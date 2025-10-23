The Indian Awaaz

RJD Fields 19 Muslims out of 143 candidates for Bihar Assembly Polls 2025

Oct 23, 2025

Last Updated on October 23, 2025

The “MY” (Muslim-Yadav) support base of the party appears to have been kept in mind in the selection of candidates, though other backward castes and upper castes have also been given tickets.

Staff Reporter / PATNA

The Rashtriya Janata Dal (RJD) announced its list of 143 candidates for the upcoming Bihar Assembly Elections 2025, marking the formal launch of its campaign under the leadership of Tejashwi Yadav.

Tejashwi Yadav will once again contest from his traditional Raghopur seat in Vaishali district, while the party has strategically allocated 19 tickets to Muslim candidates, signaling its continued focus on social and minority representation.

At a press conference held at the party’s state headquarters, RJD leaders said the selection of candidates was done keeping in mind the state’s caste and community balance. The party has also reserved 100 seats for its alliance partners, adhering to coalition principles within the Mahagathbandhan.

With this list, RJD aims to consolidate its MY (Muslim–Yadav) vote base while also reaching out to other backward and marginalized communities ahead of the high-stakes polls.

Complete RJD Candidate List

  1. Tejashwi Prasad Yadav — Raghopur
  2. Renu Kushwaha — Bihariganj
  3. Abdus Subhan — Baisi
  4. Amar Paswan — Bochahan (SC)
  5. Anita Devi Mahto — Warsaliganj
  6. Shailendra Pratap Singh — Taraiya
  7. Gautam Krishna BDO — Mahishi
  8. Jai Prakash Yadav — Jhajha
  9. Vinod Mishra — Alinagar
  10. Ravi Ranjan Kumar — Asthawan
  11. Bogo Singh — Matihani
  12. Lalit Yadav — Darbhanga Rural
  13. Bablu Kushwaha — Kurhani
  14. Dr Faraz Fatmi — Keoti
  15. Niranjan Rai — Gaighat
  16. Yusuf Sallauddin — Simri Bakhtiarpur
  17. Mala Pushpam — Hasanpur
  18. Prof Chandra Shekhar — Madhepura
  19. Sandhya Rani Kushwaha — Madhuban
  20. Ritu Priya Chaudhary — Imamganj (SC)
  21. Tanushree Manjhi — Barachatti (SC)
  22. Israel Mansuri — Kanti
  23. Rajesh Kushwaha — Hathua
  24. Prithvi Rai — Sahebganj
  25. Chandrasha Chaupal — Singheshwar (SC)
  26. Prem Shankar Yadav — Baikunthpur
  27. Dilip Singh — Barauli
  28. Dev Kumar Chaurasia — Hajipur
  29. Bhola Yadav — Bahadurpur
  30. Awadh Bihari Chaudhary — Siwan
  31. Arun Gupta — Barharia
  32. Munna Yadav — Minapur
  33. Osama Shahab — Raghunathpur
  34. Shatrughan Kumar urf Khesari Lal — Chapra
  35. Surendra Ram — Garkha (SC)
  36. Vishal Jaiswal — Maharajganj
  37. Srikant Yadav — Ekma
  38. Chandi Devi Singh — Baniapur
  39. Vaijayanti Devi — Atri
  40. Pinki Chaudhary — Rajauli (SC)
  41. Shankar Yadav — Paroo
  42. Jitendra Rai — Marhaura
  43. Anawarul Haq Ansari — Goriakothi
  44. Shivani Shukla — Lalganj
  45. Dr Karishma Rai — Parsa
  46. Dr Ramanuj Prasad — Sonepur
  47. Arvind Sahani — Sarairanjan
  48. Ranvijay Sahu — Morwa
  49. Sushil Singh Kushwaha — Cheria-Bariarpur
  50. Alok Mehta — Ujjarpur
  51. Dr Mukesh Raushan — Mahua
  52. Ramvriksh Sada — Alauli (SC)
  53. Ravinder Singh — Mahnar
  54. Prema Chaudhary — Patepur (SC)
  55. Akhtarul Islam Shaheen — Samastipur
  56. Arun Shah — Tarapur
  57. Sunil Rai — Arnmour
  58. Veena Devi — Mokama
  59. Dr Eiya Yadav — Mohiuddinnagar
  60. Ajay Kushwaha — Vaishali
  61. Satanand Sambudh — Sahebpur Kamal
  62. Karmveer Singh — Barh
  63. Avinash Vidhyarthi — Munger
  64. Dr Sanjeev Singh — Parbatta
  65. Prem Sagar Choudhary — Suryagarha
  66. Bhai Virendra — Maner
  67. Rakesh Raushan — Islampur
  68. Vijay Samrat — Sheikhpura
  69. Rekha Paswan — Masaurhi (SC)
  70. Dr Shamim Ahmad — Narkatia
  71. Shakti Singh — Hilsa
  72. Rajendra Ram — Harsidhi (SC)
  73. Rittal Rai — Danapur
  74. Aniruddh Yadav — Bakhtiarpur
  75. Rekha Gupta — Bankipur
  76. Purnima Devi — Gobindpur
  77. Dr Ramanand Yadav — Fatuha
  78. Subodh Paswan — Ramnagar (SC)
  79. Manoj Yadav — Kalyanpur
  80. Deva Gupta — Motihari
  81. Dipu Ranawat — Sandesh
  82. Deepak Yadav — Narkatiaganj
  83. Rambabu Paswan — Barhara
  84. Kunal Kishore — Jagdishpur
  85. Rahul Tiwari — Shahpur
  86. Shambhu Nath — Brahamapur
  87. Lakshmi Narayan Prasad — Chiraiya
  88. Faisal Rehman — Dhaka
  89. Navneet Jha — Sheohar
  90. Smita Purve Gupta — Parihar
  91. Syed Abu Dojana — Sursand
  92. Mukesh Yadav — Bajpatti
  93. Sunil Kushwaha — Sitamarhi
  94. Chandan Kumar — Runisadipur
  95. Sanjay Gupta — Belsand
  96. Brij Kishor Yadav — Khajauli
  97. Arun Kushwaha — Babubarhi
  98. Asif Ahmad — Bisfi
  99. Sameer Mahaseth — Madhubani
  100. Prof Vishnu Ram — Rajnagar (SC)
  101. Bharat Bhushan Mandal — Laukaha
  102. Santosh Sardar — Tribeniganj (SC)
  103. Dr Vipin Kumar Nonia — Chhatapur
  104. Baijnath Mehta Ex. IRS — Nirmali
  105. Manish Yadav — Narpatganj
  106. Avinash Mangalam — Raniganj (SC)
  107. Shahnawaz Alam — Jokihat
  108. Saud Alam — Thakurganj
  109. Mujahid Alam — Kochadhaman
  110. Bima Bharati — Rupauli
  111. Santosh Kushwaha — Dhamdaha
  112. Ishrat Parveen — Pranpur
  113. Ram Vilas Paswan — Pirpainti (SC)
  114. Rajnish Bharti — Kahalgaon
  115. Chandan Sinha — Sultanganj
  116. Sheikh Zeyaul Hassan — Nathnagar
  117. Tribhuvan Das — Dhoriya (SC)
  118. Sweety Sima Hembram — Katoria (ST)
  119. Chanakya Prakash Ranjan — Belhar
  120. Ajit Singh — Ramgarh
  121. Shweta Suman – Mohania (SC)
  122. Birender Kushwaha – Bhabua
  123. Brij Kishore Bind – Chainpur
  124. Satender Sah – Sasaram
  125. Rajesh Yadav – Dinara
  126. Anita Devi Nonia – Nokha
  127. Savitri Devi – Chakai
  128. Guddu Chandravanshi – Dehri
  129. Suday Yadav – Kurtha
  130. Rahul Sharma – Jehanabad
  131. Subedar Das – Makhdumpur (SC)
  132. Amrender Kushwaha – Goh
  133. Rishi Kumar – Obra
  134. Amod Chandravanshi – Nabinagar
  135. Dr Gulam Shahid – Rafiganj
  136. Vinay Kumar – Gurua
  137. Pramod Verma – Sherghati
  138. Kumar Saryjit Paswan – Bodh Gaya (SC)
  139. Ajay Dangi – Tikari
  140. Vishwanath Kumar Singh – Belaganj
  141. Kaushal Yadav – Nawada
  142. Shamshad Alam – Jamui
  143. Uday Narayan Chaudhary – Sikandra (SC)

