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मोदी के भाषण खाली गैस सिलेंडर नहीं भर सकते: CPI

Mar 14, 2026

Last Updated on March 14, 2026 8:44 pm by INDIAN AWAAZ

Staff reporter / New Delhi

Communist Party of India (सीपीआई) ने रसोई गैस (एलपीजी) की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी और आपूर्ति में कमी को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। पार्टी ने कहा कि इस स्थिति के कारण देश भर में लाखों परिवारों और छोटे कारोबारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पार्टी की राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹60 और व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में ₹115 की वृद्धि की गई है। सीपीआई के अनुसार कई क्षेत्रों में गैस की अनियमित आपूर्ति के कारण लोगों को तेज धूप में लंबी कतारों में खड़ा होकर सिलेंडर लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

सीपीआई ने कहा कि एलपीजी कामकाजी परिवारों की बुनियादी आवश्यकता है, लेकिन बढ़ती कीमतों और आपूर्ति की समस्या ने इसे आम लोगों के लिए गंभीर संकट बना दिया है। पार्टी ने यह भी कहा कि छोटे होटल, चाय की दुकानों, ढाबों और रेस्तरां पर भी इसका गंभीर असर पड़ रहा है क्योंकि वे व्यावसायिक गैस सिलेंडरों पर निर्भर रहते हैं। लागत बढ़ने और आपूर्ति बाधित होने से कई छोटे प्रतिष्ठानों को अस्थायी रूप से बंद होने की नौबत आ रही है।

केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री Narendra Modi की नीतियों की आलोचना करते हुए सीपीआई ने कहा कि सरकार की गलत प्राथमिकताओं और दूरदर्शिता की कमी के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। पार्टी ने कहा कि जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें कम थीं और भारत को Russia और Iran जैसे देशों से रियायती तेल मिल रहा था, तब भी आम उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं दिया गया।

सीपीआई ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले एक दशक में घरेलू एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी को धीरे-धीरे कम कर दिया गया, जिससे आम परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता गया।

सरकार पर तीखा हमला करते हुए पार्टी ने कहा,
“प्रधानमंत्री के भाषण और बयानबाज़ी भारत के मेहनतकश लोगों की रसोई में ईंधन नहीं बन सकते।”

सीपीआई ने अपने कार्यकर्ताओं और सहयोगी संगठनों से लोगों के साथ खड़े होने और इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन तथा जनजागरण अभियान चलाने की अपील की है, ताकि सरकार पर आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए दबाव बनाया जा सके।

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