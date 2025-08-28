امریکی محصولات کا جھٹکا: کروڑوں مزدور متاثر

ٹیکسٹائل اور چھوٹی صنعتوں پر بدترین اثرات، لاکھوں ملازمتیں خطرے میں
عندلیب اختر
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارتی برآمدات پر 50 فیصد ٹیکس عائد کرنے کے بعد بھارت شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے۔ ان محصولات نے سب سے زیادہ اثر ٹیکسٹائل، چمڑے اور چھوٹے پیمانے کی مشینری جیسی صنعتوں پر ڈالا ہے، جو لاکھوں افراد کو روزگار فراہم کرتی ہیں۔
گجرات، تمل ناڈو اور اتر پردیش جیسے صنعتی صوبوں میں برآمدکنندگان نے تشویش ظاہر کی ہے کہ نئی پالیسی کے بعد امریکی منڈی میں ان کی مسابقت ختم ہو جائے گی۔ کئی کارخانوں کو پہلے ہی آرڈر منسوخی اور ترسیلات میں تاخیر کا سامنا ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے چھ سال پر مشتمل 28 ارب ڈالر کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت برآمدکنندگان کو افریقی، مشرقِ وسطیٰ اور لاطینی امریکی منڈیوں تک رسائی دلانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ برآمدی قرضوں پر کم شرحِ سود، صنعتوں کے لیے رعایتی بجلی اور برآمدی مراعات کی فوری منظوری کا وعدہ بھی شامل ہے۔
صنعتی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات ناکافی ہیں۔ کنفیڈریشن آف انڈین ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا: “ٹیکسٹائل انڈسٹری اکیلے 4.5 کروڑ افراد کو روزگار دیتی ہے۔ اگر فوری ریلیف نہ ملا تو بڑے پیمانے پر برطرفیاں ہوں گی۔”
چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار سب سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ موسمی آرڈرز پر چلنے والے یہ ادارے اخراجات اور کم ہوتی طلب کے دباؤ میں بندش کے دہانے پر ہیں۔ کئی گروپس نے حکومت سے اجرتوں کے لیے ہنگامی معاونت کا مطالبہ کیا ہے تاکہ بے روزگاری کو روکا جا سکے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تجارتی تنازع بھارت-امریکہ تعلقات پر بھی منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ اگر بھارت نے جوابی محصولات عائد کیے تو صورتحال ایک بڑے تجارتی جنگ میں بدل سکتی ہے۔
مزدوروں کے لیے یہ حالات خاص طور پر تباہ کن ہیں۔ سورت کے ایک پاور لوم ورکر نے بتایا: “ہم تہوار کے موقع پر بونس کی امید کر رہے تھے، مگر اب مالک نے کہا ہے کہ وہ مکمل تنخواہ بھی نہیں دے سکے گا۔” اگر فوری اور مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو ان محصولات کے اثرات طویل المدتی ہو سکتے ہیں اور برآمدی صنعتوں پر گہرا نشان چھوڑ جائیں گے۔