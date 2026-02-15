PM पद की तैयारी में तारिक: भारत-चीन के साथ संतुलित नीति का संकेत

Last Updated on February 15, 2026 12:00 am by INDIAN AWAAZ

भारत, चीन और पाकिस्तान के साथ ‘राष्ट्रीय हित आधारित’ विदेश नीति अपनाएगी BNP: तारिक रहमान

ज़ाकिर हुसैन / ढाका

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद के नामित नेता तारिक रहमान ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी भारत, चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों में सिर्फ बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए विदेश नीति अपनाएगी।

ढाका के होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में चुनाव के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारिक ने कहा कि बांग्लादेश की विदेश नीति “देश और जनता के व्यापक हितों” के अनुरूप तय की जाएगी।

चीन और BRI पर क्या बोले तारिक?

चीन के साथ संबंधों और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) पर टिप्पणी करते हुए तारिक ने कहा, “हम बांग्लादेश के लोगों के हितों की रक्षा करने की कोशिश करेंगे। यदि कोई चीज़ बांग्लादेश के हित में नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से हम उसे आगे नहीं बढ़ा सकते।” उन्होंने स्पष्ट किया कि BRI को लेकर कोई भी फैसला इस आधार पर होगा कि इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है या नहीं।

अर्थव्यवस्था और कानून-व्यवस्था बड़ी चुनौती

तारिक रहमान ने कहा कि आने वाले समय में देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां अर्थव्यवस्था, कानून-व्यवस्था और संस्थानों का राजनीतिकरण होंगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने लगभग सभी संस्थानों को राजनीतिक प्रभाव में ला दिया था। “हमें जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और सुशासन स्थापित करना होगा,” उन्होंने कहा।

SAARC को पुनर्जीवित करने की योजना

क्षेत्रीय मंचों पर बात करते हुए तारिक ने कहा कि BNP दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) को फिर से सक्रिय करने के लिए प्रयास करेगी। उन्होंने कहा, “SAARC की स्थापना बांग्लादेश की पहल पर हुई थी। हम चाहते हैं कि यह संगठन प्रभावी रूप से काम करे।”

शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बयान

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से प्रत्यर्पण के सवाल पर तारिक ने कहा कि यह मामला कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय एकता की अपील

तारिक ने कहा कि BNP की भारी जीत सिर्फ पार्टी की जीत नहीं, बल्कि “बांग्लादेश और लोकतंत्र की जीत” है।

उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय एकता ताकत है और विभाजन कमजोरी।” साथ ही सभी राजनीतिक दलों से मिलकर एक “मानवीय बांग्लादेश” के निर्माण का आह्वान किया।

उन्होंने चुनाव अधिकारियों, अंतरिम सरकार और पर्यवेक्षकों को शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए धन्यवाद दिया तथा पार्टी समर्थकों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। “शांति और सुरक्षा हर हाल में बनाए रखनी होगी। न्याय स्थापित होना चाहिए और कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा,” उन्होंने कहा।

BNP मोदी को शपथग्रहण में आमंत्रित करेगी

BNP ने संकेत दिया है कि पार्टी तारिक रहमान के प्रधानमंत्री पद की शपथग्रहण समारोह में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करेगी। BNP के विदेश नीति सलाहकार हुमायूं कबीर ने इस कदम की पुष्टि करते हुए कहा कि यह “सद्भावना का संकेत” होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सहयोग तारिक रहमान की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा और SAARC तथा BIMSTEC जैसे मंचों का उपयोग किया जा सकता है।

कबीर ने कहा कि यह पहल पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बेहतर करने और संतुलित नीति अपनाने का संकेत है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर तारिक रहमान को “उल्लेखनीय जीत” पर बधाई दी और लोकतांत्रिक तथा प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन की बात कही।

जमात ने चुनाव परिणाम स्वीकार किए, विपक्ष की भूमिका निभाने का दावा

बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी 13वें संसदीय चुनाव के समग्र परिणामों को स्वीकार करती है और सिद्धांतवादी तथा शांतिपूर्ण विपक्ष की भूमिका निभाएगी। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि 77 सीटों पर जीत पार्टी के लिए मजबूत आधार है। “हमारा आंदोलन किसी एक चुनाव तक सीमित नहीं है,” उन्होंने लिखा और कानून के शासन व लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का वादा किया।

उन्होंने चुनाव के बाद विपक्षी समर्थकों पर हुई हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि “हिंसा, धमकी और प्रतिशोध की राजनीति का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है।”

संयुक्त राष्ट्र ने चुनाव के बाद एकता की अपील की

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने बांग्लादेश को चुनाव संपन्न कराने पर बधाई दी और सभी राजनीतिक पक्षों से राष्ट्रीय एकता मजबूत करने का आग्रह किया। UN महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने सभी दलों से लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और मानवाधिकारों का सम्मान करने की अपील की।

UN प्रवक्ता स्टेफन दुजारिक ने कहा, “हम बांग्लादेश के लोगों को चुनाव कराने के लिए बधाई देते हैं।”

इसी बीच अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने BNP, जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटिजन पार्टी के नेताओं से बातचीत कर जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया।