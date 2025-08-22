Welcome to The Indian Awaaz   Click to listen highlighted text! Welcome to The Indian Awaaz

The Indian Awaaz

The Real Voice of India

URDU SECTION

انتخابی سال میں بہار کو 12 ہزار کروڑ کی سوغات: وزیراعظم مودی کا ترقی اور سلامتی کا نیا بیانیہ

Aug 22, 2025

کاشف اختر، گیا

گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بہار کے گیا میں آج 12 ہزار کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگِ بنیاد رکھا۔ توانائی، سڑک، صحت، شہری ترقی اور آبی فراہمی کے منصوبے، نئی ریل سروسز اور اسٹیشنوں کی جدید کاری کو انہوں نے ’’ترقی کی نئی رفتار‘‘ قرار دیا۔ لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ریاست آنے والے مہینوں میں اسمبلی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے، اور اس تناظر میں ان ترقیاتی پیکیج کو انتخابی حکمتِ عملی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔

مودی نے گیا میں امرت بھارت ایکسپریس (گیا–دہلی) اور بُدھ سرکٹ ٹرین (ویشالی–کوڈرمہ) کو ہری جھنڈی دکھائی اور دعویٰ کیا کہ یہ سیاحت اور سہولت دونوں کو رفتار دیں گی۔ مزید یہ کہ امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت بہار کے 98 ریلوے اسٹیشنوں کو جدید سہولتوں سے آراستہ کیا جا رہا ہے، جبکہ 20 وندے بھارت ایکسپریس اور 2 نامو بھارت ریپڈ ریل خدمات بھی ریاست میں چل رہی ہیں۔

دفاعی بیانیہ اور انتخابی سیاست

وزیراعظم نے اپنے خطاب میں آپریشن سندور کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اب ہندوستان کی دفاعی حکمتِ عملی بدل گئی ہے اور دہشت گرد جہاں بھی چھپیں گے، میزائل انہیں وہیں نشانہ بنائیں گے۔ تاہم سیاسی مبصرین مانتے ہیں کہ یہ سخت بیانیہ صرف قومی سلامتی پر زور نہیں دیتا بلکہ انتخابی سیاست میں ووٹروں کو متوجہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر جب انہوں نے بہار کی سرحدی اضلاع میں بڑھتی دراندازی اور ’’ڈیموگرافک تبدیلی‘‘ پر خدشات ظاہر کیے، تو یہ بیان این ڈی اے کے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کی ایک کوشش سمجھی جا رہی ہے۔

انتخابی وعدے یا زمینی حقیقت؟

مودی نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ گیارہ برسوں میں ملک بھر میں چار کروڑ غریب خاندانوں کو پکے مکان ملے ہیں، جن میں 38 لاکھ بہار میں تعمیر کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ’’ڈبل انجن حکومت‘‘ بہار کو روزگار، بنیادی ڈھانچے اور صنعتوں میں نئی رفتار دے رہی ہے۔ لیکن اپوزیشن جماعتیں مسلسل سوال اٹھا رہی ہیں کہ کیا ان بڑے اعلانات کا اثر زمین پر بھی دکھائی دیتا ہے یا یہ صرف انتخابی موقع پر کئے جانے والے وعدے ہیں۔

ریاست میں انتخابات قریب ہیں اور این ڈی اے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ بہار کی ترقی اور سلامتی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن کا مؤقف ہے کہ عوامی مسائل جیسے بے روزگاری، مہنگائی اور زرعی بحران پر عملی اقدامات کے بجائے بڑے اعلانات سے ووٹروں کو بہلایا جا رہا ہے۔

مودی کا یہ دورہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بہار آئندہ مہینوں میں انتخابی سیاست کا مرکز بننے والا ہے جہاں ترقیاتی منصوبے، ریلوے اصلاحات اور قومی سلامتی کے بیانیے کو ووٹروں کے فیصلے پر اثرانداز کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔

PM Modi Launches ₹12,000-Crore Development Push in Bihar, Flags Off New Trains

Related Post

URDU SECTION

مولانا آزاد جدید ہندوستان کے معمار اور قومی یکجہتی کی علامت – بین الاقوامی کانفرنس میں ماہرین کی آرا

Aug 21, 2025
URDU SECTION

مولانا ابوالکلام آزاد: ایک جامع شخصیت جس کی آواز سنی نہیں گئی

Aug 19, 2025
URDU SECTION

آئی این ڈی آئی اے کی جانب سے سابق جسٹس بی۔ سدھرشھن ریڈی نائب صدر کے امیدوار نامزد

Aug 19, 2025

You missed

BUSINESS AWAAZ

Final Trade Aug 22: Markets Turn Cautious: Sensex Drops 694 Points, Nifty Below 24,900

22 August 2025 8:18 PM INDIAN AWAAZ No Comments
BUSINESS AWAAZ

Gold and Silver Prices down

22 August 2025 8:09 PM INDIAN AWAAZ No Comments
BUSINESS AWAAZ

Asian Markets display positive trend

22 August 2025 8:06 PM INDIAN AWAAZ No Comments
BUSINESS AWAAZ

Rupee depreciates by 26 paise to close at 87.52 against US dollar

22 August 2025 8:03 PM INDIAN AWAAZ No Comments
Click to listen highlighted text!