جنوبی ایشیا میں نئی صف بندیاں، بھارت کی خارجہ پالیسی کے لیے نیا چیلنج

اسد مرزا
گزشتہ ہفتہ بھارتی سفارت کاری کے لئے امید اور تشویش دونوں لے کر آیا۔ ایک طرف نئی دہلی میں وزیراعظم نریندر مودی اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی ملاقات کو بھارت نے نتیجہ خیز قرار دیا، تو دوسری طرف پاکستان کے وزرائے خارجہ و تجارت کا ڈھاکہ دورہ اور وانگ یی کا اسلام آباد جا کر پاکستانی قیادت اور فوجی حکام سے ملاقات کرنا بھارتی اسٹریٹجک حلقوں کے لیے گہری تشویش کا باعث بن گیا۔
مودی نے وانگ یی سے ملاقات کے بعد دوطرفہ تعلقات میں ہونے والی “مسلسل پیش رفت” کی تعریف کی۔ چین کی وزارت خارجہ نے بھی کہا کہ دونوں ملک اب “مستحکم ترقی کے راستے” پر ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد اور حمایت کرتے ہیں۔ وانگ یی نے بھارتی وزیر خارجہ ایس۔ جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے بھی بات چیت کی جس میں سرحدی تنازع، کشیدگی میں کمی اور سرحد بندی جیسے مسائل زیر بحث آئے۔
لیکن بھارت کی اصل پریشانی اس بدلتے ہوئے منظرنامے سے جڑی ہے جو بنگلہ دیش اور پاکستان کی بڑھتی قربت سے سامنے آیا ہے۔ حالیہ پرتشدد ہنگاموں کے بعد شیخ حسینہ کے اقتدار سے ہٹنے نے ڈھاکہ کی خارجہ پالیسی کو نئے راستے پر ڈال دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر تجارت جام کمال خان کے حالیہ ڈھاکہ دورے میں مشترکہ اقتصادی کمیشن کو دوبارہ فعال کرنے، تجارت و سرمایہ کاری کمیشن بنانے اور پرانے تجارتی معاہدوں کو بحال کرنے کی بات ہوئی۔ بنگلہ دیش نے پاکستان سے اپنی چمڑا اور شوگر انڈسٹری کو ترقی دینے میں مدد مانگی اور گندم کی درآمد بڑھانے کا بھی اشارہ دیا۔
اسی دوران پاکستان کے نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ڈھاکہ پہنچے۔ یہ 13 برسوں میں پہلا اعلیٰ سطحی پاکستانی دورہ تھا۔ اس موقع پر ڈار نے حکومتی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ حزب اختلاف کی جماعتوں—بی این پی اور جماعتِ اسلامی—کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کی، جس نے بھارت کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا۔ ڈھاکہ اور اسلام آباد کے درمیان بغیر ویزہ سفر کے معاہدے کے ساتھ تعلیم، میڈیا اور سفارتی تربیت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔
چین نے بھی اس تعلق کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے فوجی سربراہ جنرل واکر الزمان حال ہی میں چین گئے جہاں انہوں نے اعلیٰ قیادت سے ملاقات کی۔ دفاعی تربیت اور اسلحہ کی فراہمی میں چین پہلے ہی ڈھاکہ کا اہم شراکت دار ہے۔ اسی طرح وانگ یی نے اسلام آباد میں پاکستانی فوج کے سربراہ عاصم منیر سے ملاقات کی اور خطے کی سلامتی، افغانستان اور خلیج کے حالات پر گفتگو کی۔ اس میں چین-پاکستان اکنامک کوریڈور (CPEC) کو مزید آگے بڑھانے پر بھی زور دیا گیا۔
پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کے متوقع دورۂ چین میں CPEC-II کے آغاز کا اعلان ہوگا۔ یہ منصوبہ گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے گزرتا ہے، جن پر بھارت دعویٰ کرتا ہے۔ اس طرح یہ منصوبہ صرف اقتصادی نہیں بلکہ بھارت کی خودمختاری کے لئے براہِ راست چیلنج ہے۔ گوادر بندرگاہ بھی بھارت کے خدشات بڑھاتی ہے کیونکہ اس کے تجارتی استعمال کے ساتھ ساتھ بحری اڈے کے طور پر استعمال ہونے کا اندیشہ ہے۔
ان حالات میں بھارتی اسٹریٹجک حلقے خاص طور پر “چکن نیک” یعنی سلیگوڑی کوریڈور کو لے کر فکر مند ہیں۔ بنگلہ دیش میں چین اور پاکستان کا بڑھتا اثر و رسوخ بھارت کی سلامتی کے مسائل کو اور بھی پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ خدشہ ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ڈھاکہ میں سرگرم ہوکر بھارت کے اثر کو محدود کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
اگرچہ پاکستان کے لئے یہ راستہ بھی آسان نہیں ہے۔ CPEC-I پہلے ہی اس کے لیے بڑا معاشی بوجھ بن چکا ہے۔ نامکمل منصوبے، بڑھتے قرضے اور توانائی کا بحران اس کو کمزور کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود اسلام آباد CPEC-II کو روزگار اور ترقی کا ذریعہ قرار دے کر بیجنگ کے اثر کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔
مجموعی طور پر دیکھا جائے تو جنوبی ایشیا میں تیزی سے بدلتے ہوئے تعلقات بھارت کے لیے نئے سفارتی چیلنج پیدا کر رہے ہیں۔ چین، پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے قریب آکر بھارت کو گھیرنے کی حکمتِ عملی پر کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بھارت کی روایتی خارجہ پالیسی نے ہمیشہ توازن اور شفافیت کو ترجیح دی ہے، نہ کہ کسی ملک کو دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کی سیاست۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اسے زیادہ احتیاط اور بصیرت سے قدم اٹھانے ہوں گے۔
بھارتی سفارت کاری کو اب کثیرالجہتی پلیٹ فارمز کا سہارا لینے، اپنے پڑوسیوں سے نئے روابط قائم کرنے اور داخلی سلامتی کی تیاریوں کو مضبوط بنانے پر توجہ دینی ہوگی۔ ورنہ بدلتے حالات چین-پاکستان-بنگلہ دیش کی یہ مثلث بھارت کے لئے ایک سنجیدہ اسٹریٹجک چیلنج میں بدل سکتی ہے۔
📌 خلاصہ: بھارت کی تین بڑی فکریں
- سلیگوڑی کوریڈور (چکن نیک): چین اور پاکستان کے بڑھتے اثر سے یہ علاقہ مزید حساس بنتا جا رہا ہے۔
- CPEC-II منصوبہ: گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے گزرنے کی وجہ سے بھارت کی خودمختاری کے لئے براہِ راست چیلنج۔
- ڈھاکہ-اسلام آباد قربت: بنگلہ دیش میں سیاسی تبدیلی کے بعد پاکستان سے بڑھتے تعلقات بھارت کی خطے میں پوزیشن کو کمزور کر سکتے ہیں۔
(اسد مرزا، نئی دہلی کے سینئر مبصر ہیں۔ وہ قومی و بین الاقوامی امور، دفاعی و اسٹریٹجک معاملات، ماحولیاتی مسائل اور بین المذاہب مکالمے پر لکھتے اس مضمون میں پیش کردہ خیالات مصنف کے ذاتی ہیں۔ ان کا اخبار یا مدیر کے نظریات سے ضروری نہیں کہ میل کھاتے ہوں۔