Share Bazar Aug 26: अमेरिकी टैरिफ से पहले Sensex 849 अंक गिरा, निफ्टी 256 अंक नीचे; रुपया कमजोर

BIZ DESK
भारतीय शेयर बाज़ार मंगलवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुए। निवेशकों की धारणा अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने की घोषणा से कमजोर हुई। यह शुल्क बुधवार से लागू होगा। व्यापक बिकवाली के बीच केवल एफएमसीजी शेयर ही मजबूती दिखाने में सफल रहे।
सेंसेक्स 80,786.54 पर बंद हुआ, जो 849.37 अंक या 1.04% की गिरावट है। वहीं, निफ्टी 24,712.05 पर बंद हुआ, जो 255.70 अंक या 1.02% नीचे रहा।
जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, “अमेरिकी टैरिफ की समयसीमा खत्म होने से घरेलू निवेशक सतर्क हैं। रुपये की लगातार कमजोरी भी एफआईआई निवेश को प्रभावित कर रही है। सरकार द्वारा जीएसटी दरों के पुनरीक्षण और प्रभावित उद्योगों के लिए राहत पैकेज पर नजर बनी हुई है।”
सेक्टरवार प्रदर्शन
- बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र
- निफ्टी बैंक 688.85 अंक या 1.25% टूटा। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक दबाव में रहे।
- निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 354.30 अंक या 1.35% नीचे रहा। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व सबसे बड़े घाटे वाले शेयरों में शामिल रहे।
- ऑटोमोबाइल
- निफ्टी ऑटो 103.10 अंक या 0.41% फिसला। मारुति सुजुकी ने मजबूती दिखाई, जबकि एमएंडएम और टाटा मोटर्स में गिरावट रही।
- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)
- निफ्टी आईटी 216.85 अंक या 0.60% नीचे रहा। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और इन्फोसिस में बिकवाली दिखी।
- एफएमसीजी – एकमात्र चमकदार क्षेत्र
- निफ्टी एफएमसीजी 505.35 अंक या 0.91% चढ़ा। आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे बड़े लाभार्थी रहे।
- ऊर्जा और बुनियादी ढांचा
- एलएंडटी, एनटीपीसी और बीईएल में गिरावट रही।
व्यापक बाज़ार में दबाव
- निफ्टी स्मॉलकैप 100 2.03% टूटा।
- निफ्टी मिडकैप 100 1.62% गिरा।
- निफ्टी नेक्स्ट 50 1.35% नीचे रहा।
मुद्रा और वैश्विक संकेत
रुपया 0.18 कमजोर होकर 87.75 के पास बंद हुआ। एलकेपी सिक्योरिटीज़ के जतिन त्रिवेदी ने कहा, “अमेरिकी टैरिफ भारत के निर्यात दृष्टिकोण पर दबाव डालेंगे, जिससे रुपये की रिकवरी सीमित रहेगी। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से कुछ राहत मिली है, लेकिन टैरिफ की चिंता हावी रही।”
एफआईआई की बिकवाली और डॉलर की बढ़ती मांग ने रुपये पर और दबाव डाला। निकट भविष्य में रुपये का कारोबार 87.25–88.25 के दायरे में रहने का अनुमान है।
मुख्य बिंदु
- अमेरिकी टैरिफ से पहले भारतीय बाज़ार में गिरावट।
- सेंसेक्स 849 अंक और निफ्टी 256 अंक नीचे।
- केवल एफएमसीजी सेक्टर ने मजबूती दिखाई।
- बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर में दबाव।
- रुपया 87.75 के पास, और कमजोरी की संभावना।
- मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भारी बिकवाली।