The Indian Awaaz

The Real Voice of India

BUSINESS AWAAZ HINDI SECTION

Share Bazar में ‘AI का खौफ’: IT शेयरों में भारी बिकवाली से सेंसेक्स 559 अंक टूटा

Feb 12, 2026

Last Updated on February 12, 2026 11:31 pm by INDIAN AWAAZ

BIZ DESK

भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन ‘ब्लैक थर्सडे’ साबित हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव और वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बीच सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र के शेयरों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान पर बंद हुए।

बाज़ार का हाल (Closing Bell)

  • सेंसेक्स (Sensex): 83,674.92 (▼ 558.72 अंक | 0.66% की गिरावट)
  • निफ्टी 50 (Nifty 50): 25,807.20 (▼ 146.65 अंक | 0.57% की गिरावट)
  • निफ्टी IT इंडेक्स: ▼ 4.7% (चार महीने के निचले स्तर पर)

IT सेक्टर पर क्यों बढ़ा दबाव?

बाज़ार विशेषज्ञों के अनुसार, AI के क्षेत्र में हो रहे नए आविष्कारों (जैसे Anthropic के नए टूल्स) ने भारतीय IT कंपनियों के पारंपरिक बिजनेस मॉडल पर संकट के बादल खड़े कर दिए हैं। निवेशकों को डर है कि भविष्य में सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग कम हो सकती है, जिससे कंपनियों की कमाई (Earnings) पर बुरा असर पड़ेगा।

प्रमुख गिरने वाले शेयर:

  • TCS: -5.35%
  • Infosys: -5.08%
  • Wipro: -4.70%
  • Tech Mahindra: -4.55%

राज्यसभा में वित्त मंत्री का जवाब: “भारतीय अर्थव्यवस्था सुरक्षित हाथों में”

आज राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था की मजबूती का दावा किया। उन्होंने विपक्ष के ‘मध्यम वर्ग के दमन’ के आरोपों को खारिज करते हुए कई अहम आंकड़े पेश किए।

वित्त मंत्री के भाषण की बड़ी बातें:

  1. GDP ग्रोथ: वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी विकास दर 7.4% रहने का अनुमान है, जो दुनिया में सबसे तेज़ है।
  2. महंगाई पर लगाम: उन्होंने बताया कि CPI महंगाई घटकर 2% के स्तर पर आ गई है, जो स्थिर अर्थव्यवस्था का प्रमाण है।
  3. बुजुर्गों को तोहफा: पीएम जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।
  4. बेरोजगारी में कमी: उन्होंने डेटा देते हुए कहा कि बेरोजगारी दर 2017-18 के 5.6% से गिरकर अब 3.2% रह गई है।

सेक्टरप्रदर्शनस्थिति
IT सेक्टर▼ 4.7%AI के डर और अमेरिका में ऊंची ब्याज दरों की संभावना से भारी बिकवाली।
बैंकिंग और फाइनेंस▲ 1.4%बजाज फाइनेंस और ICICI बैंक ने बाज़ार को सहारा दिया।
मैन्युफैक्चरिंग▲ 0.8%बजट में सेमीकंडक्टर और MSME के लिए ₹10,000 करोड़ के फंड से तेज़ी।
ऑटोमोबाइल्स▲ 0.6%आयशर मोटर्स और टाटा मोटर्स में खरीदारी दिखी।

Related Post

AMN BUSINESS AWAAZ

Final Trade Feb 12: IT Stocks Crash on AI Earnings Fear, Sensex Slips 559 Points

Feb 12, 2026
AMN BUSINESS AWAAZ

India’s Trade Surplus with US May Cross $90 Billion Annually: SBI Report

Feb 12, 2026
AMN BUSINESS AWAAZ

Piyush Goyal Urges Medtech Startups to Tap into 70% of World GDP via New Trade Pacts

Feb 12, 2026

You missed

URDU SECTION

فروری12 کی خاص خاص خبریں

13 February 2026 12:44 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN BUSINESS AWAAZ

Final Trade Feb 12: IT Stocks Crash on AI Earnings Fear, Sensex Slips 559 Points

12 February 2026 11:34 PM INDIAN AWAAZ No Comments
BUSINESS AWAAZ HINDI SECTION

Share Bazar में ‘AI का खौफ’: IT शेयरों में भारी बिकवाली से सेंसेक्स 559 अंक टूटा

12 February 2026 11:31 PM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN CINEMA / TV

 Mozart of Madras AR Rehman creates a global dance anthem -‘Yethu’-

12 February 2026 11:11 PM INDIAN AWAAZ No Comments