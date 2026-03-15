پانچ ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان ؛ مغربی بنگال میں دو مرحلوں میں ہوگی ووٹنگ

نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا نے آج آسام، کیرالہ، پڈوچیری اور تمل ناڈو میں ایک ہی مرحلے میں اسمبلی انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ مغربی بنگال میں انتخابات دو مرحلوں میں مکمل ہوں گے । آج دہلی میں انتخابی شیڈول کی تفصیلات بتاتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا کہ آسام، کیرالہ اور پڈوچیری میں ووٹنگ 9 اپریل کو ہوگی ।
انتخابی شیڈول کی اہم تفصیلات:
- تمل ناڈو: یہاں تمام نشستوں پر 23 اپریل کو ایک ہی مرحلے میں ووٹ ڈالے جائیں گے ।
- مغربی بنگال: یہاں دو مرحلوں میں ووٹنگ ہوگی—پہلا مرحلہ 23 اپریل اور دوسرا مرحلہ 29 اپریل کو ہوگا ।
- مرحلہ وار تقسیم: مغربی بنگال میں پہلے مرحلے میں 152 اور دوسرے مرحلے میں 142 اسمبلی حلقوں میں پولنگ ہوگی ।
- نتائج: تمام چاروں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو ہوگی ।
- ضابطہ اخلاق: انتخابی شیڈول کے اعلان کے ساتھ ہی ان تمام ریاستوں میں مثالی ضابطہ اخلاق (Model Code of Conduct) فوری طور پر نافذ ہو گیا ہے ।
ووٹنگ اور انتظامی تفصیلات:
چیف الیکشن کمشنر نے بتایا کہ 824 حلقوں پر مشتمل ان پانچ اسمبلیوں کے انتخابات میں تقریباً 17.4 کروڑ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہیں ۔ ان میں سب سے زیادہ تعداد مغربی بنگال (6.44 کروڑ) اور تمل ناڈو (5.67 کروڑ) کی ہے ۔ انتخابات کے لیے مجموعی طور پر 2.19 لاکھ پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے اور 25 لاکھ انتخابی اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا ۔
شفافیت اور سہولیات:
مسٹر کمار نے ہدایات جاری کیں کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر پینے کا پانی، بیت الخلا اور سائن بورڈز جیسی بنیادی سہولیات کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انتخابات کو مزید شفاف بنانے کے لیے کمیشن نے 30 نئے اقدامات شروع کیے ہیں ۔ ہر پولنگ اسٹیشن پر زیادہ سے زیادہ 1200 ووٹرز ہوں گے اور چوبیس گھنٹے نگرانی کے لیے تمام پولنگ اسٹیشنز پر 100 فیصد ویب کاسٹنگ کی جائے گی ۔
اسمبلیوں کی مدت:
- مغربی بنگال: 294 نشستوں والی اسمبلی کی مدت 7 مئی کو ختم ہو رہی ہے ۔
- آسام: 126 نشستوں والی اسمبلی کی مدت 20 مئی کو ختم ہو رہی ہے ۔
- کیرالہ: 140 نشستوں والی اسمبلی کی مدت 23 مئی کو ختم ہو رہی ہے ۔
- تمل ناڈو: 234 نشستوں والی اسمبلی کی مدت 10 مئی کو ختم ہو رہی ہے ۔
- پڈوچیری: 30 نشستوں والی اسمبلی کی مدت 15 جون کو ختم ہو رہی ہے ۔
|State / UT
|Total Seats
|Polling Date(s)
|Results Date
|Term Expiry
|West Bengal
|294
|April 23 & 29
|May 4
|May 7
|Tamil Nadu
|234
|April 23
|May 4
|May 10
|Kerala
|140
|April 9
|May 4
|May 23
|Assam
|126
|April 9
|May 4
|May 20
|Puducherry
|30
|April 9
|May 4
|June 15