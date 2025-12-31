ڈھاکہ میں وزیرِ خارجہ جے شنکر اور پاکستانی اسپیکر ایاز صادق کی خیرسگالی ملاقات

Last Updated on December 31, 2025 11:06 pm by INDIAN AWAAZ
ذاکر حسین، ڈھاکہ سے
بھارت کے وزیرِ خارجہ ایس جے شنکر اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کے درمیان بدھ کے روز ڈھاکہ میں مختصر ملاقات کے دوران خیرسگالی کا تبادلہ ہوا۔ یہ مئی میں دونوں ممالک کے درمیان فوجی کشیدگی کے بعد بھارت اور پاکستان کے اعلیٰ سطحی حکام کے درمیان پہلی براہِ راست آمنے سامنے ملاقات سمجھی جا رہی ہے۔
یہ ملاقات سابق بنگلہ دیشی وزیرِ اعظم اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کی چیئرپرسن بیگم خالدہ ضیا کی آخری رسومات کے موقع پر ہوئی، جہاں خطے کے مختلف ممالک کے رہنما تعزیت کے لیے موجود تھے۔ بنگلہ دیش کے عبوری چیف ایڈوائزر کے آفیشل فیس بک پیج پر جاری ایک پوسٹ میں اس مختصر ملاقات کی تصدیق کی گئی۔
اطلاعات کے مطابق ایس جے شنکر اور سردار ایاز صادق دونوں خالدہ ضیا کی رہائش گاہ پر تعزیت کے لیے گئے تھے، جہاں ان کا آمنا سامنا ہوا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے مصافحہ کیا اور چند رسمی جملوں کا تبادلہ بھی کیا۔ پاکستانی میڈیا ادارے جیو ٹی وی نے اس مختصر ملاقات کو کشیدہ دوطرفہ تعلقات کے تناظر میں ایک “اہم پیش رفت” قرار دیا ہے۔
بھارت اور پاکستان کے تعلقات مئی سے شدید تناؤ کا شکار ہیں، جب دونوں ممالک کے درمیان چار روزہ فوجی تصادم ہوا تھا۔ یہ کشیدگی اپریل میں بھارتی زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر ہونے والے ایک مہلک حملے کے بعد بڑھی، جس میں 26 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
ڈھاکہ میں بدھ کے روز ہونے والی یہ خیرسگالی کی ملاقات اس کشیدگی کے بعد دونوں ممالک کے سینئر حکام کے درمیان پہلی براہِ راست بات چیت سمجھی جا رہی ہے، تاہم دونوں جانب سے اس ملاقات کی نوعیت یا اس میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔