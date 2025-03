Welcome to The Indian Awaaz Click to listen highlighted text! Welcome to The Indian Awaaz

URDU SECTION خواتین کی حفاظت کے لیے ہندوستان کا عزم ہندوستان نے خواتین کی حفاظت کو بڑھانے کے لیے قانونی اصلاحات نافذ کیں،مالیاتی اقدامات کیے (نربھیا فنڈ)اور خواتین کی ہیلپ لائن (181) شروع کی۔ خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے خواتین کے حقوق،جنسی جرائم کے خلاف قانونی کارروائیوں، گھریلو تشدد، جہیز، بچوں کی شادی، کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کے واقعات اور انسانی اسمگلنگ کو فروغ دینے کے لیے کثیر الجہتی نقطہ نظر۔ وَن اِسٹاپ سینٹرز (او ایس سیز)، خواتین کی ہیلپ لائن 181،ایمرجنسی رسپانس سپورٹ سسٹم (112)،‘شی باکس’اور خواتین ہیلپ ڈیسک خواتین کو قانونی،طبی اور نفسیاتی مدد فراہم کرتے ہیں۔ گھریلو تشدداورصنفی بنیاد پرتشدد ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ این آئی ایم ایچ اے این ایس کی طرف سے پروجیکٹ اسٹری،مو رکشا -او ایس سیزمیں صدمے سے انتہائی نگہداشت فراہم کرتا ہے۔ تعارف خواتین دنیا بھرمیں اپنا مقام بنا رہی ہیں۔ اب وہ گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں ہیں، بلکہ معاشرے کے ہرشعبہ میں سب سے آگے ہیں،کاروباراور سیاست سے لے کر سائنس اورکھیل تک کے شعبوں میں اپنی طاقت،قابلیت اور قیادت کا لوہا منوا رہی ہیں۔ تاہم حقیقی بااختیاریت تب ہی حاصل کی جاسکتی ہے،جب خواتین زندگی کے ہر پہلو میں محفوظ اوراطمینان و سکون محسوس کریں۔ حکومت ہند نے ملک بھر میں خواتین کی حفاظت اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قابل ذکر اقدامات کیے ہیں۔ قانون سازی میں اصلاحات،وقف ہیلپ لائنزاور مالی امدادکے ذریعے، خواتین کے لیے ایک محفوظ ماحول پیدا کرنے کے لیے کثیر جہتی نقطہ نظر کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ نربھیا فنڈ خواتین اوربچوں کی ترقی کی وزارت ہرجگہ خواتین کی حفاظت اورتحفظ کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ماضی میں خواتین کے خلاف جرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات کو دیکھتے ہوئے وزارت نے ملک بھر میں حفاظتی منصوبوں کی مالی اعانت کے لیے ایک خصوصی فنڈ قائم کیا ہے، جسے نربھیا فنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فنڈ کے تحت، مالی سال 2024-25 تک مجموعی طور پر 7712.85 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے اب تک 5846.08 کروڑ روپے استعمال کیے گئے ہیں جو مجموعی مختص رقم کا تقریباً 76 فیصد ہے۔ یہ فنڈ مختلف منصوبوں اور اسکیموں کو سپورٹ کرتا ہے جیسے کہ ون اسٹاپ سینٹرز (او ایس سیز)،ایمرجنسی رسپانس سپورٹ سسٹم (ای آر ایس ایس-112)، خواتین کی ہیلپ لائن (ڈبلیو ایچ ایل-181)، فاسٹ ٹریک اسپیشل کورٹس (ایف ٹی ایس سیز)، انسداد انسانی اسمگلنگ یونٹس (اے ایچ ٹی یو ایس)، خواتین کے ہیلپ ڈیسک (ڈبلیو ایچ ڈیز)، سائبر سٹی فورنزک، سائبر سپورٹ روڈ پروجیکٹس، سائبر روڈ ٹرانسمیشن اور ٹرانزک۔ خواتین کی حفاظت اور تحفظ کو بڑھانے کے لیے حفاظتی اقدامات، اور سینٹرل وکٹم کمپنسیشن فنڈ (سی وی سی ایف)۔ خواتین کی حفاظت کے لیے حکومتی اقدامات ون اسٹاپ سینٹرز (او ایس سیز): نربھیا فنڈ کے تحت قائم کیے گئے، او ایس سیز تشدد سے متاثرہ خواتین کو مربوط مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ مراکز ایک ہی چھت کے نیچے طبی امداد،قانونی امداد، نفسیاتی مشاورت اور عارضی پناہ گاہ پیش کرتے ہیں، جو خواتین کے خلاف تشدد کی مختلف شکلوں کے خلاف مربوط ردعمل کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ وزارت برائے خواتین اور بچوں کی ترقی کے اعداد و شمار کے مطابق، اس وقت ملک بھر میں 812 آپریشنل او ایس سیزہیں۔ اور انہوں نے قیام (01.04.2015) سے لے کر 31 جنوری 2025 تک 10.80 لاکھ سے زیادہ خواتین کی مدد کی ہے۔ 7×24 خواتین کی ہیلپ لائن (181): خواتین کی ہیلپ لائن 181 عوامی اورنجی دونوں مقامات پرتشدد کا سامنا کرنے والی خواتین کے لیے 7×24ہنگامی اور معاون خدمات فراہم کرتی ہے۔ 3 دسمبر 2018 کو شروع کی گئی، یونیورسلائزیشن آف ویمن ہیلپ لائن اسکیم کے تحت یہ پولیس، aسپتالوں،قانونی امداداور ون اسٹاپ سینٹرز(او ایس سی) کو ریفرلز پیش کرتی ہے، جبکہ خواتین کو سرکاری اسکیموں کے بارے میں بھی آگاہ کرتی ہے۔ نربھیا فنڈ کے تحت فنڈ کیا جاتا ہے، یہ اس وقت تک مسلسل مدد کو یقینی بناتا ہے جب تک کہ کسی زندہ بچ جانے والے کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔‘سکھی ڈیش بورڈ’اَپ ڈیٹس اور باقاعدگی سے فیڈ بیک اکٹھا کرنے سے کیسز کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ایمرجنسی رسپانس سپورٹ سسٹم (ای آر ایس ایس – 112): ایمرجنسی رسپانس سپورٹ سسٹم (ای آر ایس ایس) ایک مربوط ایمرجنسی سروس ہے، جو حکومت ہند کی طرف سے ایک ہی ایمرجنسی نمبر – 112 کے ساتھ شروع کی گئی ہے، تاکہ ہر قسم کی ہنگامی صورتحال کو سنبھالا جا سکے۔ شہری کالز، ایس ایم ایس، ای میل، ایس او ایس سگنلز یا ای آر ایس ایس ویب پورٹل کے ذریعے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔‘112 انڈیا’ موبائل ایپ صارفین کو مقام کے ڈیٹا کے ساتھ الرٹ پیغامات بھیجنے اور فوری مدد کے لیے ہنگامی کال کرنے کے قابل بناتی ہے۔ پولیس،آگ اور صحت کی خدمات کے ساتھ بچاؤ کی کوششوں کو مربوط کرنے کے لیے ہر ریاست/ مركز كے زیر كنٹرول علاقوں اور دارالحکومت میں پبلک سیفٹی آنسرنگ پوائنٹ (پی ایس اے پی) ہوتا ہے۔ بروقت مدد کو یقینی بنانے کے لیے ای آر ایس ایس ہنگامی گاڑیوں کی ریئل ٹائم ٹریکنگ بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ نظام تمام موجودہ ہنگامی نمبروں کو یکجا کرتا ہے، جس میں 100 (پولیس)،101 (فائر)، 108 (ایمبولینس) اور 181 (خواتین اور بچوں کی دیکھ بھال) اور بغیر کسی رکاوٹ کے جواب کے لیے 112 موجود ہیں۔ ایس ایچ ای-باکس: خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت کے ذریعہ شروع کیا گیا، جنسی ہراسانی الیکٹرانک باکس ( شی باکس) حکومت ہند کی طرف سے کام کی جگہ پر ہونے والی جنسی ہراسانی کی شکایات کو رجسٹر کرنے کے لیے خواتین کو سنگل ونڈو پلیٹ فارم فراہم کرنے کا اقدام ہے۔ یہ تمام خواتین کے لیے قابل رسائی ہے، قطع نظر ان کے کام کے شعبے (منظم/غیر منظم، عوامی/نجی) کیا ہیں۔ ایس ایچ ای-باکس ایس ایچ ای-باکس پر شکایت درج ہونے کے بعد ضروری کارروائی کے لیے اسے خود بخود مناسب اتھارٹی کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ پلیٹ فارم کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے کے معاملات کے فوری ازالہ اور جوابدہی کو یقینی بناتا ہے۔ تھانوں میں خواتین کے ہیلپ ڈیسک (ڈبلیو ایچ ڈی ایس ): نربھیا فنڈ کی مدد سےڈبلیو ایچ ڈی ایس پولیس اسٹیشنوں میں قائم کیے گئے ہیں تاکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خواتین کے مسائل کے لیے زیادہ قابل رسائی اور جوابدہ بنایا جا سکے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پولیس اسٹیشنز زیادہ خواتین دوست اور قابل رسائی ہوں، کیونکہ یہ کسی بھی خاتون کے لیے پولیس اسٹیشن میں آنے جانے کا پہلا اور واحد مقام ہوں گے، 14,658 ویمن ہیلپ ڈیسک ( ڈبلیو ایچ ڈی ایس) قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے 13,743 خواتین پولیس افسران کی سربراہی میں ہیں۔ سیف سٹی پروجیکٹ: عوامی مقامات پر خواتین کے لیے ایک محفوظ،سکیور اور بااختیار ماحول پیدا کرنا ہے، تاکہ وہ صنفی بنیاد پر تشدد اور/یا ہراساں کیے جانے کے خطرے کے بغیر تمام مواقع حاصل کر سکیں۔ اسے ملک کے 8 شہروں کیلئے منظور کیا گیا ہے: دہلی، ممبئی، کولکاتہ، چنئی، بنگلورو، حیدرآباد، احمد آباد اور لکھنؤ۔انویسٹی گیشن ٹریکنگ سسٹم برائے جنسی جرائم (آئی ٹی ایس ایس او): نگرانی اور نگرانی کے لیے ایک آن لائن تجزیاتی ٹول شروع کیا گیا۔جنسی زیادتی کے واقعات میں پولیس کی تفتیش کی بروقت تکمیل کو ٹریک کرنے کا میکانزم۔جنسی مجرموں کا قومی ڈیٹا بیس: دوبارہ مجرموں کی شناخت اور تفتیش کرنے اور جنسی مجرموں کے بارے میں انتباہات حاصل کرنے کے لیے شروع کیا گیا ۔مشن شکتی: مشن موڈ میں ایک اسکیم جس کا مقصد خواتین کی حفاظت، سلامتی اور بااختیار بنانے کے لیے مداخلتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کی دو ذیلی اسکیمیں ہیں – ‘سمبل’ اور‘سمرتھیہ’ جہاں‘سمبل’ ذیلی اسکیم خواتین کی حفاظت اور سکیورٹی کے لیے ہے، وہیں ‘سمرتھیہ’ ذیلی اسکیم خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ہے۔سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل: یہ پورٹل متاثرہ شکایت کنندگان کو سائبر کرائم کی شکایات آن لائن رپورٹ کرنے میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ سائبر کرائم کی تمام قسم کی شکایات کو پورا کرتا ہے جس میں آن لائن چائلڈ پورنوگرافی (سی پی)، بچوں کے جنسی استحصال کے مواد (سی ایس اے ایم ) یا جنسی طور پر واضح مواد سے متعلق شکایات شامل ہیں۔میری سہیلی پہل: ہندوستانی ریلوے نے تمام زونوں میں خواتین کی حفاظت پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے’میری سہیلی پہل‘ کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد ٹرینوں میں سفر کرنے والی خواتین مسافروں کو ان کے شروع اسٹیشن سے منزل اسٹیشن تک کے پورے سفر میں حفاظت اور تحفظ فراہم کرنا ہے۔مہیلا پولیس رضاکار: خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت نے وزارت داخلہ کے ساتھ مل کر ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مہیلا پولیس رضاکاروں (ایم پی وی ایس) کو متعارف کرایا ہے۔ایم پی وی ایس پولیس اور کمیونٹی کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں، مصیبت میں خواتین کی مدد کرتے ہیں۔خواتین کےلیے خصوصی پولیس سیلز: تھانے میں خصوصی سیل خواتین کے خلاف خصوصی جرائم کے لیے بنائے گئے ہیں۔ نفسیاتی معاونت اور بیداری تشدد، خاص طور پر گھریلو تشدد (ڈی وی) اور انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس (آئی پی وی)، ڈپریشن، اضطراب، پی ٹی ایس ڈی، گھبراہٹ کے عوارض اور خودکشی کے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہندوستان میں خواتین جسمانی اور جنسی تشدد کے لیے حکومتی اقدامات کے ذریعے مدد حاصل کر سکتی ہیں لیکن ذہنی اور نفسیاتی مدد بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ ان خدمات کی ضرورت ہے کہ وہ تشدد کا سامنا کرنے والی خواتین کی نفسیاتی ضروریات کے لیے حساس ہوں اور ثقافتی طور پر باخبر اور موثر مداخلتیں فراہم کرنے کے قابل اور جو سیاق و سباق کے مطابق ہوں۔ پروجیکٹ استری منورکشا : این آئی ایم ایچ اے این ایس کے ذریعے شروع کیا گیا اور وزارت برائے خواتین اور بچوں کی ترقی کے تعاون سے اس کا مقصد ون اسٹاپ سینٹرز (او ایس سیز) میں صدمے سے آگاہ ذہنی صحت کی دیکھ بھال کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ تربیتی مشیروں اور عملے پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جس میں کیس ورکرز، ایڈمنسٹریٹرز، پیرا لیگل اور پیرا میڈیکل اسٹاف، اور سکیورٹی اہلکار۔ یہ اقدام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صنفی بنیاد پر تشدد کا سامنا کرنے والی خواتین کو ہمدردانہ، شواہد پر مبنی ذہنی صحت کی دیکھ بھال اور مشاورت ملے جب وہ او ایس سیز میں مدد طلب کرتی ہیں۔ خواتین کی حفاظت کے لیے قانونی دفعات خواتین کے خلاف جرائم سے نمٹنے کے لیے، نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو (این سی آر بی) باقاعدگی سے ڈیٹا مرتب کرتا ہے، جس سے حفاظتی خدشات سے نمٹنے کے لیے ڈیٹا پر مبنی توجہ مرکوز کرنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مزید برآں، حکومت نے خواتین کی جسمانی اور ذہنی سلامتی کے تحفظ کے لیے کئی اہم قوانین نافذ کیے ہیں۔ ان قوانین میں شامل ہیں: بھارتیہ نیائے سنہتا 2023: اس نے جنسی جرائم کے لیے سخت سزائیں متعارف کروائیں، جن میں 18 سال سے کم عمر کی لڑکیوں کی عصمت دری کے لیے سزائے موت بھی شامل ہے۔ اس نے عصمت دری کے لیے کم سے کم سزاؤں میں بھی اضافہ کیا اور خواتین اور بچوں کے لیے زیادہ جامع تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جنسی جرائم کی تعریف کو وسیع کیا۔ اکتوبر 2019 سے، مرکزی حکومت فاسٹ ٹریک اسپیشل کورٹس (ایف ٹی ایس سیز) کے قیام کے لیے مرکزی اسپانسر شدہ اسکیم چلا رہی ہے، جس میں خصوصی پوکسو کورٹس، ان عدالتوں کا مقصد عصمت دری اور پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکسول آفنسز (پوكسو ) ایکٹ سے متعلق زیر التوا مقدمات کو جلد نمٹانا ہے۔ گھریلو تشدد سے خواتین کا تحفظ ایکٹ- 2005: ہندوستان میں گھریلو تشدد سے خواتین کے تحفظ کے ایکٹ (پی ڈبلیو ڈی اے وی) کے تحت چلتا ہے۔ سیکشن 3 اسے کسی بھی ایسے عمل سے تعبیر کرتا ہے جو عورت کی جسمانی یا ذہنی صحت کو نقصان پہنچاتا ہو یا اس کی حفاظت کو خطرے میں ڈالتا ہو، جس میں غیر قانونی مطالبات کے لیے ہراساں کرنا۔ یہ ایکٹ خون، شادی، گود لینے، یا شادی جیسے رشتوں سے متعلق مشترکہ گھرانوں میں خواتین پر لاگو ہوتا ہے۔ این ایف ایچ ایس-5 (2019-2021) رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ خواتین (18-49 سال) کے درمیان زوجین پر تشدد 31.2 فیصد (2015-16) سے کم ہو کر 29.3 فیصدہو گیا ہے۔ جہیز پر پابندی کا قانون-1961: جہیز سے مراد کوئی بھی قیمتی اشیاء، جیسے نقدی، جائیداد، یا زیورات، جو دولہا یا دلہن کے خاندان کی طرف سے شادی کی شرط کے طور پر دی جاتی ہیں۔ یہ جہیز ممانعت ایکٹ کے تحت غیر قانونی ہے، جو جہیز دینے، لینے یا مانگنے پر جرمانہ عائد کرتا ہے۔ بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) اور گھریلو تشدد سے خواتین کے تحفظ کے قانون کے تحت بھی جہیز سے متعلق ہراساں کرنا قابل سزا ہے۔ اگر کوئی عورت شادی کے سات سال کے اندر غیر فطری حالات میں جہیز کے لیے ہراساں کرنے کی وجہ سے مر جائے تو اسے جہیز کی موت سمجھا جاتا ہے جس کے سنگین قانونی نتائج ہوتے ہیں۔ جہیز پر پابندی کے افسران، پولیس، اور این جی اوز جیسے حکام شکایات کو سنبھالتے ہیں، اور بیداری کے پروگراموں کا مقصد جہیز کے طریقوں کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ غیر اخلاقی ٹریفک (روک تھام) ایکٹ- 1956: یہ ایکٹ انسانی اسمگلنگ اور تجارتی مقاصد کے لیے افراد کے جنسی استحصال کو روکنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ متاثرین کی بازیابی اور بحالی کا انتظام کرتا ہے اور اسمگلنگ کے جرائم میں ملوث افراد کے لیے سزائیں تجویز کرتا ہے، جس کا مقصد منظم استحصال کا مقابلہ کرنا ہے۔ بچوں کی شادی کی ممانعت ایکٹ- 2006: بچوں کی شادیوں پر پابندی کا ایکٹ- 2006 (پی سی ایم اے) بچپن کی شادیوں کو روکنے اور ملوث افراد کو سزا دینے کے لیے نافذ کیا گیا تھا۔ سیکشن 16 ریاستی حکومتوں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ایکٹ کو نافذ کرنے کے لیے چائلڈ میرج پرہیبیشن آفیسرز (سی ایم پی اوز) کا تقرر کریں۔ سی ایم پی اوز بچپن کی شادیوں کو روکنے، استغاثہ کے لیے ثبوت جمع کرنے، کمیونٹیز کی وکالت کرنے، بیداری بڑھانے، اور عوام کو اس کے مضر اثرات کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ افسران ریاستی حکومتوں اور مرکز کے زیر کنٹرول علاقوں کے انتظامیہ کے تحت کام کرتے ہیں، جو ایکٹ کو نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ کام کی جگہ پر خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنا (روک تھام، ممانعت، اور ازالہ) ایکٹ-2013: کام کی جگہ پر خواتین کی جنسی ہراسانی (روک تھام، ممانعت اور ازالہ) ایکٹ، 2013 تمام خواتین پر لاگو ہوتا ہے، قطع نظر اس کی عمر، ملازمت کی قسم، یا کام کے شعبے سے۔ یہ آجروں کو 10 سے زائد ملازمین کے ساتھ کام کی جگہوں پر ایک اندرونی کمیٹی (آئی سی) بنانے کا حکم دیتا ہے، جبکہ حکومت چھوٹی تنظیموں یا آجروں کے خلاف مناسب مقدمات کے لیے مقامی کمیٹیاں خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت (ایم ڈبلیو سی ڈی) نفاذ اور بیداری کی نگرانی کرتی ہے۔ شکایت کے ڈیٹا کو سنٹرلائز کرنے کے لیے ایم ڈبلیو سی ڈی نے ایس ایچ ای-باکس شروع کیا، جو کیسز کی رپورٹنگ اور ٹریکنگ کے لیے ایک پورٹل ہے۔ پورٹل 19 اکتوبر 2024 کو لائیو ہوا، اب تک 9 شکایات موصول ہوئی ہیں۔ ایکٹ کے تحت انکوائری 90 دنوں کے اندر مکمل کی جانی چاہیے۔ نتیجہ حکومت ہند نے قانونی اقدامات، مالی الاٹمنٹ اور معاون خدمات کے ذریعے خواتین کی حفاظت اور تحفظ کو بڑھانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ اگرچہ یہ کوششیں جسمانی اور قانونی تحفظ فراہم کرتی ہیں، لیکن نفسیاتی بہبود پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پروجیکٹ استری منورکشا جیسے اقدامات کا مقصد صدمے سے آگاہ ذہنی صحت کی دیکھ بھال کی پیشکش کرکے اس خلا کو پُر کرنا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں، ہیلپ لائنز، بحالی، اور دماغی صحت کی مدد کو مربوط کرنے والا ایک کثیر الجہتی نقطہ نظر خواتین کے لیے ایک محفوظ اور زیادہ بااختیار ماحول پیدا کرنے کے لیے اہم ہے۔ 