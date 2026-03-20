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Share Bazar Mar 19: दलाल स्ट्रीट पर ‘हाहाकार’, पश्चिम एशिया के ऊर्जा युद्ध ने निफ्टी को 23,000 के करीब पटका

Mar 20, 2026

Last Updated on March 20, 2026 12:15 am by INDIAN AWAAZ

AMN / BIZ DESK

तीन दिनों की शानदार बढ़त के बाद गुरुवार को भारतीय शेयर बाज़ार में “कत्लेआम” जैसा मंज़र देखने को मिला। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में 3% से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों के लाखों करोड़ रुपये स्वाहा हो गए।

सेंसेक्स आज 2,496.89 अंक (3.26%) टूटकर 74,207.24 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 775.65 अंक (3.26%) की गोता लगाकर 23,002.15 के स्तर पर पहुँच गया।

गिरावट के 3 मुख्य कारण: तेल, युद्ध और फेडरल रिजर्व

बाज़ार में इस सुनामी के पीछे भू-राजनीतिक और आर्थिक कारणों का एक घातक मिश्रण रहा:

  • ऊर्जा युद्ध (Energy War): ईरान और इज़राइल के बीच संघर्ष अब ‘आर्थिक युद्ध’ में बदल गया है। ईरान के ‘साउथ पार्स’ गैस फील्ड और कतर के ‘रास लफान’ हब पर हमलों ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के 20% हिस्से को खतरे में डाल दिया है।
  • कच्चे तेल में उबाल: ब्रेंट क्रूड की कीमतें 6.2% उछलकर $114 प्रति बैरल के पार निकल गईं, जबकि कुछ समय के लिए यह $119 तक पहुँच गया था। इससे भारत में मुद्रास्फीति (महंगाई) बढ़ने का डर पैदा हो गया है।
  • फेडरल रिजर्व का कड़ा रुख: अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। चेयरमैन जेरोम पॉवेल के बयान के बाद बाज़ार में घबराहट बढ़ी, जिससे India VIX (डर का सूचकांक) 21.8% उछल गया

HDFC बैंक की इस्तीफे वाली चोट

बाज़ार को सबसे बड़ा झटका बैंकिंग दिग्गज HDFC Bank से लगा, जिसका शेयर 5.13% टूट गया। बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दे दिया।

चक्रवर्ती ने अपने पत्र में लिखा कि बैंक में पिछले दो वर्षों के “कुछ घटनाक्रम और तरीके” उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं थे। हालांकि RBI ने केकी मिस्त्री को अंतरिम चेयरमैन नियुक्त कर दिया है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चिंताओं ने वित्तीय शेयरों में भारी बिकवाली शुरू कर दी।

बाज़ार का हाल: एक नज़र में

इंडेक्स / डेटाबंद स्तरगिरावट (%)
सेंसेक्स74,207.24-3.26%
निफ्टी 5023,002.15-3.26%
India VIX22.80+21.79%
मिडकैप इंडेक्स-3.04%

बाज़ार की चौड़ाई: आज बाज़ार में बिकवाली का चौतरफा दबाव था। BSE पर 3,192 शेयर गिरे, जबकि केवल 1,051 शेयरों में बढ़त देखी गई।

प्रमुख कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन

  • दिग्गजों की गिरावट: HDFC बैंक के अलावा लार्सन एंड टुब्रो (-4.72%) और ICICI बैंक (-3.04%) ने इंडेक्स को नीचे खींचने में बड़ी भूमिका निभाई।
  • नई लिस्टिंग का फ्लॉप शो: राजपुताना स्टेनलेस की लिस्टिंग बेहद निराशाजनक रही। यह शेयर अपने इश्यू प्राइस से 7.46% के डिस्काउंट पर ₹112.90 पर बंद हुआ।
  • अपवाद: भारी गिरावट के बावजूद महिंद्रा लाइफस्पेस का शेयर 0.91% चढ़कर बंद हुआ, जिसे मुंबई में उनके नए प्रोजेक्ट लॉन्च से सहारा मिला।

आगे क्या?

वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। इज़राइली रक्षा मंत्री ने ईरान को “बड़े सरप्राइज” देने की चेतावनी दी है, जिससे तेल की कीमतों में और अस्थिरता आ सकती है। घरेलू मोर्चे पर, निवेशकों की नज़र अब विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के रुख और कच्चे तेल की चाल पर रहेगी।

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