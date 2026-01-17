The Indian Awaaz

बिहार: पटना के गर्ल्स हॉस्टल में NEET छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या, पोस्टमार्टम से मचा हड़कंप

Jan 17, 2026

January 17, 2026

पटना/जहानाबाद

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में मृत पाई गई NEET की तैयारी कर रही छात्रा के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पूरे बिहार में आक्रोश फैल गया है। इस सनसनीखेज मामले ने पुलिस की शुरुआती जांच और आत्महत्या के दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ संपन्न हुआ है और रिपोर्ट को AIIMS पटना में दूसरी राय के लिए भेजा गया है। इलाज से जुड़े सभी डॉक्टरों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं।

सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका के चलते पुलिस ने हॉस्टल वार्डन मनीष रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील कर दिया गया है और सभी छात्राओं को वहां से हटा दिया गया है। जांच का दायरा अब पटना से बाहर बढ़ाकर जहानाबाद जिले तक कर दिया गया है। पुलिस ने 100 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने का दावा किया है।

छात्रा के पिता ने हॉस्टल से जुड़े लोगों पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया है। इससे पहले पुलिस ने कमरे से नींद की गोलियां मिलने की बात कहकर आत्महत्या की आशंका जताई थी, जिसे अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने संदेह के घेरे में डाल दिया है। रिपोर्ट में चोट और नाखून के निशान मिलने की बात सामने आई है।

मामले को लेकर जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद हॉस्टल में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुईं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अलग से मामला दर्ज किया है।

इस बीच जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने पुलिस पर जल्दबाजी और परिवार पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि न्याय मिलने तक कोई समझौता नहीं होगा।

