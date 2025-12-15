The Indian Awaaz

PM Modi तीन देशों की यात्रा पर रवाना, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान से संबंधों को मिलेगी नई मजबूती

Dec 15, 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से तीन देशों के दौरे पर रवाना हुए, जिसमें जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान शामिल हैं। पीएम मोदी सोमवार को सबसे पहले किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के निमंत्रण पर जॉर्डन पहुंचेंगे। हाशमाइट किंगडम की दो दिन की यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन से मिलेंगे और भारत-जॉर्डन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, यह भारत-जॉर्डन द्विपक्षीय जुड़ाव को और मजबूत करने, आपसी विकास और समृद्धि के लिए सहयोग के नए रास्ते तलाशने और क्षेत्रीय शांति, समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर प्रदान करती है।

वहीं यात्रा के दूसरे चरण में, इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री मोदी 16 दिसंबर को इथियोपिया की राजकीय यात्रा करेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की अफ्रीकी देश की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, “पीएम मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली के साथ भारत-इथियोपिया द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे। ग्लोबल साउथ में साझेदार के रूप में, यह यात्रा दोस्ती और द्विपक्षीय सहयोग के घनिष्ठ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दोहराएगी।”

अपनी यात्रा के अंतिम चरण में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 17 और 18 दिसंबर को ओमान का दौरा करेंगे। यह पीएम मोदी की ओमान की दूसरी यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा, “भारत और ओमान सदियों पुराने दोस्ती के बंधन, व्यापार संबंधों और मजबूत लोगों से लोगों के संबंधों पर आधारित एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे होने का प्रतीक होगी और दिसंबर 2023 में ओमान के महामहिम सुल्तान की भारत की राजकीय यात्रा के बाद हो रही है।”

उन्होंने कहा कि यह यात्रा दोनों पक्षों के लिए व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि और संस्कृति सहित द्विपक्षीय साझेदारी की व्यापक समीक्षा करने के साथ-साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर होगा

भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज किया

ऑस्‍ट्रेलिया: सिडनी के बॉन्‍डी बीच पर हुई गोलीबारी में मरने वालों की संख्‍या बढ़कर 15 हुई

भाजपा ने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को बनाया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

