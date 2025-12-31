The Indian Awaaz

The Real Voice of India

URDU SECTION

ڈھاکہ میں وزیرِ خارجہ جے شنکر اور پاکستانی اسپیکر ایاز صادق کی خیرسگالی ملاقات

Dec 31, 2025

Last Updated on December 31, 2025 11:06 pm by INDIAN AWAAZ

ذاکر حسین، ڈھاکہ سے
بھارت کے وزیرِ خارجہ ایس جے شنکر اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کے درمیان بدھ کے روز ڈھاکہ میں مختصر ملاقات کے دوران خیرسگالی کا تبادلہ ہوا۔ یہ مئی میں دونوں ممالک کے درمیان فوجی کشیدگی کے بعد بھارت اور پاکستان کے اعلیٰ سطحی حکام کے درمیان پہلی براہِ راست آمنے سامنے ملاقات سمجھی جا رہی ہے۔

یہ ملاقات سابق بنگلہ دیشی وزیرِ اعظم اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کی چیئرپرسن بیگم خالدہ ضیا کی آخری رسومات کے موقع پر ہوئی، جہاں خطے کے مختلف ممالک کے رہنما تعزیت کے لیے موجود تھے۔ بنگلہ دیش کے عبوری چیف ایڈوائزر کے آفیشل فیس بک پیج پر جاری ایک پوسٹ میں اس مختصر ملاقات کی تصدیق کی گئی۔

اطلاعات کے مطابق ایس جے شنکر اور سردار ایاز صادق دونوں خالدہ ضیا کی رہائش گاہ پر تعزیت کے لیے گئے تھے، جہاں ان کا آمنا سامنا ہوا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے مصافحہ کیا اور چند رسمی جملوں کا تبادلہ بھی کیا۔ پاکستانی میڈیا ادارے جیو ٹی وی نے اس مختصر ملاقات کو کشیدہ دوطرفہ تعلقات کے تناظر میں ایک “اہم پیش رفت” قرار دیا ہے۔

بھارت اور پاکستان کے تعلقات مئی سے شدید تناؤ کا شکار ہیں، جب دونوں ممالک کے درمیان چار روزہ فوجی تصادم ہوا تھا۔ یہ کشیدگی اپریل میں بھارتی زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر ہونے والے ایک مہلک حملے کے بعد بڑھی، جس میں 26 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔

ڈھاکہ میں بدھ کے روز ہونے والی یہ خیرسگالی کی ملاقات اس کشیدگی کے بعد دونوں ممالک کے سینئر حکام کے درمیان پہلی براہِ راست بات چیت سمجھی جا رہی ہے، تاہم دونوں جانب سے اس ملاقات کی نوعیت یا اس میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔

سوگوار بنگلہ دیش نے خالدہ ضیا کو الوداع کہا، ڈھاکہ میں لاکھوں افراد کی آخری رسومات میں شرکت

Related Post

URDU SECTION

سوگوار بنگلہ دیش نے خالدہ ضیا کو الوداع کہا، ڈھاکہ میں لاکھوں افراد کی آخری رسومات میں شرکت

Dec 31, 2025
URDU SECTION

٣٠ دسمبر کی خاص خاص خبریں

Dec 31, 2025
URDU SECTION

کام کی بھوک، رشتوں کی کسک : کیا 2026 خاندان کی واپسی کا سال بنے گا؟

Dec 30, 2025

You missed

OTHER TOP STORIES

CBI Arrests 3 Tax officials of CGST Jhansi for Taking Bribe of Rs. 70 Lakh

1 January 2026 2:39 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN TOP AWAAZ

DRDO conducts launch of two Pralay missiles in rapid succession from Odisha coast

1 January 2026 2:30 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN OTHER TOP STORIES

Cabinet approves road projects in Maharashtra & Odisha to boost integrated transport

1 January 2026 2:25 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN TOP AWAAZ

IMD issues warning for very dense fog over North India

1 January 2026 2:22 AM INDIAN AWAAZ No Comments