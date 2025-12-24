صحت مند دنیا کے لیے بھارت کا آیوش ماڈل

تحریر: للت گرگ
آج کی دنیا ایک گہرے اور ہمہ جہتی صحت بحران سے گزر رہی ہے۔ ایک طرف طرزِ زندگی سے جڑی بیماریوں، ذہنی دباؤ، ڈپریشن، بے چینی اور عدم توازن میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، تو دوسری طرف متعدی امراض، وبائیں اور ماحولیاتی بگاڑ انسانی زندگی کو مسلسل چیلنج کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ عالمی صحت کے مسائل کا مکمل حل صرف جدید ایلوپیتھک طب کے ذریعے ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا کی توجہ ایک بار پھر بھارت کے روایتی طریقۂ علاج — آیوروید، یوگ، یونانی، سدھ، ہومیوپیتھی، قدرتی علاج اور دیگر نظاموں — کی طرف مبذول ہو رہی ہے، جنہیں مجموعی طور پر آیوش () کہا جاتا ہے۔ یہ نظام ہمہ گیر صحت، قدرتی شفا اور جسم و ذہن کے توازن پر زور دیتے ہیں۔ ان میں آیوروید اپنی قدامت، فکری گہرائی اور متنوع علاجی طریقوں کے باعث نمایاں مقام رکھتا ہے۔
ان روایتی نظاموں کی بنیاد صرف بیماری کے علاج پر نہیں بلکہ جسم، ذہن اور روح کے امتزاج کے ذریعے مکمل فلاح و بہبود کے حصول پر ہے۔ آیوروید وات، پت اور کف — تینوں دوشوں — کے توازن پر توجہ دیتا ہے اور غذا، طرزِ زندگی، جڑی بوٹیوں کی ادویات اور پنچ کرم جیسی صفائی کی تھراپیوں کو اہمیت دیتا ہے۔ کلاسیکی آیوروید آٹھ شعبوں پر مشتمل ہے: کایہ چکتسا، شلیہ، کماربھرتیہ، بھوت ودیا، اگد تنتر، رساین، واجیکرن اور شالاکیہ تنتر۔
اسی طرح یوگ بھی جسم اور ذہن کے اتحاد پر مبنی ایک قدیم نظام ہے، جس میں آسن، پرانایام، دھیان اور اخلاقی نظم و ضبط کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ قدرتی علاج جسم کی فطری خود شفا بخش صلاحیت کو ابھارتا ہے۔ یونانی طب، جو یونان سے بھارت پہنچی، خون، بلغم، صفرا اور سودا کے توازن پر مبنی ہے۔ جنوبی بھارت میں رائج سدھ طب جڑی بوٹیوں اور معدنی ادویات کے ساتھ یوگ اور دھیان پر زور دیتی ہے۔ ہمالیائی علاقوں میں رائج سووا-رگپا (تبتی طب) بھی ایک قدیم اور قیمتی طبی روایت ہے۔ حکومتِ ہند آیوش وزارت اور نیشنل آیوش مشن کے ذریعے ان نظاموں کی ترقی، تحقیق اور انہیں مرکزی دھارے میں شامل کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ قدیم بھارتی دانش سے جنم لینے والے یہ نظام اب عالمی صحت کے منظرنامے پر مضبوط موجودگی درج کرا رہے ہیں۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کی روایتی طب کو عالمی سطح پر پہچان دلانے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے اسے محض ثقافتی ورثہ نہیں بلکہ مستقبل کے لیے ایک مؤثر، قابلِ رسائی اور پائیدار نظامِ صحت کے طور پر پیش کیا ہے۔ آیوش وزارت کا قیام، عالمی یومِ یوگ کا آغاز، عالمی ادارۂ صحت کے ساتھ شراکت اور عالمی کانفرنسوں کا انعقاد اسی سمت میں ٹھوس اقدامات ہیں۔ نئی دہلی میں منعقدہ دوسرا عالمی روایتی طب سربراہی اجلاس اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت اب اس میدان میں صرف شریک نہیں بلکہ رہنما بن کر ابھر رہا ہے۔
وزیر اعظم کے دورۂ عمان کے دوران آیوش اور ہربل مصنوعات کی برآمدات کا 61.1 ملین ڈالر سے بڑھ کر 65.1 ملین ڈالر ہونا محض ایک اقتصادی عدد نہیں بلکہ عالمی اعتماد کی علامت ہے۔ بہت سے ممالک یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ بھارت کے روایتی طبی نظام نہ صرف سستے اور قابلِ رسائی ہیں بلکہ طویل مدتی صحت کے فوائد بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ اس وقت اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے جب دنیا کی تقریباً ایک چوتھائی آبادی بنیادی صحت سہولتوں سے محروم ہے۔
عالمی ادارۂ صحت کے مطابق آج بھی تقریباً 170 ممالک میں 40 سے 90 فیصد آبادی کسی نہ کسی شکل میں روایتی طب استعمال کرتی ہے۔ یہ اعداد و شمار اس خیال کو رد کرتے ہیں کہ روایتی طب صرف ترقی پذیر ممالک تک محدود ہے۔ درحقیقت ترقی یافتہ ممالک میں بھی یوگ، آیورویدک علاج، جڑی بوٹیوں کی ادویات اور قدرتی علاج میں دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ جدید ادویات کے مضر اثرات، دواؤں پر حد سے زیادہ انحصار اور مہنگے علاج نے لوگوں کو متبادل کی تلاش پر مجبور کیا ہے۔ اگرچہ ایلوپیتھک طب ہنگامی حالات اور جراحی میں بڑی کامیاب رہی ہے، مگر اس کے ساتھ مضر اثرات، اینٹی بایوٹک مزاحمت اور طویل مدتی پیچیدگیاں بھی جڑی ہیں۔ اس کے برعکس بھارتی روایتی طب بیماری کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ آیوروید فرد کی فطرت، دوشوں کے توازن اور طرزِ زندگی کی اصلاح پر زور دیتا ہے، جبکہ یوگ محض جسمانی ورزش نہیں بلکہ ذہنی سکون اور باطنی ہم آہنگی کا راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان نظاموں کو زیادہ محفوظ اور طویل مدتی صحت کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے۔
دوسرے عالمی روایتی طب سربراہی اجلاس میں بھارت نے اسی وژن کو دنیا کے سامنے رکھا۔ برازیل، متحدہ عرب امارات، ملائیشیا، میکسیکو، نیپال اور سری لنکا سمیت سولہ ممالک کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتوں نے واضح کر دیا کہ روایتی طب اب سفارت کاری اور عالمی تعاون کا طاقتور ذریعہ بن چکی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم مودی کی جانب سے شروع کیا گیا ‘آیوش مارک’ عالمی معیار قائم کرنے کی سمت ایک تاریخی قدم ہے، جس سے صارفین کا اعتماد بڑھے گا اور بھارتی مصنوعات کو بین الاقوامی سطح پر قبولیت ملے گی۔
تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ روایتی طب کے میدان میں معیار، یکسانیت اور سائنسی توثیق جیسے چیلنجز موجود ہیں۔ غیر مصدقہ دعوے اور ملاوٹی مصنوعات کبھی کبھار پورے نظام کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن آیوش مارک اور مضبوط سائنسی تحقیق کے ذریعے ان خدشات کا ازالہ ممکن ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ روایتی علم اور جدید سائنس کے درمیان مضبوط پل قائم کیا جائے۔
ایسے وقت میں جب دنیا کی تقریباً 4.6 ارب آبادی کو مناسب صحت خدمات میسر نہیں، بھارت کے روایتی طبی نظام امید کی کرن بن سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف علاج میں مددگار ہیں بلکہ بیماریوں سے بچاؤ اور صحت کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ متوازن غذا، باقاعدہ یوگ، قدرتی ادویات اور ذہنی نظم و ضبط کے ذریعے بہت سی بیماریوں کو ابتدائی مرحلے میں ہی قابو میں کیا جا سکتا ہے۔
اس تناظر میں وزیر اعظم نریندر مودی کا وژن یقیناً دور رس ہے۔ انہوں نے روایتی طب کو ماضی کی یادگار نہیں بلکہ مستقبل کی ضرورت کے طور پر دیکھا ہے۔ عالمی پلیٹ فارم پر بھارت کے طبی ورثے کو قائم کرنے کی ان کی کوششیں آنے والے برسوں میں عالمی صحت نظام میں بھارت کے کردار کو مزید مضبوط کریں گی۔ جیسے جیسے جدید طب کی حدود نمایاں ہو رہی ہیں اور دنیا ایک ہمہ گیر، قابلِ رسائی اور انسان دوست صحت ماڈل کی تلاش میں ہے، بھارت کی روایتی طب نہ صرف بھارت بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک مضبوط اور قابلِ عمل متبادل بن کر ابھر رہی ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے امید افزا مستقبل ہے۔