RJD Fields 19 Muslims out of 143 candidates for Bihar Assembly Polls 2025

The “MY” (Muslim-Yadav) support base of the party appears to have been kept in mind in the selection of candidates, though other backward castes and upper castes have also been given tickets.
Staff Reporter / PATNA
The Rashtriya Janata Dal (RJD) announced its list of 143 candidates for the upcoming Bihar Assembly Elections 2025, marking the formal launch of its campaign under the leadership of Tejashwi Yadav.
Tejashwi Yadav will once again contest from his traditional Raghopur seat in Vaishali district, while the party has strategically allocated 19 tickets to Muslim candidates, signaling its continued focus on social and minority representation.
At a press conference held at the party’s state headquarters, RJD leaders said the selection of candidates was done keeping in mind the state’s caste and community balance. The party has also reserved 100 seats for its alliance partners, adhering to coalition principles within the Mahagathbandhan.
With this list, RJD aims to consolidate its MY (Muslim–Yadav) vote base while also reaching out to other backward and marginalized communities ahead of the high-stakes polls.
Complete RJD Candidate List
- Tejashwi Prasad Yadav — Raghopur
- Renu Kushwaha — Bihariganj
- Abdus Subhan — Baisi
- Amar Paswan — Bochahan (SC)
- Anita Devi Mahto — Warsaliganj
- Shailendra Pratap Singh — Taraiya
- Gautam Krishna BDO — Mahishi
- Jai Prakash Yadav — Jhajha
- Vinod Mishra — Alinagar
- Ravi Ranjan Kumar — Asthawan
- Bogo Singh — Matihani
- Lalit Yadav — Darbhanga Rural
- Bablu Kushwaha — Kurhani
- Dr Faraz Fatmi — Keoti
- Niranjan Rai — Gaighat
- Yusuf Sallauddin — Simri Bakhtiarpur
- Mala Pushpam — Hasanpur
- Prof Chandra Shekhar — Madhepura
- Sandhya Rani Kushwaha — Madhuban
- Ritu Priya Chaudhary — Imamganj (SC)
- Tanushree Manjhi — Barachatti (SC)
- Israel Mansuri — Kanti
- Rajesh Kushwaha — Hathua
- Prithvi Rai — Sahebganj
- Chandrasha Chaupal — Singheshwar (SC)
- Prem Shankar Yadav — Baikunthpur
- Dilip Singh — Barauli
- Dev Kumar Chaurasia — Hajipur
- Bhola Yadav — Bahadurpur
- Awadh Bihari Chaudhary — Siwan
- Arun Gupta — Barharia
- Munna Yadav — Minapur
- Osama Shahab — Raghunathpur
- Shatrughan Kumar urf Khesari Lal — Chapra
- Surendra Ram — Garkha (SC)
- Vishal Jaiswal — Maharajganj
- Srikant Yadav — Ekma
- Chandi Devi Singh — Baniapur
- Vaijayanti Devi — Atri
- Pinki Chaudhary — Rajauli (SC)
- Shankar Yadav — Paroo
- Jitendra Rai — Marhaura
- Anawarul Haq Ansari — Goriakothi
- Shivani Shukla — Lalganj
- Dr Karishma Rai — Parsa
- Dr Ramanuj Prasad — Sonepur
- Arvind Sahani — Sarairanjan
- Ranvijay Sahu — Morwa
- Sushil Singh Kushwaha — Cheria-Bariarpur
- Alok Mehta — Ujjarpur
- Dr Mukesh Raushan — Mahua
- Ramvriksh Sada — Alauli (SC)
- Ravinder Singh — Mahnar
- Prema Chaudhary — Patepur (SC)
- Akhtarul Islam Shaheen — Samastipur
- Arun Shah — Tarapur
- Sunil Rai — Arnmour
- Veena Devi — Mokama
- Dr Eiya Yadav — Mohiuddinnagar
- Ajay Kushwaha — Vaishali
- Satanand Sambudh — Sahebpur Kamal
- Karmveer Singh — Barh
- Avinash Vidhyarthi — Munger
- Dr Sanjeev Singh — Parbatta
- Prem Sagar Choudhary — Suryagarha
- Bhai Virendra — Maner
- Rakesh Raushan — Islampur
- Vijay Samrat — Sheikhpura
- Rekha Paswan — Masaurhi (SC)
- Dr Shamim Ahmad — Narkatia
- Shakti Singh — Hilsa
- Rajendra Ram — Harsidhi (SC)
- Rittal Rai — Danapur
- Aniruddh Yadav — Bakhtiarpur
- Rekha Gupta — Bankipur
- Purnima Devi — Gobindpur
- Dr Ramanand Yadav — Fatuha
- Subodh Paswan — Ramnagar (SC)
- Manoj Yadav — Kalyanpur
- Deva Gupta — Motihari
- Dipu Ranawat — Sandesh
- Deepak Yadav — Narkatiaganj
- Rambabu Paswan — Barhara
- Kunal Kishore — Jagdishpur
- Rahul Tiwari — Shahpur
- Shambhu Nath — Brahamapur
- Lakshmi Narayan Prasad — Chiraiya
- Faisal Rehman — Dhaka
- Navneet Jha — Sheohar
- Smita Purve Gupta — Parihar
- Syed Abu Dojana — Sursand
- Mukesh Yadav — Bajpatti
- Sunil Kushwaha — Sitamarhi
- Chandan Kumar — Runisadipur
- Sanjay Gupta — Belsand
- Brij Kishor Yadav — Khajauli
- Arun Kushwaha — Babubarhi
- Asif Ahmad — Bisfi
- Sameer Mahaseth — Madhubani
- Prof Vishnu Ram — Rajnagar (SC)
- Bharat Bhushan Mandal — Laukaha
- Santosh Sardar — Tribeniganj (SC)
- Dr Vipin Kumar Nonia — Chhatapur
- Baijnath Mehta Ex. IRS — Nirmali
- Manish Yadav — Narpatganj
- Avinash Mangalam — Raniganj (SC)
- Shahnawaz Alam — Jokihat
- Saud Alam — Thakurganj
- Mujahid Alam — Kochadhaman
- Bima Bharati — Rupauli
- Santosh Kushwaha — Dhamdaha
- Ishrat Parveen — Pranpur
- Ram Vilas Paswan — Pirpainti (SC)
- Rajnish Bharti — Kahalgaon
- Chandan Sinha — Sultanganj
- Sheikh Zeyaul Hassan — Nathnagar
- Tribhuvan Das — Dhoriya (SC)
- Sweety Sima Hembram — Katoria (ST)
- Chanakya Prakash Ranjan — Belhar
- Ajit Singh — Ramgarh
- Shweta Suman – Mohania (SC)
- Birender Kushwaha – Bhabua
- Brij Kishore Bind – Chainpur
- Satender Sah – Sasaram
- Rajesh Yadav – Dinara
- Anita Devi Nonia – Nokha
- Savitri Devi – Chakai
- Guddu Chandravanshi – Dehri
- Suday Yadav – Kurtha
- Rahul Sharma – Jehanabad
- Subedar Das – Makhdumpur (SC)
- Amrender Kushwaha – Goh
- Rishi Kumar – Obra
- Amod Chandravanshi – Nabinagar
- Dr Gulam Shahid – Rafiganj
- Vinay Kumar – Gurua
- Pramod Verma – Sherghati
- Kumar Saryjit Paswan – Bodh Gaya (SC)
- Ajay Dangi – Tikari
- Vishwanath Kumar Singh – Belaganj
- Kaushal Yadav – Nawada
- Shamshad Alam – Jamui
- Uday Narayan Chaudhary – Sikandra (SC)
