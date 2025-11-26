The Indian Awaaz

NHRC का ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न, 16 राज्यों के 80 छात्र हुए उत्तीर्ण

Nov 26, 2025

नई दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने अपने 2025-26 के चौथे ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम (OSTI) को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 10 नवंबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 80 विश्वविद्यालय स्तरीय छात्रों ने भाग लिया।

समापन समारोह में आयोग के सचिव-जनरल श्री भारत लाल ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि अनेक आवेदकों में से चुने गए इन प्रतिभागियों को मानवाधिकार विशेषज्ञों से सीखने का अनूठा अवसर मिला है। उन्होंने छात्रों से अपेक्षा की कि वे मानवाधिकार संदेशवाहक बनकर समाज में जागरूकता बढ़ाएं और इंटर्नशिप के दौरान प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में उतारें।

श्री लाल ने कहा कि मानवाधिकार केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में अपनाई जाने वाली जीवनशैली है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील, जिम्मेदार और चरित्रवान व्यक्ति ही दूसरों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को निर्देशित किया कि वे राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों का अध्ययन करें और सोचें कि मानवाधिकार संरक्षण को और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है।

कार्यक्रम के दौरान संयुक्त सचिव स्मृति सैदिंगपुई छखछुआक ने इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रस्तुत की। 46 सत्रों वाले इस प्रशिक्षण में एनएचआरसी के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और सिविल सोसाइटी प्रतिनिधि शामिल हुए। इसी दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के परिणाम भी घोषित किए गए। समापन समारोह में संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल विरेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे।

