور ووٹ حاصل کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس سیاسی تبدیلی کے ساتھ ہی بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں ایک نیا موڑ آگیا ہے کیونکہ بی این پی کی قیادت نے نئی دہلی سے باضابطہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ سابقہ وزیر اعظم شیخ حسینہ کو ڈھاکہ کے حوالے کرے تاکہ ان پر 2024 کے مظاہروں کے دوران ہونے والے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے مقدمات چلائے جا سکیں۔ عالمی سطح پر ان نتائج کو جمہوری عمل کی بحالی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی طارق رحمان کو فون کر کے مبارکباد پیش کی ہے جبکہ ساتھ ہی ساتھ ملک میں منعقدہ ریفرنڈم کے ذریعے عوامی سطح پر آئینی اصلاحات بشمول وزیر اعظم کی مدتِ اقتدار کی حد مقرر کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے تاکہ مستقبل میں آمریت پسندی کے امکانات کو ختم کیا جا سکے۔
بھارت نے بنگلہ دیش انتخابات کے نتائج تسلیم کر دئے
بھارت نے باضابطہ طور پر بنگلہ دیش کے حالیہ پارلیمانی انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی (بی این پی) نے واضح اکثریت حاصل کی۔ نیوز ایجنسی رپورٹس کے مطابق، نئی حکومت کے انتخاب سے بنگلہ دیش میں سیاسی استحکام اور علاقائی تعاون کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ بھارت کی جانب سے اس قدم کو دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پر عوامی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے۔
بھارت نے بی این پی کو کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور علاقائی امن، تجارت، توانائی و نقل و حمل کے مشترکہ منصوبوں پر کام جاری رکھنے کی امید ظاہر کی۔ اس فیصلے سے بنگلہ دیش بھارت تعلقات میں مثبت موڑ متوقع ہے، جبکہ اس کے سیاسی نتائج جنوبی ایشیا کی جیوپولیٹیکل صورتحال کو بھی متاثر کریں گے۔
۳۔ بھارت نے T20 ورلڈ کپ میں نمیبیا کو ۹۳ رنز سے ہرایا
آئی سی سی ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے گروپ میچ میں بھارت نے نمیبیا کو بھرپور کارکردگی کے ساتھ ۹۳ رنز سے شکست دی۔ اس میچ میں بھارتی بیٹنگ لائن نے ۲۰۹/۹ رنز بنائے، جس میں ایشان کیشان نے ۶۱ رنز کی اہم نصف سنچری شامل ہے۔ پھر بولرز نے نمیبیا کو محدود کر دیا، جس سے بھارت کی ٹیم نے اپنی جیت کی قطار برقرار رکھی۔
آئی سی سی کے موجودہ ورلڈ کپ میں بھارت کی مسلسل جیت نے ٹیم کے حوصلے مزید بڑھائے ہیں، اور شائقین کے درمیان پاک بھارت میچ کے قبل توقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹیم کی ناقابلِ شکست فارم اور مضبوط کارکردگی نے بھارت کو ٹائٹل کی دوڑ میں مضبوط امیدوار بنایا ہے۔
کرکٹ تجزیہ کاروں کے مطابق، میدان میں بھارتی حکمت عملی، بیٹنگ اور بولنگ کا متوازن امتزاج اسے عالمی سطح پر مسابقتی بنائے ہوئے ہے۔ میچ کے بعد شائقین اور سابق کھلاڑیوں نے ٹوئٹر اور دیگر سوشل میڈیا پر بھارت کی ٹیم کو سراہا، خاص طور پر ایشان کیشان اور ہارڈک پانڈیا کی شاندار کارکردگی پر۔
یہ خبر کرکٹ فینز اور اسپورٹس کی دنیا میں آج کا سب سے اہم واقعہ ہے۔ (Dunya News)
Zimbabwe نے آسٹریلیا کو تاریخی ٹی20 ورلڈ کپ شکست دی
ٹی20 ورلڈ کپ 2026 میں زمبیا نے دفاعی چیمپیئن آسٹریلیا کو ۲۳ رنز سے شکست دے کر ایک حیران کن تاریخی جیت حاصل کی۔ یہ میچ کولمبو میں کھیلا گیا، جہاں زمبیا نے آسٹریلیا کے خلاف بہترین کارکردگی دکھائی اور گروپ کے ٹاپ مقام پر پہنچ گیا۔
ماہرین کے مطابق، زمبیا کی ٹیم نے مضبوط بولنگ اور متوازن بیٹنگ کے ذریعے آسٹریلیا کی جارحانہ حکمت عملی کا مؤثر جواب دیا۔ یہ جیت زمبیا کی کرکٹ تاریخ میں ایک سنگِ میل قرار پائی ہے، جس نے عالمی کرکٹ برادری میں تیم کی ساکھ بڑھائی ہے۔
آسٹریلیا کے سابق کھلاڑیوں نے اس نتیجے کو “اپ سیٹ” قرار دیا، جبکہ زمبیا کے کپتان نے ٹیم ورک اور جذبے کو اس کامیابی کی کنجی بتایا۔ اس نتیجے سے ٹی20 ورلڈ کپ میں غیر روایتی ٹیموں کی صلاحیتوں اور مسابقت نے نئی مثال قائم کی ہے۔
یہ واقعہ نہ صرف کرکٹ فینز کے لیے دلچسپی کا باعث ہے بلکہ عالمی کھیلوں میں ابھرتی ہوئی ٹیموں کی قابلیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ (Evrimagaci)
۵۔ فرانس کی صفراں کمپنی بھارت میں انجن بنانے کے لیے تیار
فرانسیسی انجن ساز کمپنی صفراں (Safran) نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت میں رافیل لڑاکا طیاروں کے انجنوں کی اسمبلی لائن قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ رائٹرز کے مطابق اس سودا سے بھارت کی دفاعی صنعت میں مقامی پیداواری صلاحیت کو تقویت ملے گی۔ (Reuters)
صفراں کے حکام نے بتایا کہ ممکنہ سرمایہ کاری سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور بھارت کی فضائی مسلح قوت کی تیاری رفتار سے ہوگی۔ اس اقدام کا مقصد ٹیکنالوجی منتقلی اور بین الاقوامی شرکت کے فروغ کے ساتھ دفاعی خود انحصاری کو بڑھانا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ قدم بھارت کے طویل المدتی دفاعی ماڈلز میں ایک سنگین تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب بھارت عالمی دفاعی ساز و سامان میں مستقل مقام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔
۶۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر معاہدہ ممکن ہونے کا بیان
سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں ایک ماہ کے اندر اہم معاہدہ ممکن ہے۔ انہوں نے اسرائیل اور مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی امن و استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ تعلقات بہتر ہوں۔ ()
ٹرمپ نے مزید کہا کہ موجودہ صورت حال میں سفارتی راستہ ہی بہترین حل ہے، اور بین الاقوامی شراکت داروں سے مشورے جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے بیانات سے تیل، سیکورٹی اور عالمی معاشی استحکام پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ایران، سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کے تناظر میں۔
۔ امریکی ہاؤس میں ‘سیو امریکہ ایکٹ’ کی منظوری
امریکی نمائندگان اسمبلی نے ‘سیو امریکہ ایکٹ’ پارلیمنٹ سے منظور کیا، جو ووٹر شناخت کے قوانین کو سخت بنائے گا اور انتخابات کی شفافیت میں اضافے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ()
اس ایکٹ کی منظوری سے انتخابی اصلاحات، شناختی معیار اور ریاستی حکام کی نگرانی میں تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اس قانون کی حمایت اور مخالفت دونوں سیاسی محاذوں پر جاری ہے، کیونکہ منتقدین اسے ووٹر suppression سے جوڑتے ہیں۔
۱۰۔ بھارت میں موسم کا الرٹ: بارش اور گھنا کوہرا
بھارتی موسمیاتی ڈیپارٹمنٹ نے تین ریاستوں میں بارش اور گھنے کوہرے کا الرٹ جاری کیا ہے۔ شمالی بھارت کے ۲۵ اضلاع میں سخت سردی اور ٹریفک میں رکاوٹ کے امکانات بتائے جا رہے ہیں، جس سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ()
اس موسم کی صورتحال نے روزمرہ زندگی، زرعی سرگرمیوں اور ٹرانسپورٹ کو متاثر کیا ہے، اور لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
. بھارت کا فرانس کے ساتھ 114 رافیل طیاروں کا معاہدہ
بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی سربراہی میں ڈیفنس ایکوزیشن کونسل () نے فرانس سے 114 رافیل لڑاکا طیارے خریدنے کے تاریخی معاہدے کو منظوری دے دی ہے۔ اس دفاعی پیکج کی مالیت تقریباً 39 بلین ڈالرز (3.6 لاکھ کروڑ روپے) بتائی جا رہی ہے۔ معاہدے کے تحت 18 طیارے تیار حالت میں آئیں گے جبکہ باقی 96 طیارے ‘میک ان انڈیا’ کے تحت بھارت میں تیار کیے جائیں گے تاکہ فضائیہ کی قوت میں اضافہ کیا جا سکے۔
پی ایم مودی نے نئے دفتر “سیوا تیرتھ” کا افتتاح کیا
وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دہلی میں وزیر اعظم کے نئے دفتر (PMO) “سیوا تیرتھ” کمپلیکس کا افتتاح کیا۔ اس عمارت میں قومی سلامتی کونسل اور کابینہ سیکرٹریٹ بھی منتقل کیے جائیں گے۔ افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم نے کسانوں اور خواتین کے لیے کئی اہم فلاحی فائلوں پر دستخط کیے۔ اس نئے مرکز کا نصب العین “ناگرک دیو بھوا” (شہری بھگوان کے مانند ہے) رکھا گیا ہے۔
. شیئر بازار میں زبردست گراوٹ: سینسیکس 1000 پوائنٹس گر گیا
بھارتی اسٹاک مارکیٹ کے لیے آج کا دن انتہائی بھاری رہا۔ آئی ٹی اور میٹل کمپنیوں کے شیئرز میں بڑے پیمانے پر فروخت کے باعث بمبئی اسٹاک ایکسچینج (Sensex) 1,048 پوائنٹس سے زائد گر کر 82,626 پر بند ہوا۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی بھی 336 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 25,471 پر آگیا۔ عالمی منڈیوں میں سست روی اور ڈالر کی مضبوطی کو اس گراوٹ کی بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔
5. یوٹیوب کی اے آئی ڈبنگ سہولت کا آغاز
ٹیکنالوجی کی دنیا میں یوٹیوب نے صارفین کے لیے ایک بڑی سہولت کا اعلان کیا ہے۔ اب یوٹیوب ویڈیوز کو مصنوعی ذہانت (AI) کے ذریعے ناظرین کی مادری زبان میں خودکار طور پر ڈب کیا جا سکے گا۔ یہ فیچر فی الحال اردو، ہندی اور انگریزی سمیت 27 زبانوں کو سپورٹ کرے گا۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے تخلیق کار کے اصل لہجے اور جذبات کو برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ عالمی مواد تک رسائی آسان ہو۔
. ٹی 20 ورلڈ کپ 2026: پاک بھارت میچ کا جنون
سری لنکا اور بھارت میں جاری ٹی 20 ورلڈ کپ کے دوران 15 فروری کو شیڈول پاک بھارت میچ سے قبل جوش و خروش عروج پر پہنچ گیا ہے۔ کولمبو میں ہوٹلوں کے کرایوں میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے اور ایک رات کا کرایہ ایک لاکھ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ ایئر لائنز کی ٹکٹوں کی قیمتوں میں بھی کئی گنا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ کھلاڑیوں کی تیاریاں تیز ہیں، تاہم محکمہ موسمیات نے میچ کے دن بارش کی پیشگوئی بھی کر رکھی ہے۔
. جرمنی: میونخ سیکیورٹی کانفرنس کا آغاز
جرمنی کے چانسلر فریڈرک میرز نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے امریکہ اور یورپ کے درمیان ‘ٹرانس ایٹلانٹک’ تعلقات کی بحالی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی جغرافیائی سیاست میں نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ کانفرنس میں یوکرین کی صورتحال اور روس کے بڑھتے ہوئے خطرات پر بھی تفصیلی بحث کی جا رہی ہے۔
. ورلڈ ریڈیو ڈے 2026: اے آئی اور ریڈیو کا امتزاج
آج دنیا بھر میں عالمی یومِ ریڈیو منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے تحت اس سال کا تھیم “ریڈیو اور مصنوعی ذہانت: اے آئی ایک آلہ ہے، آواز نہیں” رکھا گیا ہے۔ بھارت میں پرسار بھارتی کی جانب سے مختلف تقریبات منعقد کی گئیں جہاں ریڈیو کی اہمیت اور ڈیجیٹل دور میں اس کی بقا پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے بھی ریڈیو کے ذریعے عوامی رابطے کی اہمیت کو سراہا۔
. امریکہ: ٹرمپ کا بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے کا خیر مقدم
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے ساتھ ہونے والے عبوری تجارتی معاہدے کو ایک “تاریخی شراکت داری” قرار دیا ہے۔ انہوں نے واشنگٹن میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے سے دونوں ممالک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ بھارت نے واضح کیا ہے کہ 7 فروری کا مشترکہ اعلامیہ ہی اس معاہدے کی بنیادی بنیاد ہے۔
برطانوی عدالت کا “فلسطین ایکشن” کے حق میں فیصلہ
برطانیہ کی ایک عدالت نے ایک اہم فیصلے میں کارکن گروپ “فلسطین ایکشن” پر پابندی لگانے کی حکومتی کوشش کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ گروپ نے اس فیصلے کو فلسطین کی آزادی کی جدوجہد میں ایک “بڑی فتح” قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ گروپ غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف برطانیہ میں احتجاجی سرگرمیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔