Share Bazar: US फेड की ब्याज दर कटौती से भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की घोषणा और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण गुरुवार को भारतीय इक्विटी बेंचमार्क में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में बढ़त दर्ज की गई। यूएस फेड ने ब्याज दरों को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 4-4.25% कर दिया और इस साल आगे भी कटौती का संकेत दिया, जिससे बाजार में उत्साह बढ़ा।

सेंसेक्स 320.25 अंकों (0.39%) की तेजी के साथ 83,013.96 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 93.35 अंकों (0.37%) की बढ़त के साथ 25,423.60 पर रहा। बाजार में इस तेजी को मुख्य रूप से आईटी शेयरों में जोरदार खरीदारी से बल मिला।

सेक्टर-वार प्रदर्शन

अधिकांश सेक्टरों के सूचकांक हरे निशान में बंद हुए, जिससे बाजार में व्यापक खरीदारी का संकेत मिला।

आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी): आईटी सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला रहा, जिसमें निफ्टी आईटी इंडेक्स 303 अंक (0.83%) ऊपर चढ़ा। यह तेजी सीधे तौर पर यूएस फेड की दर कटौती के कारण आई, जिससे निर्यात-उन्मुख आईटी कंपनियों को फायदा हुआ। इंफोसिस और एचसीएल टेक इस सेक्टर में प्रमुख लाभ पाने वाले शेयरों में से थे।

मुद्रा और बाजार का परिदृश्य

बाजार में तेजी के बावजूद, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हुआ। रुपया 88.09 पर बंद हुआ, जो अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 0.26 अंक कमजोर है। विश्लेषकों का मानना है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की सतर्क भावना और चल रही भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता रुपये की दिशा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि रुपये के लिए समर्थन 87.75 के पास है, जबकि प्रतिरोध 88.25 पर देखा जा रहा है।