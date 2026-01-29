The Indian Awaaz

आर्थिक सर्वेक्षण: FY27 में भारत की संभावित विकास दर 7%, वैश्विक जोखिमों को लेकर चेतावनी

Jan 29, 2026

Last Updated on January 29, 2026 2:03 pm

आर. सूर्यमूर्ति

आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार भारत ने अपनी संभावित आर्थिक विकास दर को बढ़ाकर 7.0 प्रतिशत कर दिया है। इसका प्रमुख कारण सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में निरंतर वृद्धि, आपूर्ति-पक्ष की दक्षताओं में सुधार और राज्यों के स्तर पर मजबूत डी-रेगुलेशन प्रयास बताए गए हैं। हालांकि, सर्वेक्षण ने यह भी चेतावनी दी है कि बढ़ती वैश्विक विखंडन की प्रवृत्ति, जबरन व्यापार नीतियां और अस्थिर पूंजी प्रवाह भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए उभरते जोखिम बन सकते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को संसद में पेश किए गए सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था FY26 में 7 प्रतिशत से अधिक वास्तविक जीडीपी वृद्धि बनाए रखने की स्थिति में है और इस विकास गति के FY27 तक जारी रहने की संभावना है।

निवेश और मांग को सहारा देता बुनियादी ढांचा

सर्वेक्षण के अनुसार बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विस्तार अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख ग्रोथ इंजन बना हुआ है, जिससे निजी निवेश को प्रोत्साहन मिल रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ रही है। कम कोर मुद्रास्फीति और मजबूत बैंकिंग प्रणाली — जिसमें बैंकों की बैलेंस शीट सुदृढ़ हुई हैं और ऋण प्रवाह में सुधार आया है — घरेलू मांग को अतिरिक्त समर्थन दे रही है।

बदला हुआ वैश्विक परिदृश्य

हालांकि, सर्वेक्षण ने आगाह किया कि भारत का दशकों का सबसे मजबूत व्यापक आर्थिक प्रदर्शन ऐसे वैश्विक माहौल में हो रहा है, जो अब “मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक प्रदर्शन को मुद्रा स्थिरता, पूंजी प्रवाह या रणनीतिक सुरक्षा से पुरस्कृत नहीं करता।” भू-राजनीतिक तनाव अब व्यापार और वित्तीय प्रवाह की दिशा तय कर रहे हैं।

मजबूत आधार के बावजूद रुपये पर दबाव

आर्थिक सर्वेक्षण ने 2025 में रुपये के अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन की ओर भी ध्यान दिलाया। इसके पीछे भारत की वस्तु व्यापार घाटे को पाटने के लिए विदेशी पूंजी प्रवाह पर संरचनात्मक निर्भरता को जिम्मेदार ठहराया गया है, हालांकि सेवा निर्यात और प्रवासी भारतीयों से आने वाली रेमिटेंस आंशिक संतुलन प्रदान करती हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार, कम बाहरी देनदारियां, पर्याप्त तरलता, मजबूत ऋण वृद्धि और स्वस्थ कॉरपोरेट बैलेंस शीट जैसे ठोस आर्थिक आधारों के बावजूद रुपये का मूल्यांकन “भारत की उत्कृष्ट आर्थिक बुनियाद को सही रूप में प्रतिबिंबित नहीं करता।” मुद्रा कमजोरी के कारण विदेशी निवेशक सतर्क बने हुए हैं।

साथ ही चेतावनी दी गई है कि भू-राजनीतिक उथल-पुथल और वैश्विक वित्तीय बाजारों की नाजुक स्थिति में पूंजी प्रवाह में बाधाओं के प्रति भारत की संवेदनशीलता एक वर्ष से अधिक समय तक बनी रह सकती है।

2026 के लिए तीन वैश्विक परिदृश्य

सर्वेक्षण ने 2026 के लिए तीन संभावित वैश्विक परिदृश्यों की रूपरेखा पेश की है, जिनमें से 80–90 प्रतिशत संभावना ऐसे परिणामों की बताई गई है, जहां या तो “प्रबंधित अव्यवस्था” होगी या फिर अव्यवस्थित बहुध्रुवीय विघटन।

मूल परिदृश्य में वैश्विक विकास बना रहता है, लेकिन वह नाजुक होगा, जिसमें समय-समय पर झटके, वित्तीय तनाव और व्यापारिक टकराव सामने आएंगे और सरकारों को सक्रिय हस्तक्षेप करना पड़ेगा। प्रतिकूल परिदृश्य में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज होगी, प्रतिबंधों का विस्तार होगा, आपूर्ति श्रृंखलाएं राजनीतिक दबाव में पुनर्गठित होंगी और पूंजी प्रवाह अधिक अस्थिर हो जाएगा।

तीसरा परिदृश्य, जिसकी संभावना कम लेकिन प्रभाव अत्यधिक बताया गया है, एक प्रणालीगत संकट श्रृंखला से जुड़ा है — जिसमें अत्यधिक लीवरेज वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेशों से वित्तीय तनाव, भू-राजनीतिक टकराव और तरलता में संकुचन शामिल हो सकते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, इसके परिणाम 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से भी गंभीर हो सकते हैं।

राजकोषीय समेकन, राज्यों को लेकर चिंता

राजकोषीय मोर्चे पर सर्वेक्षण ने बताया कि केंद्र सरकार ने FY25 में 4.8 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल कर लिया, जो बजट अनुमान 4.9 प्रतिशत से बेहतर है। FY26 में घाटे को 4.4 प्रतिशत तक लाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है, जो महामारी काल में FY21 के 9.2 प्रतिशत के शिखर से बड़ा सुधार है।

भारत को 2025 में तीन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से अपग्रेड भी मिले, जिनमें एसएंडपी द्वारा BBB रेटिंग दिया जाना शामिल है — लगभग दो दशकों में पहला बड़ा अपग्रेड — जो बेहतर राजकोषीय विश्वसनीयता और विकास संभावनाओं को दर्शाता है।

हालांकि, सर्वेक्षण ने कई राज्यों में बढ़ते राजस्व घाटे और बिना शर्त नकद हस्तांतरण पर चिंता जताई है। चेतावनी दी गई है कि राज्यों के स्तर पर कमजोर राजकोषीय अनुशासन से संप्रभु उधारी लागत बढ़ सकती है, क्योंकि वैश्विक निवेशक अब केवल केंद्र नहीं, बल्कि समग्र सरकारी वित्तीय स्थिति का आकलन कर रहे हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार भारत की 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड लगभग 6.7 प्रतिशत बनी हुई है, जो समान क्रेडिट रेटिंग वाले इंडोनेशिया जैसे देशों से अधिक है, और इसके पीछे आंशिक रूप से यही कारण हैं।

पूंजी लागत और बाहरी बाधा

आर्थिक सर्वेक्षण ने कहा कि भारत में ऊंची पूंजी लागत केवल नीतिगत दरों या मुद्रास्फीति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह लगातार चालू खाता घाटे और विदेशी बचत पर निर्भरता का संरचनात्मक नतीजा है।

पूंजी लागत को स्थायी रूप से कम करने के लिए भारत को अधिशेष उत्पन्न करने वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना होगा, जो प्रतिस्पर्धी विनिर्माण निर्यात से संचालित हो, न कि केवल सेवा निर्यात पर आधारित हो।

हालांकि सेवाओं का निर्यात तेज़ी से बढ़ा है — 2020 के बाद कुल निर्यात की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 9.4 प्रतिशत रही, जबकि वस्तु निर्यात 6.4 प्रतिशत रहा — फिर भी सर्वेक्षण ने कहा कि केवल सेवाएं दीर्घकालिक मुद्रा स्थिरता या राज्य क्षमता में प्रणालीगत सुधार सुनिश्चित नहीं कर सकतीं।

विनिर्माण, व्यापार समझौते और रणनीतिक मजबूती

विनिर्माण के रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए सर्वेक्षण ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ हाल ही में संपन्न मुक्त व्यापार समझौता, जो अभी अनुमोदन की प्रक्रिया में है, श्रम-प्रधान निर्यातों के लिए बाजार पहुंच बढ़ा सकता है और भारत को यूरोपीय विनिर्माण व प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम से गहराई से जोड़ सकता है।

हालांकि, सर्वेक्षण ने अपस्ट्रीम उद्योगों के अत्यधिक संरक्षण के खिलाफ चेतावनी दी। उच्च टैरिफ से डाउनस्ट्रीम निर्यातकों की लागत बढ़ती है और प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर होती है। इसके बजाय इनपुट लागत घटाने, लॉजिस्टिक्स सुधारने, एमएसएमई का विस्तार करने और नियामकीय बाधाएं कम करने की जरूरत बताई गई है।

‘उद्यमी राज्य’ की अवधारणा

सर्वेक्षण ने राज्य क्षमता की नई कल्पना पर बल देते हुए “उद्यमी राज्य” (Entrepreneurial State) की वकालत की, जो अनिश्चितताओं के बीच जोखिम को संरचित कर सके, तेजी से दिशा बदल सके और केवल अनुपालन-आधारित शासन पर निर्भर न रहे।

सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे मिशन-मोड कार्यक्रमों, खरीद सुधारों और राज्य-स्तरीय डी-रेगुलेशन समझौतों को इस बदलाव के शुरुआती संकेत बताया गया है।

अंततः, आर्थिक सर्वेक्षण ने कहा कि भारत एक ऐसे दौर में रणनीतिक विकल्प के मोड़ पर खड़ा है, जहां अल्पकालिक सहजता और दीर्घकालिक मजबूती के बीच संतुलन साधना होगा। नीति विश्वसनीयता, प्रशासनिक अनुशासन और “विलंबित संतोष” (Delayed Gratification) को टिकाऊ विकास और वैश्विक प्रभाव बनाए रखने के लिए अनिवार्य बताया गया है।

सर्वेक्षण के शब्दों में, “भारत को एक साथ मैराथन भी दौड़नी है और स्प्रिंट भी।” यह चेतावनी भी दी गई कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, पुराने नियम अब लागू नहीं होते और नए नियम अभी पूरी तरह आकार नहीं ले पाए हैं।

