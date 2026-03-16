کیا ایندھن کی قلت اہم ریاستوں کے نتائج پر اثر انداز ہوگی؟

Last Updated on March 16, 2026 12:43 am by INDIAN AWAAZ
عندلیب اختر
نئی دہلی: بھارت میں ہونے والے اہم اسمبلی انتخابات ایسے وقت میں منعقد ہو رہے ہیں جب عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی جغرافیائی و سیاسی کشیدگی اور ملک کے اندر ایندھن کی فراہمی سے متعلق خدشات سیاسی ماحول کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایل پی جی سلنڈر کی دستیابی، توانائی کی قیمتیں اور عالمی تیل منڈی میں غیر یقینی صورتحال جیسے عوامل انتخابی مہم میں اہم موضوع بن سکتے ہیں۔
مرکزی حکومت، جس کی قیادت وزیر اعظم Narendra Modi کر رہے ہیں، ایک دہائی سے زائد عرصے سے اقتدار میں رہنے اور ملک بھر میں پچاس سے زیادہ اسمبلی انتخابات جیتنے کے بعد اب اُن ریاستوں میں سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے جہاں اسے اب تک خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ ان ریاستوں میں خاص طور پر Tamil Nadu، West Bengal اور Kerala شامل ہیں۔ آنے والے انتخابات یہ طے کریں گے کہ آیا یہ ریاستیں وزیر اعظم کے لیے نئی سیاسی راہیں کھولیں گی یا پھر یہ ہدف ابھی بھی ان کی سیاسی خواہش ہی رہے گا۔
اس دوران Election Commission of India نے چار ریاستوں اور ایک مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اسمبلی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے مطابق Assam اور Kerala میں 9 اپریل کو ووٹنگ ہوگی، جبکہ Tamil Nadu اور Puducherry میں 23 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ West Bengal میں پولنگ دو مرحلوں میں 23 اور 29 اپریل کو ہوگی، جبکہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کے نتائج 4 مئی کو سامنے آئیں گے۔
سیاسی مبصرین کے مطابق اس مرتبہ کے انتخابات ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے تنازعات—خصوصاً United States، Israel اور Iran کے درمیان کشیدگی—نے توانائی کی عالمی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر ایل پی جی سلنڈروں کی فراہمی اور قیمتوں سے متعلق خدشات بھی عوامی بحث کا موضوع بن سکتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایندھن کی قیمتوں یا فراہمی سے متعلق مسائل شدت اختیار کرتے ہیں تو اس کا اثر ووٹروں کے فیصلوں پر پڑ سکتا ہے۔ خاص طور پر متوسط اور دیہی طبقے کے لیے گھریلو گیس کی دستیابی اور قیمت ایک حساس مسئلہ ہے جو انتخابی مہم میں نمایاں حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔
ان انتخابات میں کئی موجودہ وزرائے اعلیٰ اپنی سیاسی تاریخ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ Mamata Banerjee مسلسل چوتھی بار اقتدار حاصل کرنے کے لیے میدان میں ہیں۔ اسی طرح M. K. Stalin دوسری مرتبہ مسلسل اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ Himanta Biswa Sarma بھی آسام میں دوسری مدت کے لیے اقتدار برقرار رکھنے کے خواہاں ہیں، جبکہ Pinarayi Vijayan کیرالہ میں مسلسل تیسری بار اقتدار حاصل کرنے کی ایک نادر مثال قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ان انتخابات میں مختلف خطوں کے پانچ موجودہ وزرائے اعلیٰ کی سیاسی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی ہے—جن میں تین جنوبی بھارت سے، ایک مشرقی بھارت سے اور ایک شمال مشرقی خطے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان انتخابات کو نہ صرف علاقائی بلکہ قومی سیاست کے لیے بھی انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔
جیسے جیسے انتخابی مہم میں تیزی آئے گی، یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آیا ایندھن کا بحران اور عالمی معاشی غیر یقینی صورتحال واقعی ووٹروں کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے یا پھر مقامی مسائل ہی انتخابی سیاست میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ فی الحال سیاسی حلقوں کی نظریں 4 مئی پر مرکوز ہیں، جب ووٹوں کی گنتی کے ساتھ ان ریاستوں کا سیاسی مستقبل واضح ہو جائے گا۔