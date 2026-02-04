The Indian Awaaz

Share Bazar Feb 4: IT शेयरों में भारी बिकवाली, फिर भी सेंसेक्स-निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद

Feb 4, 2026

AMN / BIZ DESK

बुधवार को शेयर बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते हुए हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली ने ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर और मेटल्स शेयरों की मजबूती के बावजूद बाजार की तेजी को सीमित कर दिया। बीएसई सेंसेक्स 78.56 अंक (0.09%) की बढ़त के साथ 83,817.69 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 27 अंक (0.10%) चढ़कर 25,754.55 पर बंद हुआ।

दिन की सबसे बड़ी खबर आईटी सेक्टर में तेज गिरावट रही। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 6% टूट गया, जो पिछले 6 वर्षों की सबसे बड़ी एकदिनी गिरावट मानी जा रही है। इस गिरावट की मुख्य वजह अमेरिकी एआई स्टार्टअप Anthropic द्वारा अपने Claude AI चैटबॉट में बड़े अपग्रेड की घोषणा रही। कंपनी ने एक नया वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल लॉन्च किया है, जो खासतौर पर लीगल सर्विसेज के लिए बनाया गया है। बाजार ने इसे पारंपरिक सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विस मॉडल के लिए बड़ा खतरा माना, जिससे निवेशकों में डर पैदा हुआ कि एआई तेजी से कंपनियों की कमाई और मार्जिन पर दबाव डाल सकता है।

आईटी शेयरों में बिकवाली सबसे ज्यादा इंफोसिस में दिखी, जो 7.37% गिरकर ₹1,534 पर बंद हुआ। इसके बाद टीसीएस 6.99% टूटकर ₹2,999.90 पर आ गया। एचसीएल टेक 4.58%, टेक महिंद्रा 4.52% और विप्रो 3.79% गिरा। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक टेक शेयरों में कमजोरी ने भी भारतीय आईटी स्टॉक्स पर दबाव बढ़ाया।

इसके विपरीत बाजार के अन्य सेक्टरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और मेटल्स इंडेक्स में 2% से ज्यादा की तेजी दर्ज हुई। निफ्टी के टॉप गेनर्स में ट्रेंट 5.18%, Eternal 4.90%, ओएनजीसी 3.50%, एनटीपीसी 2.30% और अदाणी पोर्ट्स 2.25% चढ़कर बंद हुए।

बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में ज्यादा मजबूती दिखी। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.63% बढ़कर 59,683.60 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 1.27% उछलकर 17,205.10 पर पहुंच गया। बीएसई पर मार्केट ब्रेड्थ मजबूत रही, जहां 2,726 शेयरों में तेजी और 1,477 शेयरों में गिरावट रही, जिससे एडवांस-डिक्लाइन रेशियो 1.82 रहा।

करेंसी मार्केट में भारतीय रुपया दो दिन की मजबूती के बाद कमजोर हुआ। रुपया 18 पैसे टूटकर 90.44 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विशेषज्ञों ने इसका कारण एशियाई मुद्राओं में कमजोरी और कमोडिटी कीमतों में उछाल बताया। निवेशकों की नजर अब शुक्रवार को आने वाली RBI की ब्याज दर नीति पर बनी हुई है।

कमोडिटी मार्केट में सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। स्पॉट गोल्ड $5,050 प्रति औंस के ऊपर पहुंच गया, क्योंकि पिछले सप्ताह की भारी गिरावट के बाद निवेशकों ने तेजी से खरीदारी की। वहीं कच्चा तेल $64 प्रति बैरल के ऊपर बना रहा, क्योंकि API रिपोर्ट में 11 मिलियन बैरल इन्वेंट्री घटने की खबर से सपोर्ट मिला।

आगे बाजार में कंसोलिडेशन की संभावना जताई जा रही है। विश्लेषकों के अनुसार निफ्टी के लिए 25,800–25,850 का स्तर रेजिस्टेंस और 25,600–25,500 का स्तर सपोर्ट माना जा रहा है। बाजार की दिशा RBI नीति और अमेरिकी जॉब्स डेटा पर निर्भर करेगी।

सेक्टर-वाइज प्रदर्शन (अलग से)

1. आईटी सेक्टर (सबसे कमजोर)

  • निफ्टी आईटी इंडेक्स ~6% गिरा
  • कारण: AI तकनीक से बिजनेस मॉडल में खतरे की आशंका
  • बड़े नुकसान: Infosys, TCS, HCL Tech, Tech Mahindra, Wipro

2. ऑयल एंड गैस (मजबूत)

  • ONGC 3.50% चढ़ा
  • कच्चे तेल की मजबूती से सपोर्ट मिला

3. कंज्यूमर / रिटेल सेक्टर (तेजी)

  • Trent 5.18% उछला
  • Consumer Durables इंडेक्स 2% से ज्यादा बढ़ा

4. मेटल्स सेक्टर (तेजी)

  • मेटल्स इंडेक्स 2% से अधिक बढ़ा
  • व्यापक खरीदारी देखने को मिली

5. पावर और इंफ्रा (सपोर्टिव)

  • NTPC 2.30% चढ़ा
  • Adani Ports 2.25% ऊपर

6. मिडकैप और स्मॉलकैप (बाजार से बेहतर प्रदर्शन)

  • Midcap +0.63%
  • Smallcap +1.27%
  • बाजार में चौड़ाई मजबूत रही (Advance-Decline 1.82)

