PM मोदी ने ‘मेरा बूथ सबसे मज़बूत’ कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की

प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि देश में तेज़ी से विकास हो रहा है और बिहार इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आज शाम ‘मेरा बूथ सबसे मज़बूत‘ कार्यक्रम के तहत भाजपा-एनडीए कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश और बिहार में विकास कार्य तेज़ी से हो रहे हैं क्योंकि केंद्र और बिहार दोनों जगहों पर मजूबत सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि जब स्थिरता होती है, तो विकास तेज़ होता है।

प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के वोट की शक्ति से राम मंदिर का निर्माण हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और देश नक्सलवाद से मुक्ति की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की जनता किसी भी हालत में जंगल राज की वापसी नहीं होने देना चाहती। उन्होंने कहा कि एनडीए ने बिहार को जंगल राज के अंधेरे से बाहर निकालकर विकास की नई रोशनी लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में डबल इंजन वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद, बिहार में विकास कार्यों में नई गति आई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में एनडीए का लक्ष्य बिहार को तकनीक का केंद्र बनाना है। श्री मोदी ने कहा कि हर ज़िले में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष बिहार के युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसर लेकर आएंगे।